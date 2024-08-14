Цитата дня. Про вложения

Глава Минфина посоветовал россиянам вкладывать средства в облигации федерального займа, образование детей и жильё. Эти вложения он назвал самыми надёжными.

Антон Силуанов на лекции в рамках форума «Территория смыслов» посоветовал россиянам вкладывать средства в облигации федерального займа. К числу надежных инструментов для вложений он также причислил образование детей и жилье.

Если есть возможность вложить деньги в ипотеку, в том числе и в льготные программы ипотеки, я думаю, что это лучшее вложение, поскольку вы получите в результате улучшение качества своей жизни. Если вы вложите деньги в образование детей, получите... более знающих и образованных детей, — пояснил министр.

Также, по мнению министра, самый простой на сегодняшний день путь — положить деньги на депозит, где ставки доходят до 17%.