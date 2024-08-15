Что будет, если организация не встанет на воинский учет

Ситуация: в организации сменился учредитель и генеральный директор. На воинский учет ранее сотрудники не вставали, после смены гендира на учет также не встали. Нужно ли вставать на учет и можно ли это сделать через госуслуги? Какие санкции предусмотрены за не постановку на учет?
Подать документы в электронном виде в военкомат не получится: их нужно отправлять на бумажном носителе или приносить лично.
Если у организации не было и нет военнообязанных, то скорее всего никаких санкций не будет. Кроме того, за непостановку на учет штрафов не предусмотрено.
Но по воинскому учету есть другие штрафы:
За непредоставление списка граждан, подлежащих постановке на учет: от 40 до 50 тыс для должностных лиц и от 350 до 400 тыс для юридических лиц (ст. 21.1 КоАП).
Неоповещение граждан о вызове по повестке: от от 40 до 50 тыс для должностных лиц и от 350 до 400 тыс для юридических лиц (ст. 21.2 КоАП).
Непредставление или несвоевременное представление сведений, необходимых для воинского учета: от 40 до 50 тыс для должностных лиц (ст. 21.4 КоАП).
Остальные санкции, предусмотренные КоАП — уклонение от обследования, умышленная порча или утрата документов, а также неисполнение обязанностей по воинскому учету, касаются самих граждан, а не организаций.
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