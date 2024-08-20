Виды банковских вкладов: какие бывают и чем отличаются

Вклад — это финансовый инструмент, который позволяет клиенту положить деньги в банк на какое-то время под определенный процент. Важное условие депозита — это его срок, поэтому различают срочные вклады и вклады до востребования.

Срочный вклад — это банковский депозит, который имеет определенный срок действия. Время действия вклада может составлять от одного месяца до нескольких лет.

Обычно кредитные организации предлагают самые высокие ставки по вкладам на период, на который они хотят привлечь наибольшую сумму. Например, сейчас самый выгодный процент можно получить по вкладам сроком 6–12 месяцев. Здесь можно подобрать подходящие варианты.

Зачастую банки прописывают в договоре, что во время действия вклада его владелец не может пополнить депозит, а также снять с него деньги без потери процентов. Это также нужно банку для более четкого планирования своей работы.

Если вы выбираете такой вид вклада, подумайте, когда вам могут понадобиться деньги оттуда, и выберите соответствующий срок. Например, если сейчас наиболее выгодную ставку предлагают на шесть месяцев, а вы хотите через три месяца купить новый холодильник, деньги на технику можно положить на отдельный вклад с таким сроком, а остальные накопления — на полгода. Таким образом, вы не потеряете доход из-за снятия средств раньше срока, тем более что вклады с такой опцией обычно дают более низкий процентный доход.

Другой вариант — это вклад до востребования. У такого инструмента нет срока окончания, соответственно, средства с него можно снимать без потери дохода. Однако ставка по таким вкладам традиционно совсем невысокая, обычно она составляет порядка 0,1%. Такие условия банки предлагают из-за непредсказуемости поведения вкладчика: он может держать деньги на депозите довольно долго, что позволит банку ими пользоваться, или же может снять их через месяц.

Еще одна важная характеристика вклада — возможность его пополнения до окончания срока. Например, сберегательный вклад не предполагает пополнения, на депозите будет находиться только та сумма, которую вы на него положили изначально. Главный плюс такого вклада в том, что ставка по нему всегда выше, чем по вкладу с пополнением.

Этот инструмент удобно использовать, чтобы положить определенную «несгораемую» сумму под более высокий процент, это позволит получить больший доход и сохранить деньги от ненужных трат.