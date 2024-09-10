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18 лучших студий дизайна интерьера в Москве 2024

В Москве существует множество студий дизайна интерьера, которые заявляют о своем уровне и экспертизе, но как убедиться в правильности вашего выбора? Профессионализм студии можно оценить по портфолио, наличию положительных отзывов от клиентов и престижным наградам в области дизайна.

Лучшие студии дизайна интерьера в Москве предлагают комплексный подход — от первоначального концепта до финальной реализации проекта, включая подбор материалов и управление строительством. 

Важные критерии выбора лучшей студии дизайна интерьера в Москве

При составлении рейтинга лучших студий дизайна интерьера в Москве эксперты анализировали 30+ критериев, из которых основные:

  1. Опыт работы в определенных стилях. Насколько широк спектр стилей, с которыми работает студия. Лучшие студии дизайна интерьера легко адаптируются к различным дизайнерским направлениям, будь то минимализм, скандинавский стиль или классика.

  2. Технологии проектирования и визуализации. Современные студии дизайна интерьера используют программы для 3D-визуализации и виртуальной реальности, что позволяет клиентам заранее увидеть и «пройтись» по будущему интерьеру.

  3. Коммуникация и поддержка клиентов. Поддерживают постоянную связь, предоставляют клиентам обновления и отвечают на вопросы в процессе реализации дизайн-проекта.

  4. Соблюдение сроков и бюджета. Строго соблюдают установленные сроки и бюджеты. За просрочку или перерасход платят неустойку.

  5. Персонализация дизайн-проекта. Адаптируют свои предложения к индивидуальным особенностям и предпочтениям клиента. Создают уникальные дизайнерские решения, которые отражают личность заказчика, его образ жизни и эстетические предпочтения.

  6. Прозрачность в ценообразовании. Лучшие студии дизайна предоставляют детализированные сметы и открыто обсуждают все возможные затраты на каждом этапе проекта.

Эти критерии помогут выбрать студию дизайна интерьера, которая обладает необходимыми знаниями и опытом и лучше всего соответствует вашим индивидуальным требованиям и ожиданиям.

18 лучших студий дизайна интерьера в Москве 2024 

1. DOMEO

Сайт: domeo.ru.

На первом месте рейтинга 18 лучших студий дизайна интерьера в Москве компания DOMEO:

  • Опыт работы: 13+ лет.

  • Цены: от 2950 рублей за кв. м.

  • География проектов: Россия и все страны мира.

  • Портфолио и отзывы: 10 000+ проектов по авторским дизайнам, 3 000+ отзывов со средней оценкой 4,9.

  • Сроки разработки проекта: от 8 дней.

  • Сертификаты и награды: дизайнеры с дипломами МАРХИ и Британской Высшей Школы дизайна, 29 архитекторов студии удостоились наград в международных конкурсах. 

Domeo — одна из самых крупных дизайн-студий в Москве. Это студия №1 в Москве по мнению ЦИАН, Комсомольской правды и Pronovostroy, лидер отрасли на основе отзывов клиентов, независимых рейтингов и по результатам исследования ремонтного рынка в 2024 году.

Компания отмечена в рейтинге Remrating за отличное соотношение стоимости и качества работ. Domeo реализовала более 2910 ремонтов по собственным дизайн-проектам за 13 лет работы. 

В Domeo каждый проект проверяется на соответствие регламенту из 200 критериев по технологическим картам. Это позволяет любой строительной бригаде полностью реализовать художественный замысел проекта. 

В Domeo пользуются законами колористики Johannes Itten, поэтому дизайн-проекты создаются в соответствии с темпераментом, психотипом и образом жизни клиента.  

Рассчитайте стоимость дизайна по ссылке: domeo.ru.

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2. СК Сити 

Сайт: sk-citi.ru.

На втором месте в рейтинге дизайн-студия СК Сити. Визитная карточка компании — создание смелых и ярких дизайн-проектов в современных стилях. 

  • Опыт работы: с 2010 года.

  • Цены: от 2500 рублей за кв. м.

  • География проектов: Россия и все страны мира.

  • Портфолио и отзывы: 3 000+ проектов по авторским дизайнам, более 1,5 отзывов со средней оценкой 4,7.

  • Сроки разработки проекта: от 10 дней.

  • Сертификаты и награды: дизайнеры с дипломами МАРХИ и Британской Высшей Школы дизайна.

СК Сити разрабатывают дизайн-проекты для квартир, частных домов, офисов с создание 3D визуализаций. Помогают с комплектацией ремонтов отделочными материалами, контролируют каждый этап реализации проекта. 

3. Stella

Сайт: stella-pro.ru.

На третьем месте рейтинга дизайн-студия Stella, которая известна в Москве и СПб современным подходом к дизайну как жилых, так и коммерческих помещений. 

Основные преимущества работы с Stella:

  • Опыт работы: 10+ лет.

  • Цены: от 2400 рублей за кв. м.

  • География проектов: Россия и все страны мира.

  • Портфолио и отзывы: 400+ проектов по авторским дизайнам, более 1,2 отзывов со средней оценкой 4,5.

  • Сроки разработки проекта: от 10 дней.

  • Сертификаты и награды: дизайнеры с дипломами ведущих архитектурных вузов Москвы, компания неоднократно входила в ТОП-20 лучших подрядчиков столицы по оценкам экспертов и отзывам клиентов. 

Stella предлагает полный цикл услуг, включая подготовку дизайн-проекта, подбор и закупку материалов, доставку на объект и проведение всех необходимых ремонтных работ.

4. Arch Detali 

Студия выделяется нестандартным подходом и качеством дизайнерских разработок.

  • Опыт работы: с 2012 года.

  • Цены: до 13000 рублей за кв. м.

  • География проектов: Москва, регионы России.

  • Портфолио и отзывы: 900+ проектов по авторским дизайнам, более 500 отзывов со средней оценкой 4,2.

  • Сроки разработки проекта: по запросу.

  • Сертификаты и награды: дизайнеры с дипломами ведущих архитектурных вузов России. 

Arch Detali установила партнерские отношения с ведущими фабриками мебели и поставщиками стройматериалов. Это позволяет студии предлагать конкурентные цены и гарантировать соблюдение сроков на каждом этапе реализации проектов.

5. VPROEKTE

Студия дизайна занимается разработкой авторских интерьеров по трем ключевым принципам: универсальность, использование натуральных материалов и эффектные акценты. 

  • Опыт работы: с 2015 года.

  • Цены: от 15000 до 40000 рублей за кв. м.

  • География проектов: Москва, регионы России.

  • Портфолио и отзывы: 350+ проектов по авторским дизайнам, 300+ отзывов со средней оценкой 4,1.

  • Сроки разработки проекта: по запросу.

  • Сертификаты и награды: дизайнеры с дипломами МАРХИ. 

Команда не принимает в работу срочные заказы и не занимается исправлением ошибок предыдущих исполнителей, чтобы гарантировать исключительность и уникальность каждого пространства.

Все соглашения оформляются договором, который обеспечивает правовую защиту как для клиентов, так и для студии.

6. Точка дизайна 

Студия применяет уникальную методику выбора дизайнера для каждого заказа, чтобы соответствовать задачам и ожиданиям клиентов.

  • Опыт работы: с 2007 года.

  • Цены: по запросу.

  • География проектов: Москва, регионы России.

  • Портфолио и отзывы: 126+ проектов по авторским дизайнам, 300+ отзывов со средней оценкой 3,8.

  • Сроки разработки проекта: по запросу.

  • Сертификаты и награды: архитекторы и дизайнеры с высшим профильным образованием. 

Студия предоставляет бесплатную консультацию, разрабатывают дизайн-проекты в современном и индивидуально подобранном стиле для каждого клиента.

7. Alina Salomatina Interiors 

Студия дизайна интерьера, фокусирующаяся на создании эргономичных жилых пространств. Внимание к цветовой гамме, геометрии пространства, эргономике и пропорциям позволяет создавать интерьеры, в которых владельцы чувствуют себя уютно и комфортно.

  • Опыт работы: 12 лет.

  • Цены: индивидуальные в зависимости от проекта.

  • География проектов: Москва, регионы России.

  • Портфолио и отзывы: 50+ проектов по авторским дизайнам, 200+ отзывов со средней оценкой 4,0.

  • Сроки разработки проекта: определяются индивидуально.

  • Сертификаты и награды: архитекторы и дизайнеры с высшим профильным образованием. 

Alina Salomatina Interiors стремится к созданию не только эстетически привлекательных, но и максимально функциональных пространств, каждая деталь которых продумана для удобства и комфорта клиентов.

8. MOPS Studio

Студия стремится к тому, чтобы в каждом проекте гармонично сочетались практичность и креатив, создают пространства, которые одновременно уютны и обладают интересным стилистическим шармом.

  • Опыт работы: 15 лет.

  • Цены: от 12000 рублей за кв. м.

  • География проектов: Москва, регионы России.

  • Портфолио и отзывы: 80+ проектов по авторским дизайнам, 170+ отзывов со средней оценкой 4,1.

  • Сроки разработки проекта: определяются индивидуально.

  • Сертификаты и награды: архитекторы и дизайнеры с высшим профильным образованием. 

MOPS Studio занимается созданием не только красивых, но и максимально комфортных пространств, учитывая все пожелания заказчиков для достижения идеального результата.

9. Студия дизайна «Pechenyi» 

Студия дизайна занимается тем, что делает интерьеры квартир и домом не просто красивыми, но и уникальными. Каждый проект — это отражение личности клиента, выполненное в современном стиле.

  • Опыт работы: 10+ лет.

  • Цены: от 14000 рублей за кв. м.

  • География проектов: Москва, МО, регионы России

  • Портфолио и отзывы: 60+ проектов по авторским дизайнам, средняя оценка от клиентов 3,8

  • Сроки разработки проекта: определяются индивидуально

  • Сертификаты и награды: архитекторы и дизайнеры с высшим профильным образованием. 

10. Студия «Luxer Design» 

Эта студия занимается созданием эксклюзивных интерьеров. Они ставят на первое место элегантность и изысканность дизайна, благодаря чему их проекты выходят на уровень премиум-класса.

  • Опыт работы: 9 лет.

  • Цены: рассчитываются индивидуально на консультации.

  • География проектов: Москва, города России.

  • Портфолио и отзывы: 30+ проектов по авторским дизайнам, средняя оценка от клиентов 4,0.

  • Сроки разработки проекта: определяются индивидуально.

  • Сертификаты и награды: архитекторы и дизайнеры с высшим профильным образованием. 

Luxer Design — ваш выбор, если ищете что-то особенное и готовы инвестировать в качество и стиль.

11. Domos Design 

Здесь умеют делать пространства квартир, домов и офисов не только красивыми, но и функциональными. 

  • Опыт работы: 7 лет.

  • Цены: рассчитываются индивидуально на консультации.

  • География проектов: Москва, города России.

  • Портфолио и отзывы: 40+ проектов по авторским дизайнам, средняя оценка от клиентов 3,9.

  • Сроки разработки проекта: определяются индивидуально.

  • Сертификаты и награды: архитекторы и дизайнеры с высшим профильным образованием. 

Команда Domos Design делает акцент на инновациях и тщательно продумывает каждую деталь, чтобы интерьер был не только эстетически привлекательным, но и удобным для использования.

12. MAKEDesign 

Московская дизайн-студия, которая за последние 10 лет освоила более 30 тысяч квадратных метров пространства, от микроскопических гостевых домиков до масштабных эко-поселков и научных центров.

  • Опыт работы: 11 лет.

  • Цены: от 12000 рублей за кв. м.

  • География проектов: Москва, города России.

  • Портфолио и отзывы: 60+ проектов по авторским дизайнам, средняя оценка от клиентов 4,0.

  • Сроки разработки проекта: определяются индивидуально.

  • Сертификаты и награды: архитекторы и дизайнеры с высшим профильным образованием. 

В MAKEDesign особое внимание уделяют точности — для замеров используют 3D-сканеры. Они не только создают визуализации и планировки, но и обеспечивают всю необходимую документацию, чтобы каждый проект был реализован безупречно. 

13. Дизайн бюро №9 

В командемастера своего дела: дизайнеры, инженеры, визуализаторы, проект-менеджеры и 20 строителей, которые с удовольствием берутся за сложные и нестандартные проекты.

  • Опыт работы: 14+ лет.

  • Цены: определяются на консультации с клиентом.

  • География проектов: Москва, города России.

  • Портфолио и отзывы: 50+ проектов по авторским дизайнам, средняя оценка от клиентов 3,9.

  • Сроки разработки проекта: 45 дней.

  • Сертификаты и награды: архитекторы и дизайнеры с высшим профильным образованием. 

Дизайн бюро №9 регулярно участвует в отраслевых выставках и конференциях, что позволяет команде быть в курсе всех новинок и трендов. Клиенты могут рассчитывать на то, что их проекты будут выполнены качественно и точно в срок — в течение 45 дней после подписания договора.

14. Rerooms 

Студия дизайна и ремонта предлагает полный комплект услуг: от проектирования интерьеров до ремонта квартир, частных домов и офисов.

  • Опыт работы: 19 лет.

  • Цены: определяются на консультации с клиентом.

  • География проектов: Москва, МО.

  • Портфолио и отзывы: 40+ проектов по авторским дизайнам, средняя оценка от клиентов 4,1.

  • Сроки разработки проекта: рассчитываются персонально.

  • Сертификаты и награды: архитекторы и дизайнеры с высшим профильным образованием. 

Студия адаптирует дизайн под индивидуальные предпочтения каждого клиента, предлагает разнообразные стилистические решения.

15. IA.BURO 

Начали свою деятельность, когда основатели, будучи студентами, реализовывали первые архитектурные проекты в домах/квартирах в Москве и России.

  • Опыт работы: 10 лет.

  • Цены: от 13000 рублей за кв. м.

  • География проектов: Москва, МО.

  • Портфолио и отзывы: 50+ проектов по авторским дизайнам, средняя оценка от клиентов 4,2.

  • Сроки разработки проекта: рассчитываются персонально.

  • Сертификаты и награды: архитекторы и дизайнеры с высшим профильным образованием. 

IA.BURO подходит к каждому проекту с творческим азартом и технической грамотностью, создавая не только красивые, но и максимально адаптированные к нуждам клиентов пространства.

16. Wow Room 

Эта студия дизайна известна в Москве экстравагантными и новаторскими интерьерами. Здесь создаются пространства, которые вызывают восторг.

  • Опыт работы: 11 лет.

  • Цены: от 13000 рублей за кв. м.

  • География проектов: Москва, МО.

  • Портфолио и отзывы: 45+ проектов по авторским дизайнам, средняя оценка от клиентов 4,1.

  • Сроки разработки проекта: рассчитываются персонально.

  • Сертификаты и награды: архитекторы и дизайнеры с высшим профильным образованием. 

Студия разрабатывает дизайн-проекты, каждый из которых подчеркивает эксклюзивный подход Wow Room к дизайну и архитектуре.

17. Студия дизайна интерьера Enjoy Home

Студия Enjoy Home известна своим уникальным подходом к созданию интерьеров, где каждый проект — это симбиоз желаний клиента, особенностей пространства и изысканного вкуса. 

  • Опыт работы: 13 лет.

  • Цены: от 15000 рублей за кв. м.

  • География проектов: Москва, МО, Россия.

  • Портфолио и отзывы: 300+ проектов по авторским дизайнам, средняя оценка от клиентов 4,0.

  • Сроки разработки проекта: рассчитываются персонально.

  • Сертификаты и награды: архитекторы и дизайнеры с высшим профильным образованием. 

Мебель для каждого интерьера может быть выбрана из эксклюзивных коллекций студии или изготовлена на заказ по индивидуальным эскизам.

Предлагают дополнительно к услуге разработки дизайн-проекта полное сопровождение от начала до конца, комплектацию интерьера мебелью, приборами освещения, поиск подрядчиков для ремонтных работ. 

18. INTSTYLE

Московская студия дизайна, основанная в 2014 году Зоей Чиченковой, опытным архитектором и дизайнером. 

  • Опыт работы: 10 лет.

  • Цены: рассчитываются персонально на консультации.

  • География проектов: Москва, МО, Россия.

  • Портфолио и отзывы: 50+ проектов по авторским дизайнам, средняя оценка от клиентов 4,1.

  • Сроки разработки проекта: рассчитываются персонально.

  • Сертификаты и награды: команда состоит из квалифицированных архитекторов с образованием в области архитектуры, специализирующихся на дизайне интерьера. 

Студия предлагает полный комплект услуг по созданию интерьера, от разработки концепции до ее полного воплощения.

Как выбрать студию дизайна интерьера в Москве

Выбирать дизайнера — всегда вызов, ведь многое зависит от личных предпочтений. Вот несколько советов, чтобы упростить этот процесс и гарантировать, что вы будете довольны результатом:

  1. Примеры работ и отзывы. Посмотрите работы студии, оцените их стиль и качество. Прочтите, что говорят клиенты — так вы узнаете о реальных плюсах и минусах сотрудничества.

  2. Квалификация дизайнера. Спросите о дипломах и сертификатах. Наличие наград может говорить о признании в профессиональной среде.

  3. Профессиональная команда. Наличие штатных специалистов (дизайнеры, инженеры, декораторы) — это хороший знак. Это означает, что проект будет реализован качественно и слаженно.

  4. Специализация. Если вы точно знаете, что хотите, выберите студию с опытом в желаемом стиле.

  5. Авторский надзор. Проверьте, предлагает ли студия услугу контроля за реализацией проекта. Фото «до и после» также могут многое рассказать о качестве работы.

  6. Опыт ремонта. Дизайнер, который сам проводил/контролировал ремонты, лучше понимает все нюансы процесса — от выбора материалов до соблюдения сроков.

Эти шаги помогут вам найти дизайнера, который не просто создаст красивый интерьер, но и сделает процесс удобным и понятным. Надеемся наш рейтинг 20 лучших студий дизайна интерьера в Москве поможет выбрать профессиональную компанию для вашего проекта!

Популярные вопросы и ответы

Как можно сэкономить при заказе проекта в студии дизайна интерьера в Москве?

Чтобы сэкономить при заказе проекта в студии дизайна интерьера в Москве, начните с тщательного сравнения предложений от разных студий, чтобы выбрать лучшее соотношение цены и качества.

Рассмотрите возможность выбора пакетных предложений, которые часто дешевле, чем услуги по отдельности.

Определите бюджет заранее и обсудите его с дизайнером, чтобы избежать непредвиденных расходов. Эффективное планирование поможет найти выгодные предложения и снизить общие затраты.

Какие услуги оказывают дизайнеры интерьеров в Москве?

Дизайнеры интерьеров в Москве предоставляют широкий спектр услуг: разработка концепции дизайна, создание подробных планов и чертежей, выбор отделочных материалов и мебели, проектирование освещения и декора. Они также могут предложить услуги по авторскому надзору за выполнением работ, чтобы гарантировать соответствие проекту.

Дополнительно, многие студии предлагают услуги по 3D-визуализации, что позволяет предварительно увидеть результат и внести необходимые корректировки до начала ремонта. Важно отметить, что студии часто предоставляют комплексные решения, что упрощает весь процесс и делает его более удобным для клиента.

Какие есть стили для дизайна квартиры и как подобрать подходящий?

Есть множество стилей: современный, скандинавский, классический, хай-тек, лофт, прованс, минимализм, арт-деко, эклектика, рустик, винтаж, колониальный, модерн, фьюжн. Подбирая подходящий стиль, стоит учитывать свои предпочтения, образ жизни и атмосферу, которую вы хотите создать. Подумайте о том, какой стиль соответствует вашим вкусовым предпочтениям, насколько он удобен и функционален для вашего пространства, и как он будет сочетаться с существующими элементами интерьера.

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