Как стать бухгалтером: какое образование нужно и где можно работать без опыта

Одна из особенностей профессии бухгалтера заключается в том, что деятельность этого сотрудника влияет на все подразделения компании: он ведет учет доходов и расходов, занимается расчетом налоговых и страховых платежей, начисляет заработную плату и выполняет множество других задач, без решения которых не сможет функционировать ни один бизнес. И если на крупных предприятиях за каждый участок работы отвечает отдельный специалист, то в небольших компаниях все функции нередко возлагаются на одного бухгалтера.

Без каких знаний и навыков не может работать ни один специалист и что вообще должен уметь бухгалтер? Большинство работодателей заинтересовано в специалистах с разносторонними навыками, которые готовы взять на себя выполнение всех задач — от оплаты счетов до прохождения проверок. При этом существует три составляющие профессиональной деятельности бухгалтера, на которых базируется буквально все:

Знание действующего законодательства. Казалось бы, бухгалтер — не юрист, он имеет дело с цифрами, а не с законами. Но в действительности без знания законодательства в области бухгалтерского и налогового учета работать бухгалтером совершенно невозможно. Не менее важно регулярно отслеживать все изменения — бухгалтерия была и остается очень динамичной сферой — и уметь применять их на практике.

Умение работать с программами. Бухгалтер должен уметь работать с программами для ведения бухгалтерского и налогового учета. Формирование бухгалтерских проводок, составление отчетности, расчет налогов — обязательные навыки.

Навыки работы с документами. Работа с документами — счетами, актами, платежными поручениями и т.д. — еще одна непременная составляющая профессиональной деятельности. Без досконального знания всех требований к оформлению документации работать бухгалтером просто не получится.

Все чаще работодатели оценивают не только профессиональные навыки — hard skills — но и личные качества — soft skills. Бухгалтерия — особая сфера профессиональной деятельности, в которой только теоретических знаний и способности применять их на практике недостаточно.

Умение взаимодействовать с другими людьми, готовность быстро адаптироваться к изменениям, организованность и способность к обучению — вот неполный перечень личных качеств, которые чаще всего ждут работодатели от кандидатов на должность бухгалтера.

Ключевые профессиональные навыки бухгалтера