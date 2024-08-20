Виды банковских вкладов: какие бывают и чем отличаются

Какие бывают виды банковских вкладов
Вклад — это финансовый инструмент, который позволяет клиенту положить деньги в банк на какое-то время под определенный процент. Важное условие депозита — это его срок, поэтому различают срочные вклады и вклады до востребования.
Срочный вклад — это банковский депозит, который имеет определенный срок действия. Время действия вклада может составлять от одного месяца до нескольких лет.
Обычно кредитные организации предлагают самые высокие ставки по вкладам на период, на который они хотят привлечь наибольшую сумму. Например, сейчас самый выгодный процент можно получить по вкладам сроком 6–12 месяцев. Здесь можно подобрать подходящие варианты.
Зачастую банки прописывают в договоре, что во время действия вклада его владелец не может пополнить депозит, а также снять с него деньги без потери процентов. Это также нужно банку для более четкого планирования своей работы.
Если вы выбираете такой вид вклада, подумайте, когда вам могут понадобиться деньги оттуда, и выберите соответствующий срок. Например, если сейчас наиболее выгодную ставку предлагают на шесть месяцев, а вы хотите через три месяца купить новый холодильник, деньги на технику можно положить на отдельный вклад с таким сроком, а остальные накопления — на полгода. Таким образом, вы не потеряете доход из-за снятия средств раньше срока, тем более что вклады с такой опцией обычно дают более низкий процентный доход.
Другой вариант — это вклад до востребования. У такого инструмента нет срока окончания, соответственно, средства с него можно снимать без потери дохода. Однако ставка по таким вкладам традиционно совсем невысокая, обычно она составляет порядка 0,1%. Такие условия банки предлагают из-за непредсказуемости поведения вкладчика: он может держать деньги на депозите довольно долго, что позволит банку ими пользоваться, или же может снять их через месяц.
Еще одна важная характеристика вклада — возможность его пополнения до окончания срока. Например, сберегательный вклад не предполагает пополнения, на депозите будет находиться только та сумма, которую вы на него положили изначально. Главный плюс такого вклада в том, что ставка по нему всегда выше, чем по вкладу с пополнением.
Этот инструмент удобно использовать, чтобы положить определенную «несгораемую» сумму под более высокий процент, это позволит получить больший доход и сохранить деньги от ненужных трат.
Накопительный вклад, как и следует из его названия, предназначен для регулярного пополнения. Фактически этот вид депозита является накопительным счетом. Процентная ставка по нему будет несколько ниже — на 1–2%, однако такой инструмент дает возможность откладывать деньги на крупную покупку и постепенно увеличивать процентный доход в натуральном выражении.
Как и по всем другим депозитам, по накопительным счетам действует гарантированная страховка государства. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) застрахует накопления в размере до 1,4 млн рублей.
Получить доход от вклада можно не только через начисление процентов, но и с помощью их капитализации.
Вклад с капитализацией предполагает, что банк каждый месяц начисляет проценты на ваши сбережения, и в следующем месяце вы получите доход от сбережений и от полученных в предыдущем месяце процентов.
Например, если вы положили на вклад 400 000 рублей на полгода под 15% годовых, доход за первый месяц составит:
400 000 / 100% * 15% / 12 месяцев = 5 000 рублей.
По итогам второго месяца банк будет начислять проценты уже на 405 000 рублей, а доход составит 5 062,5 рубля. Таким образом, каждый месяц капитализация процентов будет давать доход больше, чем в предыдущем месяце. Поэтому вклады с капитализацией обычно выгоднее депозитов без капитализации, по которым процентный доход просто выплачивается в конце срока или же каждый месяц равными суммами.
Еще один вид депозита — это расчетный вклад. Согласно условиям, владелец вклада может частично снимать средства с него без потери процентного дохода, но на депозите всегда должен оставаться неснижаемый остаток. К примеру, согласно договору неснижаемый остаток по вкладу составляет 100 000 рублей, при этом вы положили на него 250 000 рублей. Вы сможете снимать с депозита сумму до 150 000 рублей без потери дохода, но стоит убедиться, что 100 000 рублей всегда находятся на вкладе.
Такой инструмент заменит собой схему с открытием двух вкладов (одного сберегательного с большим процентом и без пополнения и второго — с меньшим процентом и с пополнением).
При выборе между этими вариантами стоит посчитать доходность каждого из депозитов и выбрать наиболее выгодный и удобный.
Валютный вклад позволяет копить средства в иностранной валюте (долларах США, евро, юанях, дирхамах ОАЭ и т. д.). Ставки по таким вкладам будут ниже, чем по рублевым, а также они будут различаться в зависимости от валюты. Например, в Сбербанке ставка по вкладу в долларах составляет 0,1%, в дирхамах — до 3,04%, а в юанях — до 4,52%. Банк России советует хранить деньги в той валюте, в которой вы собираетесь их тратить, поэтому деньги на отдых в Китае будет разумно копить в юанях, а перед отпуском в Дубае лучше открыть вклад в дирхамах.
Еще один вид депозита — номерной. Это вклад «инкогнито»: при его регистрации не указывается имя владельца, только номер вклада. Остальные условия такого депозита такие же, как у других накопительных инструментов.
Целевой вклад — это депозит, который открывают на несколько лет, чтобы накопить на какую-либо цель: покупку квартиры, строительство дома на даче или обучение ребенка в вузе. Срок целевого вклада гораздо дольше, чем у накопительного или сберегательного, поэтому ставка по нему может быть выше.
Однако при выборе такого депозита стоит рассчитать, какой уровень инфляции ожидается в период накопления денег. Это поможет понять, сможет ли начисленный доход сохранить ваши деньги от обесценения. Чаще всего выгоднее открывать депозиты на более короткие сроки, чтобы получать наибольший доход.
Выигрышный вклад дает возможность владельцу денег поучаствовать в розыгрыше призов от банка. В условиях такого депозита может быть указано, что средства с него нельзя снимать до конца срока вклада или до объявления победителей
Как подобрать выгодный вклад
Для получения наибольшего дохода от вклада следует ответить на несколько вопросов:
Какова цель вашего вклада? Вы хотите накопить деньги на какую-то покупку или же сохранить накопления? В этих случаях стоит выбрать вклад с функцией пополнения.
Когда вам понадобятся ваши деньги? От этого будет зависеть срок вклада.
Планируете ли вы снимать часть суммы до окончания срока вклада? Если да, то нужно выбрать депозит с такой функцией или же расчетный вклад с неснижаемым остатком, чтобы не потерять доход.
Какую сумму вы планируете положить на вклад? АСВ страхует средства на депозитах в размере до 1,4 млн рублей с учетом процентов, поэтому сумму выше можно положить на вклады в других банках. Выбрать подходящие можно тут.
Хотите ли вы открыть вклад с капитализацией, чтобы получить дополнительный доход, или же эта функция для вас не обязательна?
Какая ставка по вкладу необходима, чтобы защитить деньги от инфляции? Сейчас банки предлагают довольно высокий процентный доход из-за высокой ключевой ставки, однако ЦБ ее повышает именно для борьбы с инфляцией. Если вы хотите накопить на серьезную покупку, вероятно, лучшим решением будет не копить всю сумму, а купить желаемое сейчас и постепенно выплатить рассрочку или кредит. При таком подходе вам не придется переживать, что к моменту накопления нужной суммы желаемый товар сильно подорожает.
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Совет главного аналитика Банки.ру Богдана Зварича:
«Первое, на что стоит обратить внимание при выборе вклада, – это ставка, так как она определяет доходность инструмента. При этом сравнивать вклады необходимо по эффективной ставке, учитывая для вкладов, где это возможно, опцию капитализации процентов.
Плюс к этому необходимо ознакомиться с условиями, при которых данную ставку можно получить. Так, иногда для получения повышенной ставки необходимо соответствовать или выполнить необходимые условия. В частности, банк может предложить повышенную ставку для новых клиентов или для существующих клиентов, но только тех, которые какое-то время не имели вкладов в данном банке, либо готовых привести новые средства в банк.
Также банк может предложить повышенную ставку при определенном объеме расходов по картам данного банка.
Кроме того, ставка может зависеть от объема вклада: обычно чем выше размер средств на депозите, тем лучше условия может предложить кредитная организация, но бывают и исключения.
Стоит отметить и процедуру открытия вклада, от которой также может зависеть ставка. Банки предпочитают предлагать ставку выше при дистанционном открытии депозита, чем при открытии в офисе. В результате потенциальному вкладчику стоит внимательно ознакомиться с условиями вклада и понять, удовлетворяет ли он тем условиям, которые позволяют получить повышенную ставку».
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