Как оформить продление срока полномочий директора

Единственный учредитель вправе оформить продление полномочий гендиректора своим решением. Об этом решении уведомлять ИФНС не надо: сведения, указанные в ЕГРЮЛ, не изменяются, а вот контрагентов и банки уведомлять надо. Как составляется решение учредителя о продлении полномочий директора?

Структура документа и необходимые реквизиты

Нормативно не установлена форма такого документа, т.е. допускается использовать свободную.

Единственное, что необходимо: наличие обязательных реквизитов и указание на определенные факты.

Во-первых, нужна информация, позволяющая идентифицировать:

организацию (имеется в виду наименование, номер ИНН, код ОГРН, адреса и т.п.);

сам документ (число и место составления).

Во-вторых, указание на то, что:

единственный участник ООО (Ф.И.О., паспортные данные, адрес по регистрации) продлевает полномочия гендиректора (Ф.И.О., паспортные данные, адрес по регистрации);

на такой-то срок.

В-третьих, проставляем ссылку на нормативный акт (согласно подп. 4 п. 2 ст. 33, ст. 40, п. 1 ст. 49 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

В-четвертых, нужна подпись с расшифровкой, и оттиск печати (при ее наличии).

Трудовой аспект

Не надо путать сроки полномочий гендира и его трудового договора, они из разных областей (корпоративного и трудового права). Отметим, что с гендирами по соглашению сторон заключают трудовые договоры с указанием срока (не более 5 лет, ст. 59 ТК).

Обратите внимание, что трудовой контракт с гендиром, срок которого истекает, необходимо переоформлять (ст. 79 ТК).

В противном случае трудовые отношения станут бессрочными (ст. 58 ТК), что не всегда отвечает интересам фирмы.