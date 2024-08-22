Как стать бухгалтером: какое образование нужно и где можно работать без опыта

Что должен уметь бухгалтер
Одна из особенностей профессии бухгалтера заключается в том, что деятельность этого сотрудника влияет на все подразделения компании: он ведет учет доходов и расходов, занимается расчетом налоговых и страховых платежей, начисляет заработную плату и выполняет множество других задач, без решения которых не сможет функционировать ни один бизнес. И если на крупных предприятиях за каждый участок работы отвечает отдельный специалист, то в небольших компаниях все функции нередко возлагаются на одного бухгалтера.
Без каких знаний и навыков не может работать ни один специалист и что вообще должен уметь бухгалтер? Большинство работодателей заинтересовано в специалистах с разносторонними навыками, которые готовы взять на себя выполнение всех задач — от оплаты счетов до прохождения проверок. При этом существует три составляющие профессиональной деятельности бухгалтера, на которых базируется буквально все:
Знание действующего законодательства. Казалось бы, бухгалтер — не юрист, он имеет дело с цифрами, а не с законами. Но в действительности без знания законодательства в области бухгалтерского и налогового учета работать бухгалтером совершенно невозможно. Не менее важно регулярно отслеживать все изменения — бухгалтерия была и остается очень динамичной сферой — и уметь применять их на практике.
Умение работать с программами. Бухгалтер должен уметь работать с программами для ведения бухгалтерского и налогового учета. Формирование бухгалтерских проводок, составление отчетности, расчет налогов — обязательные навыки.
Навыки работы с документами. Работа с документами — счетами, актами, платежными поручениями и т.д. — еще одна непременная составляющая профессиональной деятельности. Без досконального знания всех требований к оформлению документации работать бухгалтером просто не получится.
Все чаще работодатели оценивают не только профессиональные навыки — hard skills — но и личные качества — soft skills. Бухгалтерия — особая сфера профессиональной деятельности, в которой только теоретических знаний и способности применять их на практике недостаточно.
Умение взаимодействовать с другими людьми, готовность быстро адаптироваться к изменениям, организованность и способность к обучению — вот неполный перечень личных качеств, которые чаще всего ждут работодатели от кандидатов на должность бухгалтера.
Ключевые профессиональные навыки бухгалтера
Подготовка и сдача отчетности.
Оплата счетов в системе «Банк-Клиент».
Ведение учета основных средств.
Расчет НДС.
Ведение складского учета.
Начисление заработной платы.
Проведение сверки оборотов и остатков по счетам.
Прохождение проверок.
С каким образованием можно работать бухгалтером
Распространенное заблуждение — претендовать на должность бухгалтера могут только кандидаты с высшим профильным образованием. В действительности, наличие диплома об окончании высшего учебного заведения не является обязательным условием. Есть немало примеров построения успешной карьеры специалистами, которые имеют высшее образование совершенно в другой области или вообще не оканчивали вуз.
Какое образование откроет дорогу в бухгалтерию
Высшее образование. Можно получить профильное образование по направлениям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономика» или «Финансы». Обучение длится 4–5 лет.
Среднее профессиональное образование. Обучение по программам СПО доступно в колледжах и техникумах по направлению «Экономика и бухгалтерский учет». Обучение обычно длится от двух до четырех лет.
Курсы обучения бухгалтеров. На курсах, которые организуют учебные центры и другие организации, можно освоить профессию бухгалтера с нуля. Для обучения не имеет значения уровень образования, а освоение новой профессии занимает несколько месяцев.
Обратите внимание: требования к образованию могут различаться в зависимости от конкретной должности и компании. Но определяющее значение для большинства работодателей все же имеют профессиональные знания и навыки кандидатов на должность.
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Где может работать бухгалтер
Одно из преимуществ профессии бухгалтера — множество возможностей для реализации. Тем, кто освоил данную профессию, доступен выбор сферы деятельности, формы занятости, графика, формата работы и т.д.
Вы можете устроиться в штат государственного учреждения или коммерческой компании, оказывать услуги в качестве самозанятого, работать полный день или по гибкому графику, удаленно или в офисе.
Ничто не ограничивает и выбор сферы, в которой вам будет интересно развиваться. Бухгалтеры нужны абсолютно всем — производственным предприятиям и торговым компаниям, образовательным учреждениям и бюджетным организациям, а также ИП вне зависимости от видов деятельности.
Топ-5 мест, где может работать бухгалтер
Коммерческие компании. Одно из самых популярных мест для трудоустройства, в том числе у начинающих специалистов — коммерческие компании. В зависимости от специфики организации работы в конкретной компании перечень обязанностей бухгалтера может различаться, но, как правило, специалистам приходится заниматься учетом доходов и расходов, составлением отчетности, начислением заработной платы и т.д.
Государственные учреждения. Бухгалтеры востребованы в органах власти, а также в различных подведомственных учреждениях, школах, больницах и др. Работа в государственных учреждениях обладает определенной спецификой, но без базовых знаний и навыков не обойтись. А чтобы изучить нюансы этого направления, можно дополнительно пройти курсы повышения квалификации.
Банки и финансовые организации. Бухгалтеры могут работать в банках, инвестиционных фондах, страховых компаниях и других финансовых организациях. Как правило, от таких сотрудников требуется высокий уровень квалификации, ответственность и способность работать с большими объемами информации. При этом трудоустроиться могут и начинающие специалисты: так, например, банки часто проводят стажировки с возможностью перейти в штат.
Консалтинговые компании. Бухгалтер может оказывать консалтинговые услуги — заниматься организацией бухгалтерского учета, проведением сверки с налоговиками, расчетом оплаты труда сотрудников и т.д. Работа в консалтинговой компании — это возможность получить опыт в разных отраслях и сферах деятельности.
Индивидуальные предприниматели. Большинство ИП нуждаются в квалифицированной помощи по бухгалтерским вопросам. Бухгалтер может помочь с ведением учета, расчетом налогов и составлением отчетности.
Где учиться бухгалтеру
Если вы хотите как можно скорее освоить профессию бухгалтера, получение высшего профессионального образования — не самая подходящая идея: путь от поступления в вуз до диплома занимает несколько лет. Альтернатива вузовскому обучению — курсы, на которых знания в области бухгалтерии можно получить за несколько месяцев. Учиться на бухгалтера доступно в удаленном формате.
Курсы обучения бухгалтеров: почему это удобно и эффективно?
Итак, чтобы начать работать бухгалтером, вовсе необязательно тратить на учебу несколько лет: обучающие курсы способны дать все необходимые профильные знания. Но возможность быстрого получения профессии бухгалтера — не единственное преимущество. Также среди причин популярности курсов для обучения бухгалтеров с нуля:
Гибкий график. Большинство курсов предлагают гибкий график обучения, поэтому вы можете учиться в любое удобное время. Благодаря гибкому графику сменить профессию могут и те, кто в данный момент пока работает по прежней специальности.
Возможность получения сертификата или диплома. После завершения обучения выдается сертификат или диплом, подтверждающий успешное прохождение курса.
Актуальные программы обучения. Разработка программ обучения происходит с учетом самых последних требований и изменений, поэтому после завершения курса специалист полностью готов к работе.
Доступная стоимость. Стоимость обучения на курсах ниже, чем стоимость получения высшего или среднего профессионального образования.
Развитие профессиональных связей. Обучение на курсах — это возможность познакомиться с будущими коллегами и экспертами.
Самостоятельное обучение
А можно ли освоить профессию бухгалтера самостоятельно? Бухгалтерский и налоговый учет — сложная сфера, которая требует от специалиста разноплановых знаний и навыков. Кроме того, нельзя забывать, что работа бухгалтера — это не только престижно, но и ответственно: любые ошибки могут привести к серьезным последствиям.
Разобраться в бухгалтерском учете самостоятельно достаточно сложно, а, по мнению большинства экспертов, невозможно. Вы не можете быть уверены, что изучаемые материалы не потеряли своей актуальности. В процессе самостоятельного обучения легко упустить важные моменты, и это обязательно скажется на работе бухгалтера в будущем.
При этом самостоятельная подготовка может стать дополнением к обучению на курсах. Изучайте профессиональную литературу и профильные медиа, подпишитесь на блоги бухгалтеров, больше общайтесь с опытными специалистами — это придаст уверенности на старте.
Карьерный рост: какие перспективы есть у бухгалтеров
Если вы планируете не просто работать бухгалтером, но и задумываетесь о карьерном росте и профессиональном развитии, выбранная профессия предоставляет все возможности для покорения новых вершин. После получения определенного опыта работы бухгалтер может претендовать на следующие должности:
Старший бухгалтер. При переходе на позицию старшего бухгалтера специалиста ожидают более сложные и ответственные задачи. Также старший бухгалтер может руководить сотрудниками на определенном участке.
Главный бухгалтер. На главного бухгалтера возлагается ответственность за всю бухгалтерскую деятельность компании. В его обязанности также входит руководство работой бухгалтерии и контроль за соблюдением законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения.
Аудитор. Одно из направлений развития карьеры бухгалтера — переход в аудиторскую деятельность. Аудиторами, как правило, становятся специалисты, обладающие глубокими знаниями и обширным опытом. В их задачи входят проверка правильности ведения учета, оценка достоверности отчетности, а также выявление ошибок и неточностей.
Финансовый директор. При наличии управленческих навыков и желания расширить сферу своей компетенции бухгалтер может задуматься о карьере финансового директора. На этой должности придется отвечать за всю финансовую деятельность компании, создавать условия для ее стабильной работы и развития.
Стоит ли учиться на бухгалтера
Если вы хотите получить профессию, которая всегда будет пользоваться повышенным спросом у работодателей, учиться на бухгалтера — это отличная идея. Не секрет, что представители многих профессий нередко испытывают сложности с трудоустройством, но у хорошего бухгалтера таких проблем, как правило, не возникает. Знания в области бухгалтерского учета всегда помогут вам оставаться востребованным специалистом. Среди ключевых преимуществ профессии бухгалтера:
Стабильный заработок. Благодаря тому, что бухгалтеры нужны всем — и малому, и крупному, и среднему бизнесу — представители этой профессии могут рассчитывать на стабильный доход.
Возможность удаленной работы. Многие бухгалтеры на сегодняшний день работают удаленно: современные технологии позволяют эффективно решать все без исключения задачи без личного присутствия в офисе.
Развитый навык тайм-менеджмента. Для бухгалтера важно исполнять служебные обязанности в установленные сроки: даже незначительное промедление может привести к серьезным неприятностям. Умение управлять своим временем полезно и за рамками профессиональной деятельности: как правило, у бухгалтеров не возникает проблем с планированием и в повседневной жизни.
Постоянное профессиональное развитие. Поскольку сфера бухгалтерского учета и налогообложения регулярно подвергается изменениям, бухгалтер просто обязан держать себя в тонусе и сразу же реагировать на все изменения. Повышение квалификации, участие в семинарах и других мероприятиях помогают поддерживать высокий уровень профессионализма.
Вебинар «Бухгалтер с нуля — это несложно!» — уникальный шанс получить максимум полезной информации о начале карьеры бухгалтера, а также узнать секреты увеличения дохода. Мы составили программу таким образом, чтобы вебинар был интересен и тем, кто только планирует освоить профессию бухгалтера, и экспертам. Участие в вебинаре абсолютно бесплатное.
Еще один плюс профессии бухгалтера — это возможность дополнительного заработка. При желании бухгалтер всегда может найти для себя источники дохода — например, помогать с ведением бухгалтерии индивидуальным предпринимателям, преподавать на курсах, оказывать консультационные услуги.
Главное
Бухгалтер — востребованная профессия, и высокий спрос на ее представителей в ближайшие годы будет сохраняться.
Для работы бухгалтером необязательно иметь профильное высшее образование: многие специалисты построили карьеру и без диплома вуза.
Освоить профессию бухгалтера можно с нуля: обучение на курсах позволяет получить все необходимые знания и навыки.
Для бухгалтера доступны несколько направлений карьерного роста — можно занять должность главного бухгалтера, стать аудитором или финансовым директором.
Профессия бухгалтера — это возможность самостоятельно выбирать предпочтительный тип занятости, формат работы и сферу деятельности.
На бесплатном вебинаре «Бухгалтер с нуля — это несложно!» вы узнаете как сделать первые шаги в профессии и увеличить свой доход. Мы разберем вопросы, которые волнуют каждого, кто планирует освоить новую для себя сферу деятельности — чем занимается бухгалтер, плюсы и минусы профессии, уровень заработной платы, а также расскажем, какие знания и навыки нужны для карьерного роста. Регистрируйтесь бесплатно и получите пошаговый план, как освоить востребованную профессию и начать зарабатывать!
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