По данным ВЦИОМ, сладкое ест 91% россиян. Более трети жителей нашей страны делает это ежедневно. Популярнее всего оказываются конфеты, шоколад, печенье и торты.

Основатель компании Фрамбини (Smirnov Group) Александр Смирнов поделился своим видением особенностей и перспектив российского рынка десертов.

Какие десерты популярны среди россиян

По поводу оптимальной ниши для производителя десертов на сегодня нет однозначного ответа. Все зависит от видения и целевой аудитории. С одной стороны, классические десерты, знакомые нам с детства («Медовик», «Наполеон», «Павлова»), всегда будут востребованы. Они уже давно стали частью нашей культуры и часто появляются на рынке в видоизмененных вариантах, с более современной подачей.

С другой стороны, есть спрос на новые трендовые десерты, которые приходят к нам из других стран. Это может быть интересно для молодежи, которая всегда находится в поиске новинок. В итоге выбор за вами: развивать классику в новой интерпретации или идти в ногу с трендами.

Независимо от выбранной ниши, будь то классические десерты или трендовые новинки, успех в кондитерском бизнесе во многом зависит от веры в продукт и его качества.

Предприниматель должен «гореть» своим делом. Только тогда он сможет добиться успеха, создать действительно стоящий продукт и привлечь внимание покупателей. Если же человек не вкладывает душу в свое дело, не стремится к высочайшему качеству, то проект вряд ли сможет стать успешным.

Наше или импортное

На российском рынке десертов в последние годы доминируют отечественные производители, особенно после начала геополитических изменений и ухода ряда иностранных компаний с российского рынка. Это особенно заметно в сегменте мороженого.

Иностранные компании, такие как Nestlé и Unilever, также присутствуют, но их доля уменьшается из-за сложностей с логистикой и санкционных ограничений. Российские компании активно заполняют эту нишу, внедряя новые технологии и расширяя ассортимент продукции.

Что касается оборота, российские производители благодаря государственной поддержке и программам импортозамещения продолжают наращивать производство и укреплять свои позиции на рынке.

Санкции существенно повлияли на кондитерскую отрасль, увеличив логистические цепочки и стоимость сырья. Раньше многие ингредиенты, в том числе шоколад, поставлялись напрямую. Сейчас же им приходится проходить через несколько стран, что приводит к удорожанию.

Это, к сожалению, неизбежно сказывается на конечной стоимости десертов, поскольку потребитель оплачивает все дополнительные расходы. Даже если поставщики находятся внутри страны, они вынуждены поднимать цены, чтобы компенсировать подорожание логистики и сырья.

Как продвигать сладкое

Самый эффективный канал продаж — это сарафанное радио. Если продукт обладает отличным вкусом, качественной упаковкой и доступен в продаже, то он сам себя рекламирует.

Когда человек получает удовольствие от продукта, он делится своими эмоциями с друзьями: это и есть лучшая реклама. Никакие ролики на ТВ, по радио или инфлюенсеры не сравнятся с рекомендацией от друга.

Но в современном мире, конечно, важную роль играют еще и соцсети. Они дают возможность охватить широкую аудиторию, а коллаборации с блогерами и YouTube-каналами также могут быть очень эффективны. Телевидение по-прежнему является мощным инструментом, особенно для крупных компаний, но и соцсети с каждым годом становятся все более влиятельными.

Где и как продавать десерты

Самый эффективный канал продаж — тот, который соответствует вашей целевой аудитории. Ошибка многих предпринимателей в том, что они неверно определяют свою ЦА и пытаются продавать продукт во всех офлайн-магазинах и на маркетплейсах одновременно, не учитывая специфику каждой площадки.

К примеру, аудитория «Азбуки Вкуса» и «Магнита» кардинально отличается, поэтому продукт, который хорошо продается в «Магните», может никак не быть востребован в «Азбуке Вкуса».

Поэтому, прежде чем выбирать канал дистрибуции, важно определить, где ваша целевая аудитория делает покупки. Именно там нужно делать ставку на рекламу и договариваться о поставках.

Новые технологии на рынке десертов

В последние годы российская кондитерская промышленность демонстрирует прогресс в области инновационных технологий. Вот несколько перспективных направлений, которые меняют ландшафт этого рынка.

Кондитерская 3D-печать

Эта технология, хотя пока и не нашла широкого применения в промышленном масштабе из-за высокой стоимости, обладает огромным потенциалом.

3D-принтеры позволяют создавать десерты и украшения необычной формы, используя нестандартные материалы. Это открывает новые горизонты для креатива и позволяет создавать по-настоящему уникальные продукты.

Биотехнологии

В связи с растущим спросом на функциональные пищевые продукты биотехнологии активно используются для создания низкокалорийных десертов и сладостей без сахара.

Такие продукты обогащаются витаминами, антиоксидантами, аминокислотами и другими полезными веществами, делая их не только вкусными, но и полезными для здоровья.

Искусственный интеллект и большие данные

Использование AI и анализа больших данных позволяет оптимизировать производственные процессы, повышать качество продукции и создавать более персонализированный клиентский опыт.

Некоторые компании уже используют искусственный интеллект для разработки новых необычных вкусов. Знаю, что скоро на рынке будет представлена конфета, созданная искусственным интеллектом.

Новые технологии открывают возможности для развития российской кондитерской промышленности. Они позволят создавать не только вкусные, но и здоровые десерты, отвечающие современным требованиям потребителей.

У нас например один из вкусов конфет Фрамбини (Frambini) изобрел искусственный интеллект. Лимитированная партия.

Какие сладости востребованы на рынке

В последнее время большой популярностью пользуются десерты в маленькой фасовке — мини-шоколадки по 20 граммов, мини-десерты, вафли по 30 граммов. Большие упаковки, плитки или ведра сладкого уже не так актуальны.

Это связано с несколькими факторами:

стоимость — покупатель платит небольшую сумму за десерт, что делает его доступным;

разнообразие — есть возможность попробовать несколько видов и вкусов;

удобство — мини-порции рассчитаны на одно употребление, что удобно для тех, кто не хочет есть много сладкого.

Продажа на развес также остается популярной, особенно в специализированных магазинах. Это позволяет покупателю попробовать несколько видов десертов по чуть-чуть, что привлекает тех, кто любит разнообразие.

Как можно улучшить качество и ассортимент десертов в России

Нельзя сказать, что российская десертная продукция — плохого качества.

Более того, она находится на весьма высоком уровне.

Люди, которые много путешествуют, часто отмечают, что Москва — это один из самых лучших городов во всей Европе, а то и во всем мире.

Еще с советских времен в наших соотечественниках укоренилась какая-то жажда быть не хуже (а часто и лучше), чем другие.

И благодаря этому мы видим, насколько преобразился город, насколько преобразились рестораны, насколько преобразился вообще сервис, качество товаров и услуг. Поэтому многим странам надо уже к нам подтягиваться, и в плане качества десертов тоже: об этом можно говорить честно и объективно.