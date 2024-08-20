Заказать рекламу Отключить рекламу
Налог на прибыль

Как рассчитать ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль

Ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль должны платить не все организации Рассказываем о нюансах уплаты и правильном расчете авансовых платежей.
Как рассчитать ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Ежемесячные платежи по налогу на прибыль обязательны для компаний, чья среднеквартальная выручка превысила 15 млн рублей. Уплатить авансы нужно в три этапа:

  1. В течение квартала организация уплачивает ежемесячные авансы до 28 числа каждого месяца.

  2. По итогам квартала рассчитывается квартальный аванс и производится доплата до 28 числа по окончании квартала.

  3. Окончательный платеж проводится по завершении года до 28 марта следующего года.

Для расчета авансовых платежей налогоплательщику необходимо воспользоваться п. 2 ст. 286 НК.

В соответствии с нормой, расчет проводится в таком порядке:

  • ежемесячный авансовый платеж в I квартале текущего года соответствует ежемесячному авансовому платежу в IV квартале предыдущего года;

  • ежемесячный авансовый платеж, который уплачивается во II квартале равен 1/3 части квартального авансового платежа за I квартал текущего года;

  • ежемесячный авансовый платеж, который уплачивается в III квартале равен 1/3 части от разницы между авансовым платежом за полугодие и авансовым платежом за I квартал;

  • ежемесячный авансовый платеж, который уплачивается в IV квартале равен 1/3 части от разницы между авансовым платежом за 9 месяцев и авансовым платежом за полугодие.

Начать дискуссию