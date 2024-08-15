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Отпускные

Как оформить перенос отпуска из-за больничного

Очередной отпуск сотрудника совпал с периодом его временной нетрудоспособности. Разберем, можно ли перенести отпуск по данному основанию и как это сделать.
Как оформить перенос отпуска из-за больничного
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Общие положения

Отпуск, совпавший с периодом временной нетрудоспособности, подлежит переносу или продлению (абз. 1, 2 ч. 1 ст. 124 ТК).

Но из этого правила есть исключения. Так, не подлежит переносу или продлению отпуск:

  • если он связан с последующим увольнением;

  • если больничный оформлен в связи с уходом за ребенком или больным членом семьи (если иное не предусмотрено в локальном нормативном акте работодателя).

Период, на который переносится отпуск, определяет работодатель исходя из пожеланий работника.

Он может быть произведен:

  • В рамках текущего года, в котором работник болел.

Это самый оптимальный вариант, который не вызовет никаких проблем.

  • На следующий год.

При переносе на следующий год возможны сложности, так как это можно сделать не всегда. 

Запрещено переносить отпуск на следующий год (ч. 4 ст. 124 ТК):

  • работникам, не достигшим возраста 18 лет;

  • сотрудникам, работающим без отпуска в течение двух последних лет;

  • работникам, занятым на вредных и опасных работах.

Но как быть в ситуации, если работник своевременно не уведомил работодателя о больничном во время отпуска, и тот был вынужден перенести его на следующий год при наличии запрета на это?

Нужно запросить у работника письменное объяснение причин несвоевременного уведомления работодателя о больничном, взятом в период отпуска.

Как оформить перенос отпуска в связи с больничным

Порядок действий при переносе отпуска из-за выпавшего на него периода нетрудоспособности состоит из следующих шагов:

  • Получение от работника письменного заявления на перенос отпуска.

Этот документ не является обязательным, но лучше запросить его у работника, чтобы впоследствии соблюсти процедуру переноса и минимизировать спорные ситуации.

  • Согласование сроков переноса.

Если отпуск переносится на следующий год, нужно проверить, нет ли запрета на это.

После согласования переноса внесите соответствующие изменения в график отпусков.

  • Оформление приказа о переносе отпуска.

Составление этого документа необязательно, но желательно.

Унифицированного бланка приказа о переносе не существует, поэтому подготовьте его в произвольной форме.

Если отпуск из-за болезни не отгулян полностью, вместо приказа о переносе лучше издать приказ об отмене ранее изданного приказа на отпуск.

  • Внесение изменений в личную карточку сотрудника.

Если предприятие ведет личные карточки и данные об отпуске уже были внесены в этот документ, после принятия решения о переносе, нужно отразить в карточке соответствующие изменения. 

Что нужно учесть при переносе отпуска

  • Продлить отпуск нужно на все дни болезни работника, кроме праздничных.

  • О перенесенном отпуске нужно уведомить сотрудника не менее чем за 2 недели до его начала.

  • Нельзя заставить сотрудника взять вместо больничного ежегодный отпуск или отпуск за свой счет.

  • Если работник заболел перед отпуском и работодатель не смог уведомить его о начале отпуска или выплатить отпускные, то он также подлежит переносу на другой период (если работник согласен на это).

  • Удерживать отпускные за неиспользованные дни отпуска из зарплаты работника запрещено, но можно зачесть их в счет других выплат сотруднику.

  • Больничный во время отпуска подлежит оплате за исключением случая, когда он взят в связи с уходом за ребенком или больным членом семьи.

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