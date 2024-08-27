Как оформить приказ о командировке

Разбираемся, как оформить служебную командировку сотрудника в 2024 году.

Как оформить служебную командировку сотрудника

Каждая командировка начинается с оформления приказа.

С 1 января 2013 года применять унифицированные формы документов не является обязанностью. Законодатель позволил компаниям самостоятельно разработать бланк приказа, утвердив его в своей учетной политике.

Главное чтобы в нем были все данные, предусмотренные ФСБУ 27/2021, позволяющие идентифицировать:

ФИО сотрудника, направляемого в командировку, должность и подразделение;

куда оформлена командировка;

в какие даты и на сколько календарных дней;

цель поездки;

кто финансирует поездку (работодатель).

Но и использование уже имеющихся унифицированных форм допустимо:

Т-9, при условии, что в командировку едет один сотрудник;

Т-9а, если командированных несколько.

Нужно ли оформлять служебное задание и командировочное удостоверение

Ранее, помимо приказа, необходимо было оформить служебное задание и командировочное удостоверение. Постановление Правительства № 1595 сделало их применение необязательным. Хотя есть и такие компании, которые используют эти документы и сейчас. Это не запрещено.

Как оформить нахождение в командировке в выходные или праздничные дни

Если работник будет находиться в пути в выходной или праздничный день либо, будучи в командировке, в такие дни он будет занят работой (при условии, что это не предусмотрено его обычным графиком), обязательно следует взять от работника письменное согласие на работу в выходной и издать соответствующий приказ.