Что делать работодателю, если его сотрудник проходит процедуру банкротства

Когда работодатель узнает о банкротстве сотрудника, то возникает сразу несколько вопросов: как перечислять зарплату, как удерживать НДФЛ и что делать, если сотрудник решил уволиться. Обо всем рассказали в статье.

При банкротстве физического лица работодатель обязан перечислять зарплату не сотруднику, а финансовому управляющему в соответствии с п. 5 и п. 7 ст. 213 ФЗ от 26.10.2002 №127-ФЗ. Для перечисления зарплаты на имя должника финансовый управляющий открывает отдельный банковский счет.

Платежное поручение оформляется в обычном порядке за исключением реквизитов: указываются реквизиты счета финансового управляющего. В назначении платежа можно указать, что зарплата перечисляется на специальный счет финансового управляющего, также необходимо сослаться на подтверждающий документ.

Удержание НДФЛ у работника-банкрота не отличается от удержания налога у других физических лиц. Порядок действий налоговых агентов также не определен действующим законодательством.

Поэтому работодателю рекомендуется действовать в общем порядке: своевременно уплачивать НДФЛ с выплат, производимых сотруднику, даже если в отношении него идет процедура банкротства.

В 6-НДФЛ доход при банкротстве сотрудника заполняется в общем порядке. Никаких специальных оговорок и нюансов в заполнении нет.

А вот с увольнением сотрудника-банкрота дело обстоит иначе. Закон не запрещает такому сотруднику уволится по собственному желанию или поменять место работы. Однако при увольнении такому сотруднику необходимо сообщить финансовому управляющему о своем решении и предоставить копии нового трудового договора.