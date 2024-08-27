Как оформить приказ о командировке

Как оформить служебную командировку сотрудника
Каждая командировка начинается с оформления приказа.
С 1 января 2013 года применять унифицированные формы документов не является обязанностью. Законодатель позволил компаниям самостоятельно разработать бланк приказа, утвердив его в своей учетной политике.
Главное чтобы в нем были все данные, предусмотренные ФСБУ 27/2021, позволяющие идентифицировать:
ФИО сотрудника, направляемого в командировку, должность и подразделение;
куда оформлена командировка;
в какие даты и на сколько календарных дней;
цель поездки;
кто финансирует поездку (работодатель).
Но и использование уже имеющихся унифицированных форм допустимо:
Нужно ли оформлять служебное задание и командировочное удостоверение
Ранее, помимо приказа, необходимо было оформить служебное задание и командировочное удостоверение. Постановление Правительства № 1595 сделало их применение необязательным. Хотя есть и такие компании, которые используют эти документы и сейчас. Это не запрещено.
Как оформить нахождение в командировке в выходные или праздничные дни
Если работник будет находиться в пути в выходной или праздничный день либо, будучи в командировке, в такие дни он будет занят работой (при условии, что это не предусмотрено его обычным графиком), обязательно следует взять от работника письменное согласие на работу в выходной и издать соответствующий приказ.
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