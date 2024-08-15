Как оформить перенос отпуска из-за больничного

Отпуск, совпавший с периодом временной нетрудоспособности, подлежит переносу или продлению (абз. 1, 2 ч. 1 ст. 124 ТК).

Но из этого правила есть исключения. Так, не подлежит переносу или продлению отпуск:

если больничный оформлен в связи с уходом за ребенком или больным членом семьи (если иное не предусмотрено в локальном нормативном акте работодателя).

если он связан с последующим увольнением;

Период, на который переносится отпуск, определяет работодатель исходя из пожеланий работника.

Он может быть произведен:

В рамках текущего года, в котором работник болел.

Это самый оптимальный вариант, который не вызовет никаких проблем.

На следующий год.

При переносе на следующий год возможны сложности, так как это можно сделать не всегда.

Запрещено переносить отпуск на следующий год (ч. 4 ст. 124 ТК):

работникам, не достигшим возраста 18 лет;

сотрудникам, работающим без отпуска в течение двух последних лет;

работникам, занятым на вредных и опасных работах.

Но как быть в ситуации, если работник своевременно не уведомил работодателя о больничном во время отпуска, и тот был вынужден перенести его на следующий год при наличии запрета на это?

Нужно запросить у работника письменное объяснение причин несвоевременного уведомления работодателя о больничном, взятом в период отпуска.