11 вопросов по НДС на УСН в 2025 году с ответами эксперта

Вопрос: кто освобожден от уплаты НДС?

Ответ: от уплаты НДС освобождаются те компании на УСН, чей доход не превышает 60 млн в год. Специально ничего для освобождения делать не нужно, никаких заявлений, уведомлений подавать в ФНС не требуется.

Вопрос: предусматривает ли введение НДС для плательщиков на УСН отмену других налогов?

Ответ: нет, не предусматривает, они продолжат платить единый налог на УСН и другие налоги в соответствии с законодательством.

Вопрос: если за 9 месяцев 2024 года выручка превысила 60 млн рублей будет ли компания плательщиком НДС с 1 января 2025?

Ответ: берем годовой доход за 2024 год, но да, если уже за 9 месяцев лимит превышен, то упрощенец теряет право на освобождение от уплаты НДС и уже с 1 января 2025 года будет плательщиком налога, все верно. Если в 2024 году доходы не превысили 60 млн, а в 2025 году в каком-то месяце этот лимит оказался превышен, то начиная с месяца, следующего за месяцем превышения, компания должна исполнять обязанности плательщика НДС.

Вопрос: можно ли одновременно применять ставки 10% и 20% в зависимости от вида товара?

Ответ: да, конечно. Одни товары могут быть по ставке 10%, другие по ставке 20%.

Вопрос: будет ли общепит на УСН освобожден от уплаты НДС?

Ответ: для предприятий и ИП, оказывающих услуги общественного питания, сохраняется льгота, освобождающая их от НДС на основании пп. 38 п. 3 ст. 149 НК.

Вопрос: должны ли налогоплательщики на УСН, освобожденные от НДС по ст. 149 НК, выставлять счета-фактуры?

Ответ: по операциям, освобожденным от НДС в соответствии со ст. 149 НК, счета-фактуры выставлять не нужно (п. 3 ст. 169 НК).