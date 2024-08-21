11 вопросов по НДС на УСН в 2025 году с ответами эксперта

НДС на УСН: ставки и освобождение от налога в 2025 году
Вопрос: кто освобожден от уплаты НДС?
Ответ: от уплаты НДС освобождаются те компании на УСН, чей доход не превышает 60 млн в год. Специально ничего для освобождения делать не нужно, никаких заявлений, уведомлений подавать в ФНС не требуется.
Вопрос: предусматривает ли введение НДС для плательщиков на УСН отмену других налогов?
Ответ: нет, не предусматривает, они продолжат платить единый налог на УСН и другие налоги в соответствии с законодательством.
Вопрос: если за 9 месяцев 2024 года выручка превысила 60 млн рублей будет ли компания плательщиком НДС с 1 января 2025?
Ответ: берем годовой доход за 2024 год, но да, если уже за 9 месяцев лимит превышен, то упрощенец теряет право на освобождение от уплаты НДС и уже с 1 января 2025 года будет плательщиком налога, все верно. Если в 2024 году доходы не превысили 60 млн, а в 2025 году в каком-то месяце этот лимит оказался превышен, то начиная с месяца, следующего за месяцем превышения, компания должна исполнять обязанности плательщика НДС.
Вопрос: можно ли одновременно применять ставки 10% и 20% в зависимости от вида товара?
Ответ: да, конечно. Одни товары могут быть по ставке 10%, другие по ставке 20%.
Вопрос: будет ли общепит на УСН освобожден от уплаты НДС?
Ответ: для предприятий и ИП, оказывающих услуги общественного питания, сохраняется льгота, освобождающая их от НДС на основании пп. 38 п. 3 ст. 149 НК.
Вопрос: должны ли налогоплательщики на УСН, освобожденные от НДС по ст. 149 НК, выставлять счета-фактуры?
Ответ: по операциям, освобожденным от НДС в соответствии со ст. 149 НК, счета-фактуры выставлять не нужно (п. 3 ст. 169 НК).
Авансы без НДС, реализация с НДС
Вопрос: в 2024 году получены авансы (без НДС), реализация в 2025 года с НДС, нужно ли выставлять документы на реализацию с НДС. Как выписать счет-фактуру и начислить НДС?
Ответ: в 2025 году при выставлении документов нужно начислять НДС. Здесь могут быть варианты: заключить допсоглашение об увеличении цены и добавить НДС к авансу. Или рассчитать НДС из уже согласованной цены с применением расчетной ставки.
Пример: аванс на 105 000 рублей в 2024 году, без НДС. В 2025 реализация с НДС 5%. Вариант 1: заключаем дополнительное соглашение, договариваемся с покупателем, сумма сделки увеличивается до 110 250 рублей (105 000 + НДС 5%).
Вариант 2: платим НДС «за свой счет» 105 000 / 105 * 5 = 5000, т.е. считаем, как будто налог был сразу включен в сумму.
Счета-фактуры и декларация по НДС
Вопрос: доход организации менее 60 млн, плательщиком НДС она не является, нужно ли выставлять счет-фактуру?
Ответ: с 01.01.2025 года всем плательщикам УСН придется выставлять счета-фактуры. Нужно заполнять счет-фактуру с пометкой «Без НДС», если вы подпадаете под предусмотренное ст. 145 НК освобождение от НДС.
Вопрос: доход компании до 60 млн рублей, нужно ли подавать декларацию по НДС?
Ответ: декларацию подавать не нужно, если вы освобождены от НДС и не совершали операций, по которым налог нужно уплатить, несмотря на освобождение.
Вопрос: как выписывать счета-фактуры при оказании услуг физлицам: на общую сумму выручки за день или по каждой оплате?
Ответ: физические лица не являются плательщиками НДС и налог к вычету не принимают. Поэтому при оказании физическим лицам услуг, облагаемых НДС, счет-фактуру можно составить в одном экземпляре на все операции, совершенные в течение календарного месяца (квартала).
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