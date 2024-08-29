Как переходить с ОСНО на УСН в 2025 году

Ситуация: организация хочет перейти с ОСНО (НДС 20%) на УСН с 2025 года. Какая будет ставка по НДС и нужно ли восстанавливать этот налог с прошлого года?
Если выручка за 2024 год превышает лимит в 60 млн рублей, но составляет менее 250 млн, то с 1 января 2025 года организация будет применять ставку в 5% или 20%.
НДС придется восстановить по остаткам товаров, непроданным товарам и остаточной стоимости ОС. Но только в случае, если применяться будет ставка в 5% или 7%.
Изменения указаны в пп. 2. п. 3 ст. 170 НК:
При переходе налогоплательщика на упрощенную систему налогообложения с исполнением обязанностей налогоплательщика, применяющего налоговые ставки, указанные в пункте 8 статьи 164, суммы налога, принятые к вычету налогоплательщиком по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам в порядке, предусмотренном настоящей главой, подлежат восстановлению в первом налоговом периоде, начиная с которого осуществляемые им операции по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав подлежат налогообложению.
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