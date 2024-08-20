Как рассчитать ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль

Ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль должны платить не все организации Рассказываем о нюансах уплаты и правильном расчете авансовых платежей.

Ежемесячные платежи по налогу на прибыль обязательны для компаний, чья среднеквартальная выручка превысила 15 млн рублей. Уплатить авансы нужно в три этапа:

В течение квартала организация уплачивает ежемесячные авансы до 28 числа каждого месяца. По итогам квартала рассчитывается квартальный аванс и производится доплата до 28 числа по окончании квартала. Окончательный платеж проводится по завершении года до 28 марта следующего года.

Для расчета авансовых платежей налогоплательщику необходимо воспользоваться п. 2 ст. 286 НК.

В соответствии с нормой, расчет проводится в таком порядке: