Как правильно принять наследство в 2024 и не лишиться его

Вступление в наследство не такая простая процедура, как это кажется на первый взгляд. Как показывает практика, многие наследники в ходе оформления наследства совершают разного рода ошибки, которые приводят либо к уменьшению доли в наследстве, либо к принятию значительных долгов наследодателя, либо к проблемам с налоговыми органами и иными неприятностям.

Давайте разбираться вместе, какие важные моменты нужно учитывать, чтобы правильно принять наследство.

К какому нотариусу идти

По общему правилу, наследство открывается у нотариуса, который ведет практику по месту постоянной регистрации умершего родственника. Однако иногда бывают исключения из этого правила, например, когда недвижимость находится в другом регионе или за границей.

К нотариусу следует обращаться как в случае наследования по завещанию, так и при наследовании по закону.

В какие сроки нужно успеть подать заявление нотариусу

По закону, общий срок принятия наследства составляет 6 месяцев. За точку отсчета принимается так называемая дата открытия наследства, которая является датой смерти наследодателя.

Если данный срок пропустить, то оформление наследства у нотариуса уже будет недоступным. Потом придется восстанавливать сроки через суд.

При этом суд еще надо будет убедить в том, что срок принятия наследства был пропущен по уважительной причине. Таким образом, следует отнестись к срокам очень внимательно.

Какие документы будут нужны при оформлении наследства

Вместе с заявлением наследник должен предоставить нотариусу ряд документов, подтверждающих:

Факт смерти наследодателя (свидетельство о смерти). Факт наличия у заявителя прав на наследство (документы, подтверждающие степень родства с наследодателем). Факт наличия у наследодателя банковских счетов и депозитов, недвижимого и иного имущества на праве собственности (справки из банков, выписки из ЕГРН и т.д.).

Что делать если нет завещания

Если умерший родственник не успел составить завещание, то, вероятно, что вы сможете претендовать на наследство в качестве наследника по закону.

В ГК предусмотрено 8 очередей наследников. Внимательно ознакомьтесь с ними и, если вы являетесь наследником первой очереди или любой другой очереди (при условии, что перед вами нет других наследников), смело отправляйтесь к нотариусу, пишите заявление на принятие наследства по закону.

Надо ли принимать наследство, если наследодатель имел долги

По закону наследник, вступая в наследство, принимает не только имущество и имущественные права, ранее принадлежавшие наследодателю, но также и все его долги.

Поэтому прежде, чем вступать в наследство, следует предварительно разузнать, не имеется ли у наследодателя долгов. И если да, то принимать решение о принятии наследства по ситуации.

Если долги незначительны по сравнению с завещанным имуществом, то наследство вполне можно принять, но с твердым понимаем того, что какая-то его часть пойдет на оплату долгов. Если долгов больше, чем имущества, то можно просто отказаться от вступления в наследство.

Что будет, если никто из наследников не станет оформлять наследство

В этом случае имущество умершего человека будет считаться выморочным и перейдет в собственность муниципалитета.

По этой причине если спустя некоторое время вдруг объявится опоздавший наследник, то ему придется не только восстанавливать сроки, но и конкретно судиться за наследство с муниципалитетом.

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