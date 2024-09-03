Как компании учесть прощенную кредиторку + пример соглашения о прощении долга

Введение
Речь про письмо Минфина от 30.09.2022 № 03-03-06/1/94886.
Когда долг надо включить в доходы
Видов внереализационных доходов много. Один из них – кредиторка, которая списана из-за истечения срока исковой давности, или по другим основаниям (п. 18 ст. 250 НК). В том числе – когда долг просто прощен.
Но простить долг просто так тоже нельзя. Порядок прощения регулирует ГК. Так, кредитор вправе простить долг только в том случае, если он сам не нарушит права собственных кредиторов (ст. 415 ГК, п. 30 постановления Пленума ВС от 11.06.2020 № 6).
Например, когда он сам должен большие суммы, но прощает аналогичные суммы собственным должникам. Ему просто нечем будет гасить свои долги.
При этом и должник вправе отказаться от прощения. Для этого он должен направить кредитору возражение.
Почему учредителям не стоит прощать долг компании
Учредитель вправе простить компании долг, но есть угроза, что организации придется за это заплатить (письма Минфина от 08.06.2022 № 03-03-07/54270, от 21.05.2021 № 03-03-06/1/39010).
В доходах не надо учитывать доходы в виде имущества, имущественных прав, которые получены компанией безвозмездно от организации или физлица (подп. 11 п. 1 ст. 251 НК). Это зависит от доли участия такого лица в уставном капитале компании.
Однако при прекращении долгового обязательства путем прощения долга не происходит передача имущества или имущественных прав. Поэтому доход-то есть, а вот оснований для применения подпункта 11 пункта 1 статьи 251 НК не имеется.
Какие суммы могут списать без налога
Как раз суммы налогов можно списать без уплаты налога (подп. 21 п. 1 ст. 251 НК). Не облагаются налогом на прибыль в виде сумм кредиторской задолженности по уплате налогов и сборов, пеней и штрафов перед бюджетом, списанных в соответствии с законодательством или по решению правительства.
Списание задолженности нужно отразить в учете на дату, когда налоговая инспекция примет решение. Запросите в инспекции копию решения о признании задолженности безнадежной к взысканию и ее списании (подп. 9 п. 1 ст. 21, подп. 12 п. 1 ст. 32 НК, п. 3, 5 Приложения № 1 к приказу ФНС от 02.04.2019 № ММВ-7-8/164@).
В общем случае, как было сказано, включать в доходы для расчета налога на прибыль эти суммы не нужно. Но есть исключение. Ведь часть налогов и взносов учитывается как расходы при расчете налога на прибыль. Это, например, налоги на имущество, транспорт и землю, страховые взносы.
Указанные суммы придется учесть в составе внереализационных доходов в периоде списания как доходы прошлых лет, выявленные в текущем периоде (п. 33 ст. 270 НК). Но уточненку по налогу на прибыль за прошлые периоды представлять не надо.
Как доказать, что прощение долга – не подарок
Одна коммерческая компания не может простить долг другой коммерческой компании просто так. Придется еще доказывать, что это не подарок. Иначе такое прощение могут и опротестовать. Подарки между организациями разрешены, но только на сумму до 3 тыс. руб.
Разбираться в вопросе, прощение это или подарок – будет суд. Поэтому кредитору надо заранее обосновать, почему он прощает долг. В чем его выгода? Например, простив долг по одному обязательству, кредитор получает преимущество по другому.
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