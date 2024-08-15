Как оформить перенос отпуска из-за больничного

Общие положения
Отпуск, совпавший с периодом временной нетрудоспособности, подлежит переносу или продлению (абз. 1, 2 ч. 1 ст. 124 ТК).
Но из этого правила есть исключения. Так, не подлежит переносу или продлению отпуск:
если он связан с последующим увольнением;
если больничный оформлен в связи с уходом за ребенком или больным членом семьи (если иное не предусмотрено в локальном нормативном акте работодателя).
Период, на который переносится отпуск, определяет работодатель исходя из пожеланий работника.
Он может быть произведен:
В рамках текущего года, в котором работник болел.
Это самый оптимальный вариант, который не вызовет никаких проблем.
На следующий год.
При переносе на следующий год возможны сложности, так как это можно сделать не всегда.
Запрещено переносить отпуск на следующий год (ч. 4 ст. 124 ТК):
работникам, не достигшим возраста 18 лет;
сотрудникам, работающим без отпуска в течение двух последних лет;
работникам, занятым на вредных и опасных работах.
Но как быть в ситуации, если работник своевременно не уведомил работодателя о больничном во время отпуска, и тот был вынужден перенести его на следующий год при наличии запрета на это?
Нужно запросить у работника письменное объяснение причин несвоевременного уведомления работодателя о больничном, взятом в период отпуска.
Как оформить перенос отпуска в связи с больничным
Порядок действий при переносе отпуска из-за выпавшего на него периода нетрудоспособности состоит из следующих шагов:
Получение от работника письменного заявления на перенос отпуска.
Этот документ не является обязательным, но лучше запросить его у работника, чтобы впоследствии соблюсти процедуру переноса и минимизировать спорные ситуации.
Согласование сроков переноса.
Если отпуск переносится на следующий год, нужно проверить, нет ли запрета на это.
После согласования переноса внесите соответствующие изменения в график отпусков.
Оформление приказа о переносе отпуска.
Составление этого документа необязательно, но желательно.
Унифицированного бланка приказа о переносе не существует, поэтому подготовьте его в произвольной форме.
Если отпуск из-за болезни не отгулян полностью, вместо приказа о переносе лучше издать приказ об отмене ранее изданного приказа на отпуск.
Внесение изменений в личную карточку сотрудника.
Если предприятие ведет личные карточки и данные об отпуске уже были внесены в этот документ, после принятия решения о переносе, нужно отразить в карточке соответствующие изменения.
Что нужно учесть при переносе отпуска
Продлить отпуск нужно на все дни болезни работника, кроме праздничных.
О перенесенном отпуске нужно уведомить сотрудника не менее чем за 2 недели до его начала.
Нельзя заставить сотрудника взять вместо больничного ежегодный отпуск или отпуск за свой счет.
Если работник заболел перед отпуском и работодатель не смог уведомить его о начале отпуска или выплатить отпускные, то он также подлежит переносу на другой период (если работник согласен на это).
Удерживать отпускные за неиспользованные дни отпуска из зарплаты работника запрещено, но можно зачесть их в счет других выплат сотруднику.
Больничный во время отпуска подлежит оплате за исключением случая, когда он взят в связи с уходом за ребенком или больным членом семьи.
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