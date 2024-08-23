Кредит — удобный инструмент, позволяющий не копить годами деньги на крупные покупки. И если одни россияне готовы погашать его ежемесячно по установленному графику, другие хотят как можно быстрее выплатить существующую задолженность. В каких случаях выгодно закрыть кредит досрочно и в каком порядке это можно сделать, изложено в статье.

Условия досрочного погашения кредита

По общему правилу потребительский кредит (заем) может быть возвращен заемщиком досрочно полностью или по частям при условии уведомления об этом кредитора не менее чем за 30 календарных дней до дня такого возврата, если более короткий срок не установлен договором (п. 2 ст. 810 ГК, ч. 4 ст. 11 закона «О потребительском кредите (займе)» от 21.12.2013 № 353-ФЗ).

Если не подать в банк заявление на досрочное погашение кредита и при этом внести денежные средства на банковский счет, привязанный к кредитному договору, досрочное погашение осуществлено не будет. Деньги будут списываться платежами согласно графику (п. 3 ст. 810 ГК, ч. 4 ст. 11 закона № 353-ФЗ).

Кроме того, заемщик в течение 14 календарных дней с даты получения кредита (30 календарных дней с даты получения целевого кредита) вправе досрочно вернуть всю сумму кредита или его часть без предварительного уведомления кредитора с уплатой процентов за фактический срок кредитования (ч. 2, 3 ст. 11 закона № 353-ФЗ).

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Какие кредиты выгодно погашать досрочно

В первую очередь выгодно досрочно погашать кредиты с высокой процентной ставкой. К ним относятся микрозаймы, а также денежные средства, снятые с кредитных карт и не возвращенные в течение льготного периода.

Не стоит досрочно гасить задолженность по потребительскому кредиту или ипотеке, если:

ставка по кредитному договору ниже, чем ставка по вкладу или накопительному счету . В этом случае выгоднее продолжать выплачивать кредит по графику, а свободные денежные средства положить в банк под проценты;

на досрочное погашение идут последние деньги при отсутствии финансовой подушки . Финансисты рекомендуют иметь такую подушку. Ее должно хватить на то, чтобы прожить три месяца;

ожидается высокая инфляция и зарплата будет гарантированно проиндексирована.

Например, потребительский кредит взят под 16% годовых. В то время как на накопительный счет деньги можно положить под 9% годовых с ежемесячными выплатами. В таком случае свободную сумму выгоднее направить на погашение кредита.

Если же накопительный счет приносит 17% годовых, а кредит был взят под 14%, выгоднее положить свободные деньги на счет. Ведь его доходность выше, чем проценты по кредиту. В такой ситуации досрочное погашение теряет смысл.

Что выгоднее уменьшать при досрочном погашении кредита

При частичном досрочном погашении тело долга сокращается. Далее банк обычно предлагает выбрать:

уменьшить срок выплаты кредита, но сохранить размер ежемесячного платежа;

уменьшить ежемесячный платеж, но сохранить общий срок погашения долга.

Этот выбор зависит от финансовой ситуации заемщика. Сокращение размера ежемесячного платежа снижает нагрузку на бюджет семьи. Уменьшение общего срока выплаты кредита позволяет быстрее его закрыть.

Если ежемесячный платеж занимает существенную долю расходов, имеет смысл сначала досрочно вносить деньги в счет уменьшения такой суммы. Как только размер ежемесячного платежа станет комфортным, начать сокращать срок кредита.

Можно также при снижении суммы ежемесячного платежа продолжать платить кредит в прежнем объеме. В этом случае экономия будет такой же, как при уменьшении срока. А если у заемщика изменится жизненная ситуация, ему будет проще выплачивать ежемесячный платеж, что не позволит допустить просрочку.

Если же в кредит взята небольшая сумма на короткий срок и ежемесячный платеж несущественен для семейного бюджета, то выгоднее досрочными платежами сокращать срок кредита.

Большинство банков позволяют заемщику самому выбирать при каждом досрочном погашении, что будет меняться — срок кредита или сумма ежемесячного платежа.

Однако некоторые кредитные учреждения могут ограничить выбор одним вариантом. Такое условие должно быть закреплено в кредитном договоре.

Как досрочно погасить кредит

Для осуществления досрочного погашения потребительского кредита (займа) необходимо:

получить в банке информацию о точной сумме, которую необходимо внести на счет для досрочного погашения;

подать заявление о досрочном погашении кредита;

внести денежные средства на свой банковский счет, привязанный к кредитному договору.

При досрочном возврате части кредита банк должен предоставить полную стоимость кредита, если досрочный возврат кредита привел к ее изменению, а также уточненный график платежей по договору, если такой график ранее был предоставлен (ч. 8 ст. 11 закона № 353-ФЗ).

После полного внесения денежных средств в счет погашения кредита рекомендуем получить в банке справку о полном исполнении обязательств по кредитному договору.

Если кредит обеспечен поручительством или залогом, частичное досрочное погашение кредита не влечет необходимости внесения изменений в договор поручительства или залога (ч. 9 ст. 11 закона № 353-ФЗ).

Заявление на досрочное погашение кредита

Порядок написания и подачи заявления на досрочное погашение кредита можно найти в кредитном договоре. Законодательно установленной формы данного документа нет. Как правило, в заявлении указывают:

название и адрес финансовой организации;

Ф.И.О., адрес и контакты заявителя;

реквизиты кредитного договора, который будет погашен досрочно;

ссылку на пункт договора, регулирующий подачу уведомления о досрочном погашении;

указание, что в срок до такого-то числа заемщик намеревается внести на счет сумму, которая покроет всю задолженность или какую-то ее часть;

дату составления;

подпись заемщика.

Некоторые банки предоставляют возможность подать заявление о досрочном погашении кредита через интернет-банк без личного обращения.

При подаче такого заявления нужно получить у сотрудника банка информацию о точной сумме, которую необходимо внести на счет для досрочного погашения. Такую информацию банк обязан предоставить в срок не более пяти календарных дней. В случае если условиями договора предусмотрены открытие и ведение банковского счета заемщика, банк предоставит также информацию об остатке на нем денежных средств (ч. 7 ст. 11 закона № 353-ФЗ).

Внесение средств на досрочное погашение кредита

В случае досрочного возврата всей суммы кредита или ее части необходимо уплатить кредитору также проценты по договору включительно до дня фактического возврата соответствующей суммы (п. 6 ст. 809 ГК, ч. 6 ст. 11 закона № 353-ФЗ).

Внесение денежных средств в счет досрочного возврата потребительского кредита в размере меньшем, чем было указано в уведомлении о досрочном погашении кредита, или недостаточность средств на счете, используемом для исполнения обязательства по договору потребительского кредита, не является основанием для отказа в зачислении этих сумм в счет досрочного возврата долга (ч. 7.1 ст. 11 закона № 353-ФЗ).

Договором потребительского кредита может быть предусмотрена обязанность кредитора в указанном случае получить согласие заемщика на учет суммы на банковском счете или внесенной (перечисленной) кредитору в счет частичного досрочного возврата потребительского кредита (займа), а также порядок действий кредитора в случае отсутствия такого согласия (ч. 7.2 ст. 11 закона № 353-ФЗ).

Как вернуть страховую премию при досрочном погашении кредита

В случае полного досрочного погашения заемщиком кредита на основании его заявления ему обязаны возвратить страховую премию за вычетом части денежных средств пропорционально времени, в течение которого он являлся застрахованным лицом.

Данное положение применяется к договорам страхования, заключенным после 01.09.2020, и при отсутствии событий, имеющих признаки страхового случая (абз. 2 п. 3 ст. 958 ГК, ч. 10, 12 ст. 11 закона № 353-ФЗ, ст. 3 закона от 27.12.2019 № 483-ФЗ).

Недопустим частичный возврат страховой премии заемщику при полном досрочном исполнении им обязательств по договору потребительского кредита (займа) по причине наличия в договоре страхования нескольких страховых рисков (информационное письмо Банка России от 13.07.2021 № ИН-06-59/50).

В отношении договоров страхования, заключенных до 01.09.2020, действуют другие принципы.

По общему правилу договор страхования подлежит прекращению, если отпала возможность наступления страхового случая и прекратилось существование страхового риска по обстоятельствам иным, чем страховой случай.

В таком случае страховая компания имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. При досрочном отказе от страховки уплаченная страховщику страховая премия не подлежит возврату (пп. 1, 3 ст. 958 ГК).

Суды, разрешая вопрос о возврате части страховой премии при досрочном погашении кредита, анализируют правила страхования страховой компании и условия договоров — страхования и кредитного и обращают внимание, в частности, на следующие моменты.

Факт досрочного погашения кредита не влечет автоматического возврата страховой премии. Например, условия страхования могут предусматривать, что страховая сумма в размере первоначальной суммы кредита остается неизменной в течение всего срока действия договора добровольного личного страхования, а срок действия данного договора и размер страховой выплаты не зависят от досрочного возврата кредита и от суммы остатка по кредиту. В этом случае досрочное погашение кредита не прекращает действия договора страхования, страховая премия возврату не подлежит (п. 7 обзора, утвержденного Президиумом ВС 05.06.2019).

Если же по условиям договора добровольного личного страхования выплата страхового возмещения обусловлена остатком долга по кредиту и при его полном погашении страховое возмещение выплате не подлежит, досрочное погашение кредита до окончания действия договора страхования влечет его досрочное прекращение.

Страховая премия подлежит возврату пропорционально периоду, на который договор страхования прекратился досрочно (п. 8 обзора, определения Судебной коллегии по гражданским делам ВС от 03.03.2020 № 78-КГ19-73, 2-134/2019 и от 05.03.2019 № 16-КГ18-55).

Отказ страховой организации в возврате части страховой премии по договору добровольного личного страхования при досрочном погашении кредита можно обжаловать в суде.

Перед обращением в суд необходимо обратиться к уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг, если размер требований не превышает 500 тыс. рублей и прошло не более трех лет со дня, когда истец узнал или должен был узнать о нарушении своего права. В свою очередь, к финансовому уполномоченному можно обратиться после обращения в страховую компанию (ч. 1 ст. 15, ч. 1, 1.1, 4 ст. 16, ч. 2 ст. 25, п. 1 ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 29 закона от 04.06.2018 № 123-ФЗ).

Сроки досрочного погашения кредита

Заемщик имеет право досрочно погасить кредит в любое время в течение всего срока договора. Такая возможность гарантирована законом и не может быть отменена условиями договора.