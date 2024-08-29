Как переходить с ОСНО на УСН в 2025 году

Даже несмотря на введение НДС на упрощенке, многие предприниматели хотят перейти с общей системы налогообложения на УСН. Рассказываем, какие будут ставки налога и нужно ли восстанавливать НДС.

Ситуация: организация хочет перейти с ОСНО (НДС 20%) на УСН с 2025 года. Какая будет ставка по НДС и нужно ли восстанавливать этот налог с прошлого года?

Если выручка за 2024 год превышает лимит в 60 млн рублей, но составляет менее 250 млн, то с 1 января 2025 года организация будет применять ставку в 5% или 20%.

НДС придется восстановить по остаткам товаров, непроданным товарам и остаточной стоимости ОС. Но только в случае, если применяться будет ставка в 5% или 7%.

Изменения указаны в пп. 2. п. 3 ст. 170 НК: