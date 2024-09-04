Трудовые отношения

Как оформить разъездной характер работы

Если работник выполняет свои должностные обязанности не по местонахождению организации, то нужно закрепить разъездной характер работы. Рассказываем, как это правильно сделать.
Как оформить разъездной характер работы
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Ситуация: работник регулярно ездит на встречи с поставщиками, ищет новых контрагентов. Нужно ли прописывать в трудовом договоре разъездной характер работы?

В трудовом договоре необходимо указать разъездной характер работы. Разъездной считается работа, которая предполагает исполнение должностных обязанностей вне местонахождения организации. В отличие от командировок (они считаются временными), разъездная работа связана с постоянными служебными поездками.

Например, такие условия труда предусмотрены для курьеров, водителей или экспедиторов — о критериях разъездной работы говорится в письме Минтруда от 18.09.2020 № 14-2/ООГ-15047.

Условия определения компенсации на служебные поездки, суточные — порядок и ее размеры, можно закрепить в трудовом договоре или в локальном нормативно-правовом акте (например, в Положении об установлении компенсации) в соответствии со ст. 168.1 ТК.

Доплату к окладу за разъездной характер работы устанавливать не обязательно, однако ее можно учесть в трудовом договоре или в локальном нормативно-правовом акте. Она учитывается также как зарплата: то есть облагается НДФЛ, страховыми взносами и включается в расходы согласно ст. 255 НК и письму Минфина от 26.03.2012 № 03-04-06/9-76.

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