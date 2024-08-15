Как правильно принять наследство в 2024 и не лишиться его

Давайте разбираться вместе, какие важные моменты нужно учитывать, чтобы правильно принять наследство.
К какому нотариусу идти
По общему правилу, наследство открывается у нотариуса, который ведет практику по месту постоянной регистрации умершего родственника. Однако иногда бывают исключения из этого правила, например, когда недвижимость находится в другом регионе или за границей.
К нотариусу следует обращаться как в случае наследования по завещанию, так и при наследовании по закону.
В какие сроки нужно успеть подать заявление нотариусу
По закону, общий срок принятия наследства составляет 6 месяцев. За точку отсчета принимается так называемая дата открытия наследства, которая является датой смерти наследодателя.
Если данный срок пропустить, то оформление наследства у нотариуса уже будет недоступным. Потом придется восстанавливать сроки через суд.
При этом суд еще надо будет убедить в том, что срок принятия наследства был пропущен по уважительной причине. Таким образом, следует отнестись к срокам очень внимательно.
Какие документы будут нужны при оформлении наследства
Вместе с заявлением наследник должен предоставить нотариусу ряд документов, подтверждающих:
Факт смерти наследодателя (свидетельство о смерти).
Факт наличия у заявителя прав на наследство (документы, подтверждающие степень родства с наследодателем).
Факт наличия у наследодателя банковских счетов и депозитов, недвижимого и иного имущества на праве собственности (справки из банков, выписки из ЕГРН и т.д.).
Что делать если нет завещания
Если умерший родственник не успел составить завещание, то, вероятно, что вы сможете претендовать на наследство в качестве наследника по закону.
В ГК предусмотрено 8 очередей наследников. Внимательно ознакомьтесь с ними и, если вы являетесь наследником первой очереди или любой другой очереди (при условии, что перед вами нет других наследников), смело отправляйтесь к нотариусу, пишите заявление на принятие наследства по закону.
Надо ли принимать наследство, если наследодатель имел долги
По закону наследник, вступая в наследство, принимает не только имущество и имущественные права, ранее принадлежавшие наследодателю, но также и все его долги.
Поэтому прежде, чем вступать в наследство, следует предварительно разузнать, не имеется ли у наследодателя долгов. И если да, то принимать решение о принятии наследства по ситуации.
Если долги незначительны по сравнению с завещанным имуществом, то наследство вполне можно принять, но с твердым понимаем того, что какая-то его часть пойдет на оплату долгов. Если долгов больше, чем имущества, то можно просто отказаться от вступления в наследство.
Что будет, если никто из наследников не станет оформлять наследство
В этом случае имущество умершего человека будет считаться выморочным и перейдет в собственность муниципалитета.
По этой причине если спустя некоторое время вдруг объявится опоздавший наследник, то ему придется не только восстанавливать сроки, но и конкретно судиться за наследство с муниципалитетом.
Какие ошибки бывают с налогами
Первая ошибка (самая частая) — это заблуждение относительно того, что наследник не должен платить налоги с наследства. Должен, еще как должен. При этом нужно заплатить налог четко в срок, в противном случае штрафных санкций избежать не удастся.
Вторая ошибка (прямо противоположная первой) — это неиспользование имеющихся налоговых льгот при уплате наследственного налога. Для некоторых категорий граждан закон предусматривает льготные налоговые ставки при уплате наследственного налога, которые позволяют существенно сэкономить абсолютно легальным способом.
Третья ошибка — неправильное определение налоговой базы, как правило, в сторону занижения (но завышение тоже иногда встречается). Это со временем аукнется наследнику налоговыми доначислениями и штрафами.
Начать дискуссию