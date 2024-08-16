Допрос в налоговой: что нужно знать

Кого могут вызвать на допрос
Вызвать на допрос могут любое лицо, которое, по мнению налоговой службы, владеет информацией о проводимой проверке, о контрагенте проверяемого налогоплательщика или о конкретной сделке.
Нельзя допрашивать в качестве свидетелей:
детей, не достигших возраста 14 лет (подп. 1 п. 2 ст. 90 НК);
лиц, которые в силу физических или психических недостатков не могут участвовать в допросе (подп. 2 п. 2 ст. 90 НК).
аудиторов или адвокатов в отношении информации, полученной ими при исполнении профессиональных обязанностей.
Также свидетель может отказаться от допроса против самого себя, своего супруга и близких родственников (п. 3 ст. 90 НК, ст. 51 Конституции). К ним закон относит родителей, детей, бабушек и дедушек, внуков, братьев и сестер.
Руководителя, главного бухгалтера, финансового, коммерческого директора и других «топов» ФНС вызывает чаще всего.
Допросить могут и любых рядовых сотрудников — менеджеров по продажам, бухгалтера по материалам, операциониста, кассира и т.д.
Вызов на допрос
Вызов на допрос производится на основании повестки. Это официальный документ, форма которого приведена в Приложение № 10 к письму ФНС от 15.01.2019 № ЕД-4-2/356@.
Повестку могут направить по месту постоянного или временного проживания свидетеля.
В ней должны быть отражены:
причины или основания для вызова на допрос;
время (дата, час и минуты) проведения допроса;
место проведения допроса.
Вызов на допрос по телефону или через мессенджер не является основанием для явки на него. Свидетель вправе проигнорировать такое обращение, даже если по телефону или в сообщении инспектор указал все необходимые данные. Помните, что положения УК не применимы в налоговых правоотношениях.
Где проводится допрос
Допрос проводится:
в помещении налогового органа;
в офисе компании или по месту жительства свидетеля — при наличии на то оснований.
Допрос по месту проживания проводится, как правило, в присутствии не менее двух инспекторов и с предварительного согласия свидетеля и лиц с ним проживающих.
Если свидетель проживает в другом городе, то ИФНС, инициирующая допрос, направляет поручение о его проведении в налоговый орган того города, где проживает допрашиваемый.
В этом поручении должен быть указан перечень вопросов, которые должны быть заданы свидетелю.
Срок для проведения допроса по поручению — 10 рабочих дней со дня его получения (п. 5.2 письма ФНС от 17.07.2013 № АС-4-2/12837).
Как проводится допрос
Вводная часть.
После того как свидетель явится на допрос, ему озвучивают его права и обязанности и предупреждают об ответственности за отказ от показаний или дачу ложных показаний.
Если в ходе проведения допроса используются видео или звукозаписывающие устройства, об этом также сообщается допрашиваемому.
Допрос.
В ходе допроса свидетелю будут задаваться разные вопросы о деятельности проверяемой компании, контрагенте, в отношении которого свидетель может обладать информацией, либо о конкретной сделке. Важно отвечать на них максимально кратко, четко и без лишних рассуждений.
При ответе на вопросы важно помнить, что задаются они, как правило, не потому что налоговый орган не знает на них ответа, а чтобы выяснить достоверность полученных данных. Перечень вопросов заранее формируется инспектором исходя из имеющихся в ИФНС сведений и ему важно подтвердить их или опровергнуть.
Оформление протокола и ознакомление с ним свидетеля.
Все, что будет сказано на допросе, подлежит фиксации в протоколе. По окончании допроса свидетелю дают на ознакомление протокол, где информация зафиксирована от первого лица.
Нужно внимательно ее изучить, при необходимости внести свои замечания и расписаться в протоколе (желательно на каждом листе).
Чего точно нельзя делать на допросе
Не говорите более того, что требует ответ на вопрос инспектора. Например, у вас спросили, знаете ли вы такую-то компанию и работает ли с ней ваша фирма.
Достаточно ответить «да, мы с ними работаем», а не пускаться в объяснения, что именно вы покупаете или какие услуги оказываете контрагенту.
Если не уверены в том, что верно помните какие-то события, о том ли контрагенте идет речь или действительно ли подписывали какой-то документ, так и отвечайте, ссылайтесь на то, что для уточнения вам нужно заглянуть в документы:
«Я не уверен, что именно этой компании мы поставляли товар, мне нужно посмотреть товарные накладные« или «я не знаю, когда именно проходила оплата от этого контрагента и проходила ли, нужно поднять выписки банка».
Не отвечайте за действия других сотрудников и не берите на себя ответственность за чужую работу (даже если представляете, как именно построены процессы).
Если инспектор хочет знать, как, например, ищут новых поставщиков, а вы главбух и не имеете представления, кто именно отвечает за это, так и говорите:
«С поставщиками работает отдел закупа, кто именно отвечает в нем за поиск поставщиков, я не знаю».
Иногда вопрос может сбить с толку. Допустим, инспектор в лоб спрашивает: «вот эта компания однодневка, а вы у нее товара на 10 млн якобы купили, чем подтвердите реальность покупки?».
Вопрос с подвохом, ответите, что купили товар — вроде как подтвердите, что приобрели его у однодневки. Поэтому ответ сразу должен вас защитить:
«Да, мы покупали товар у этой компании, но проверкой компаний перед заключением договора я не занимаюсь, а работаю только с готовыми документами. Документы о покупке товара имеются».
или
«Через меня проходит большое количество документов, я не могу сказать действительно ли работали с этой компанией или нет, мне надо поднять документы. Оценкой контрагентов перед заключением сделки я не занимаюсь, для этого есть служба безопасности и юридический отдел».
Отказ от явки на допрос
За отказ от явки на допрос свидетель может быть привлечен к ответственности по ст. 128 НК в виде штрафа в размере 1 000 руб., а за отказ от дачи показаний или за дачу ложных показаний – в размере 3 000 руб.
Отказ от явки на допрос может иметь и другие негативные последствия.
Например, он может рассматриваться как один из элементов назначения выездной налоговой проверки в отношении проверяемого налогоплательщика.
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