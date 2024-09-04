Как оформить разъездной характер работы

Если работник выполняет свои должностные обязанности не по местонахождению организации, то нужно закрепить разъездной характер работы. Рассказываем, как это правильно сделать.

Ситуация: работник регулярно ездит на встречи с поставщиками, ищет новых контрагентов. Нужно ли прописывать в трудовом договоре разъездной характер работы?

В трудовом договоре необходимо указать разъездной характер работы. Разъездной считается работа, которая предполагает исполнение должностных обязанностей вне местонахождения организации. В отличие от командировок (они считаются временными), разъездная работа связана с постоянными служебными поездками.

Например, такие условия труда предусмотрены для курьеров, водителей или экспедиторов — о критериях разъездной работы говорится в письме Минтруда от 18.09.2020 № 14-2/ООГ-15047.

Условия определения компенсации на служебные поездки, суточные — порядок и ее размеры, можно закрепить в трудовом договоре или в локальном нормативно-правовом акте (например, в Положении об установлении компенсации) в соответствии со ст. 168.1 ТК.

Доплату к окладу за разъездной характер работы устанавливать не обязательно, однако ее можно учесть в трудовом договоре или в локальном нормативно-правовом акте. Она учитывается также как зарплата: то есть облагается НДФЛ, страховыми взносами и включается в расходы согласно ст. 255 НК и письму Минфина от 26.03.2012 № 03-04-06/9-76.