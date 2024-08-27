Куда сдавать уведомления по НДФЛ и страховым взносам на работников по патенту, который зарегистрирован в другом регионе

Если у ИП есть сотрудники на патенте, который был получен в другом регионе, то не совсем понятно: куда подавать уведомления по НДФЛ и страховым взносам.

Ситуация: у ИП есть работники на ПСН. Куда нужно подавать уведомления по НДФЛ и страховым взносам, если патент зарегистрирован в другом регионе?

Уведомления по страховым взносам нужно сдавать по месту регистрации ИП. А вот по уведомлениям по НДФЛ раннее нужно было также подавать по месту регистрации ИП, но это уточнение убрали. Поэтому на практике налоговая нередко предъявляет ИП на ПСН претензии из-за сдачи уведомлений не по месту регистрации патента.

В п. 1 ст. 83 НК сказано, что организации и физлица ставятся на учет в налоговой по месту нахождения организации, месту нахождения ее обособленных подразделений, месту жительства физического лица, а также по месту нахождения принадлежащих им недвижимого имущества и транспортных средств и по иным основаниям, предусмотренным кодексом.

В прошлой редакции приказа ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@ об утверждении порядка заполнения уведомления было указано, что в поле уведомления «‎Представляется в налоговый орган» указывается код налогового органа по месту нахождения организации (месту нахождения отделения иностранной организации) либо по месту учета крупнейшего налогоплательщика, либо по месту жительства индивидуального предпринимателя.

С 1 января в новой редакции указано по-другому: в поле «‎Представляется в налоговый орган» указывается код налогового органа по месту учета в соответствии с абзацем вторым пункта 9 статьи 58 НК.

При возникновении такой ситуации лучше обратиться за разъяснениями в налоговую по месту регистрации ИП и запастись письменным пояснением, куда именно сдавать уведомление.