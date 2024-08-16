НДФЛ с материальной выгоды: что изменится с 1 января 2025 года

В Налоговый кодекс внесены изменения, которые с 2025 года меняют правила освобождения от НДФЛ материальной выгоды от экономии на процентах за пользование заемными средствами.

Источник: Бухгалтерия.ру.

НДФЛ с материальной выгоды в 2024 году

Нюансы уплаты НДФЛ с материальной выгоды установлены статьей 212 Налогового кодекса.

Материальную выгоду, то есть доход, облагаемый налогом, можно получить в нескольких случаях:

когда работник купил продукцию своей фирмы по ценам ниже тех, по которым компания продает ее сторонним покупателям;

когда работник получает от своей компании льготный заем.

Есть два условия, при выполнении которых нужно посчитать материальную выгоду для уплаты НДФЛ:

заемные средства на льготных условиях получены от взаимозависимого лица , например, от подконтрольной фирмы или компании, с которой налогоплательщик состоит в трудовых отношениях;

заемные средства на льготных условиях фактически являются материальной помощью или либо исполнением встречного обязательства, в том числе оплатой за товары (работы, услуги).

Так, доходом, полученным в виде материальной выгоды, в частности, является материальная выгода от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами, переданными от организаций или ИП.

При получении выгоды от экономии на процентах налоговая база по НДФЛ возникает, если процентная ставка меньше 2/3 ставки рефинансирования, а по кредитам (займам) в иностранной валюте — меньше ставки 9 % годовых. НДФЛ нужно заплатить по ставке 35 % (п. 2 ст. 224 НК).

Отметим, что НДФЛ с материальной выгоды отменен только на период 2021 — 2023 гг. (п. 90 ст. 217 НК). Поэтому с 1 января 2024 года матвыгоду нужно считать и платить НДФЛ, отражать в отчетности.

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Что изменится с 1 января 2025 года

Закон от 8 августа 2024 г. № 259-ФЗ внес поправки в пункт 1 статьи 212 НК.

С 1 января 2025 года материальная выгода от экономии на процентах за пользование заемными средствами также облагается НДФЛ, если соответствующие заемные средства получены налогоплательщиком от организации или ИП, которые признаны взаимозависимым лицом по отношению к работодателю.

Значит, что НДФЛ придется еще платить с материальной выгоды от экономии на процентах за пользование заемными средствами, полученными не только от работодателя, но и от сторонних организаций и ИП, взаимозависимых с работодателем.

Какая материальная выгода освобождена от НДФЛ

Сейчас статья 212 НК свобождает от НДФЛ:

материальную выгоду, полученную от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами, предоставленными на новое строительство либо приобретение на территории РФ жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них, земельных участков, предоставленных для ИЖС, и земельных участков, на которых расположены приобретаемые жилые дома, или доли (долей) в них;

материальную выгоду, полученную от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами, предоставленными банками, находящимися на территории РФ, в целях рефинансирования (перекредитования) указанных займов.

С 2025 года данное освобождение от НДФЛ не будет применяться.

Одновременно введено, что от НДФЛ освобождена материальная выгода, полученная от экономии на процентах за пользование кредитными средствами в части, относящейся к средствам, предоставленным на условиях программ государственной поддержки.

То есть НДФЛ не нужно платить с материальной выгоды по кредитам и займам в рамках программ государственной поддержки. Есть условие для льготы — если сумма процентов за пользование кредитными средствами превышает сумму, исчисленную исходя из 2/3 ключевой ставки ЦБ.

В противном случае разница между суммой процентов, исчисленной исходя из ставки, предусмотренной госпрограммой, и суммой процентов, исчисленной исходя из условий договора, облагается НДФЛ (подп. 1 п. 2 ст. 212 НК в новой редакции).

Документ — закон от 8 августа 2024 г. № 259-ФЗ.