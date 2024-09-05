Когда медицинские организации могут применять нулевую ставку по налогу на прибыль

Для медицинских и образовательных организаций предусмотрена льгота по налогу на прибыль. Рассказываем, какие организации могут применять нулевую ставку и как оформить льготу.

Медицинские и образовательные организации могут применять нулевую ставку по налогу на прибыль. Это предусмотрено ст. 284.1 НК. Но для этого нужно соблюсти несколько условий. Они указаны в п. 3 ст. 284.1 НК:

у организации есть лицензия на ведение медицинской или образовательной деятельности;

доходы организации за налоговый период от осуществления образовательной деятельности или медицинской деятельности составляют не менее 90% ее доходов, которые учитываются при определении налоговой базы, либо если у организации за тот же налоговый период нет доходов, которые учитываются при определении налоговой базы;

если в штате организации, которая осуществляет медицинскую деятельность, численность медицинского персонала (у которого есть сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации), в общей численности работников непрерывно в течение налогового периода составляет не менее 50% ;

если в штате организации непрерывно в течение налогового периода состоят не менее 15 работников ;

если организация не совершает в налоговом периоде операций с векселями и производными финансовыми инструментами.

Согласно п. 4 ст. 284.1 НК, если организация не учла хотя бы одно из условий применения нулевой налоговой ставки, то с начала налогового периода, в котором было допущено несоблюдение условий, применяется 20% ставка налога на прибыль.

По нулевой ставке облагаются все доходы медицинской организации. Исключение составляют дивиденды, доходы по операциям с отдельными видами долговых обязательств и доходы контролируемых иностранных компаний в соответствии с п. 1.1 ст. 284, п. 2 ст. 284.1 НК.