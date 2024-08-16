Допрос в налоговой: что нужно знать

Вызвать на допрос могут любое лицо, которое, по мнению налоговой службы, владеет информацией о проводимой проверке, о контрагенте проверяемого налогоплательщика или о конкретной сделке.

Нельзя допрашивать в качестве свидетелей:

аудиторов или адвокатов в отношении информации, полученной ими при исполнении профессиональных обязанностей.

лиц, которые в силу физических или психических недостатков не могут участвовать в допросе ( подп. 2 п. 2 ст. 90 НК ).

Также свидетель может отказаться от допроса против самого себя, своего супруга и близких родственников ( п. 3 ст. 90 НК , ст. 51 Конституции ). К ним закон относит родителей, детей, бабушек и дедушек, внуков, братьев и сестер.

Руководителя, главного бухгалтера, финансового, коммерческого директора и других «топов» ФНС вызывает чаще всего.

Допросить могут и любых рядовых сотрудников — менеджеров по продажам, бухгалтера по материалам, операциониста, кассира и т.д.

Вызов на допрос

Вызов на допрос производится на основании повестки. Это официальный документ, форма которого приведена в Приложение № 10 к письму ФНС от 15.01.2019 № ЕД-4-2/356@.

Повестку могут направить по месту постоянного или временного проживания свидетеля.

В ней должны быть отражены:

причины или основания для вызова на допрос;

время (дата, час и минуты) проведения допроса;

место проведения допроса.

Вызов на допрос по телефону или через мессенджер не является основанием для явки на него. Свидетель вправе проигнорировать такое обращение, даже если по телефону или в сообщении инспектор указал все необходимые данные. Помните, что положения УК не применимы в налоговых правоотношениях.