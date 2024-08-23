Как организации купить ТМЦ и ОС у физического лица

Оформить такую сделку можно двумя способами:
Подготовить классический договор купли-продажи, а к нему акт приема-передачи, который и будет являться первичным документом для принятия товаров к учету.
Подготовить закупочный акт, который сразу включает в себя договор купли-продажи и акт-приема передачи.
Закупочный акт можно составить в произвольной форме или по типовой форме ОП-5 (постановление Госкомстата от 25.12.1998 № 132).
Как провести расчеты
Расчеты можно провести несколькими способами:
1. Безналичным переводом на счет продавца.
2. Через кассу организации. В этом случае необходимо оформить расходный кассовый ордер, который и станет фактом подтверждения оплаты.
Расчет наличными возможен, если продавцом выступает налоговый резидент. В противном случае нужно перевести деньги по безналу.
3. Через подотчетное лицо. В этом случае подотчетнику необходимо получить расписку от продавца в получении денежных средств. Это может быть отдельный документ или специальное поле в форме закупочного акта, разработанного организацией.
Важно: если товар (сырье, материалы) куплен для перепродажи, не забудьте оформить продавцу чек онлайн-кассы с признаком «расход» (письмо Минфина № 30-01-15/72134 от 07.09.2021, ФНС № АС-4-20/15707 от 14.08.2018).
Как оформить операцию в бухучете
Для оформления сделки используются стандартные счета бухгалтерского учета:
Дт 08 Кт 60 — приобретено ОС;
Дт 10 Кт 60 — куплены материалы;
Дт 41 Кт 60 — приобретены товары.
Дт 60 Кт 50 (51) — произведена оплата из кассы (с расчетного счета)
Дт 71 Кт 50 (51) — выданы деньги под отчет (если имущество будет приобретаться через подотчетника).
Дт 08 (10 или 41) Кт 71 — приобретено сырье (материалы, товары, ОС).
Что делать с налогами
Покупка товаров у физлица не облагается НДФЛ и страховыми взносами (подп. 2 п. 1 ст. 228 НК, ст. 420 НК, письма Минфина от 18.04.2012 № 03-04-06/8-118, ФНС от 01.08.2016 № БС-4-11/13984@). Компания–плательщик в данном случае не становится налоговым агентом и не обязана уплачивать за физлицо взносы в СФР.
После проведения сделки физлицо самостоятельно должно отразить свой доход, сдать декларацию 3-НДФЛ и уплатить налог 13%.
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