Цифра дня. Про сбор с покупателей

«Яндекс Маркет» вводит сервисный сбор для пользователей в размере 20 рублей за один заказ.

Основная цель «Яндекс Маркета» – поддерживать качественный сервис для пользователей и продолжать запускать уникальные на рынке решения. Полученные средства позволят компании реинвестировать их для расширения и поддержания технологической инфраструктуры.

На первом этапе сбор введут в Москве (и области), Екатеринбурге и Нижнем Новгороде, потом список городов будет расширен.

Сбор будут взимать только за товары надлежащего качества, которые были доставлены покупателю с соблюдением всех заявленных условий.