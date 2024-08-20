Как рассчитать ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль

Ежемесячные платежи по налогу на прибыль обязательны для компаний, чья среднеквартальная выручка превысила 15 млн рублей. Уплатить авансы нужно в три этапа:
В течение квартала организация уплачивает ежемесячные авансы до 28 числа каждого месяца.
По итогам квартала рассчитывается квартальный аванс и производится доплата до 28 числа по окончании квартала.
Окончательный платеж проводится по завершении года до 28 марта следующего года.
Для расчета авансовых платежей налогоплательщику необходимо воспользоваться п. 2 ст. 286 НК.
В соответствии с нормой, расчет проводится в таком порядке:
ежемесячный авансовый платеж в I квартале текущего года соответствует ежемесячному авансовому платежу в IV квартале предыдущего года;
ежемесячный авансовый платеж, который уплачивается во II квартале равен 1/3 части квартального авансового платежа за I квартал текущего года;
ежемесячный авансовый платеж, который уплачивается в III квартале равен 1/3 части от разницы между авансовым платежом за полугодие и авансовым платежом за I квартал;
ежемесячный авансовый платеж, который уплачивается в IV квартале равен 1/3 части от разницы между авансовым платежом за 9 месяцев и авансовым платежом за полугодие.
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