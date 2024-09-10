Лучшие студии дизайна интерьера в Москве предлагают комплексный подход — от первоначального концепта до финальной реализации проекта, включая подбор материалов и управление строительством.
Важные критерии выбора лучшей студии дизайна интерьера в Москве
При составлении рейтинга лучших студий дизайна интерьера в Москве эксперты анализировали 30+ критериев, из которых основные:
Опыт работы в определенных стилях. Насколько широк спектр стилей, с которыми работает студия. Лучшие студии дизайна интерьера легко адаптируются к различным дизайнерским направлениям, будь то минимализм, скандинавский стиль или классика.
Технологии проектирования и визуализации. Современные студии дизайна интерьера используют программы для 3D-визуализации и виртуальной реальности, что позволяет клиентам заранее увидеть и «пройтись» по будущему интерьеру.
Коммуникация и поддержка клиентов. Поддерживают постоянную связь, предоставляют клиентам обновления и отвечают на вопросы в процессе реализации дизайн-проекта.
Соблюдение сроков и бюджета. Строго соблюдают установленные сроки и бюджеты. За просрочку или перерасход платят неустойку.
Персонализация дизайн-проекта. Адаптируют свои предложения к индивидуальным особенностям и предпочтениям клиента. Создают уникальные дизайнерские решения, которые отражают личность заказчика, его образ жизни и эстетические предпочтения.
Прозрачность в ценообразовании. Лучшие студии дизайна предоставляют детализированные сметы и открыто обсуждают все возможные затраты на каждом этапе проекта.
Эти критерии помогут выбрать студию дизайна интерьера, которая обладает необходимыми знаниями и опытом и лучше всего соответствует вашим индивидуальным требованиям и ожиданиям.
18 лучших студий дизайна интерьера в Москве 2024
1. DOMEO
Сайт: domeo.ru.
На первом месте рейтинга 18 лучших студий дизайна интерьера в Москве компания DOMEO:
Опыт работы: 13+ лет.
Цены: от 2950 рублей за кв. м.
География проектов: Россия и все страны мира.
Портфолио и отзывы: 10 000+ проектов по авторским дизайнам, 3 000+ отзывов со средней оценкой 4,9.
Сроки разработки проекта: от 8 дней.
Сертификаты и награды: дизайнеры с дипломами МАРХИ и Британской Высшей Школы дизайна, 29 архитекторов студии удостоились наград в международных конкурсах.
Domeo — одна из самых крупных дизайн-студий в Москве. Это студия №1 в Москве по мнению ЦИАН, Комсомольской правды и Pronovostroy, лидер отрасли на основе отзывов клиентов, независимых рейтингов и по результатам исследования ремонтного рынка в 2024 году.
Компания отмечена в рейтинге Remrating за отличное соотношение стоимости и качества работ. Domeo реализовала более 2910 ремонтов по собственным дизайн-проектам за 13 лет работы.
В Domeo каждый проект проверяется на соответствие регламенту из 200 критериев по технологическим картам. Это позволяет любой строительной бригаде полностью реализовать художественный замысел проекта.
В Domeo пользуются законами колористики Johannes Itten, поэтому дизайн-проекты создаются в соответствии с темпераментом, психотипом и образом жизни клиента.
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2. СК Сити
Сайт: sk-citi.ru.
На втором месте в рейтинге дизайн-студия СК Сити. Визитная карточка компании — создание смелых и ярких дизайн-проектов в современных стилях.
Опыт работы: с 2010 года.
Цены: от 2500 рублей за кв. м.
География проектов: Россия и все страны мира.
Портфолио и отзывы: 3 000+ проектов по авторским дизайнам, более 1,5 отзывов со средней оценкой 4,7.
Сроки разработки проекта: от 10 дней.
Сертификаты и награды: дизайнеры с дипломами МАРХИ и Британской Высшей Школы дизайна.
СК Сити разрабатывают дизайн-проекты для квартир, частных домов, офисов с создание 3D визуализаций. Помогают с комплектацией ремонтов отделочными материалами, контролируют каждый этап реализации проекта.
3. Stella
Сайт: stella-pro.ru.
На третьем месте рейтинга дизайн-студия Stella, которая известна в Москве и СПб современным подходом к дизайну как жилых, так и коммерческих помещений.
Основные преимущества работы с Stella:
Опыт работы: 10+ лет.
Цены: от 2400 рублей за кв. м.
География проектов: Россия и все страны мира.
Портфолио и отзывы: 400+ проектов по авторским дизайнам, более 1,2 отзывов со средней оценкой 4,5.
Сроки разработки проекта: от 10 дней.
Сертификаты и награды: дизайнеры с дипломами ведущих архитектурных вузов Москвы, компания неоднократно входила в ТОП-20 лучших подрядчиков столицы по оценкам экспертов и отзывам клиентов.
Stella предлагает полный цикл услуг, включая подготовку дизайн-проекта, подбор и закупку материалов, доставку на объект и проведение всех необходимых ремонтных работ.
4. Arch Detali
Студия выделяется нестандартным подходом и качеством дизайнерских разработок.
Опыт работы: с 2012 года.
Цены: до 13000 рублей за кв. м.
География проектов: Москва, регионы России.
Портфолио и отзывы: 900+ проектов по авторским дизайнам, более 500 отзывов со средней оценкой 4,2.
Сроки разработки проекта: по запросу.
Сертификаты и награды: дизайнеры с дипломами ведущих архитектурных вузов России.
Arch Detali установила партнерские отношения с ведущими фабриками мебели и поставщиками стройматериалов. Это позволяет студии предлагать конкурентные цены и гарантировать соблюдение сроков на каждом этапе реализации проектов.
5. VPROEKTE
Студия дизайна занимается разработкой авторских интерьеров по трем ключевым принципам: универсальность, использование натуральных материалов и эффектные акценты.
Опыт работы: с 2015 года.
Цены: от 15000 до 40000 рублей за кв. м.
География проектов: Москва, регионы России.
Портфолио и отзывы: 350+ проектов по авторским дизайнам, 300+ отзывов со средней оценкой 4,1.
Сроки разработки проекта: по запросу.
Сертификаты и награды: дизайнеры с дипломами МАРХИ.
Команда не принимает в работу срочные заказы и не занимается исправлением ошибок предыдущих исполнителей, чтобы гарантировать исключительность и уникальность каждого пространства.
Все соглашения оформляются договором, который обеспечивает правовую защиту как для клиентов, так и для студии.
6. Точка дизайна
Студия применяет уникальную методику выбора дизайнера для каждого заказа, чтобы соответствовать задачам и ожиданиям клиентов.
Опыт работы: с 2007 года.
Цены: по запросу.
География проектов: Москва, регионы России.
Портфолио и отзывы: 126+ проектов по авторским дизайнам, 300+ отзывов со средней оценкой 3,8.
Сроки разработки проекта: по запросу.
Сертификаты и награды: архитекторы и дизайнеры с высшим профильным образованием.
Студия предоставляет бесплатную консультацию, разрабатывают дизайн-проекты в современном и индивидуально подобранном стиле для каждого клиента.
7. Alina Salomatina Interiors
Студия дизайна интерьера, фокусирующаяся на создании эргономичных жилых пространств. Внимание к цветовой гамме, геометрии пространства, эргономике и пропорциям позволяет создавать интерьеры, в которых владельцы чувствуют себя уютно и комфортно.
Опыт работы: 12 лет.
Цены: индивидуальные в зависимости от проекта.
География проектов: Москва, регионы России.
Портфолио и отзывы: 50+ проектов по авторским дизайнам, 200+ отзывов со средней оценкой 4,0.
Сроки разработки проекта: определяются индивидуально.
Сертификаты и награды: архитекторы и дизайнеры с высшим профильным образованием.
Alina Salomatina Interiors стремится к созданию не только эстетически привлекательных, но и максимально функциональных пространств, каждая деталь которых продумана для удобства и комфорта клиентов.
8. MOPS Studio
Студия стремится к тому, чтобы в каждом проекте гармонично сочетались практичность и креатив, создают пространства, которые одновременно уютны и обладают интересным стилистическим шармом.
Опыт работы: 15 лет.
Цены: от 12000 рублей за кв. м.
География проектов: Москва, регионы России.
Портфолио и отзывы: 80+ проектов по авторским дизайнам, 170+ отзывов со средней оценкой 4,1.
Сроки разработки проекта: определяются индивидуально.
Сертификаты и награды: архитекторы и дизайнеры с высшим профильным образованием.
MOPS Studio занимается созданием не только красивых, но и максимально комфортных пространств, учитывая все пожелания заказчиков для достижения идеального результата.
9. Студия дизайна «Pechenyi»
Студия дизайна занимается тем, что делает интерьеры квартир и домом не просто красивыми, но и уникальными. Каждый проект — это отражение личности клиента, выполненное в современном стиле.
Опыт работы: 10+ лет.
Цены: от 14000 рублей за кв. м.
География проектов: Москва, МО, регионы России
Портфолио и отзывы: 60+ проектов по авторским дизайнам, средняя оценка от клиентов 3,8
Сроки разработки проекта: определяются индивидуально
Сертификаты и награды: архитекторы и дизайнеры с высшим профильным образованием.
10. Студия «Luxer Design»
Эта студия занимается созданием эксклюзивных интерьеров. Они ставят на первое место элегантность и изысканность дизайна, благодаря чему их проекты выходят на уровень премиум-класса.
Опыт работы: 9 лет.
Цены: рассчитываются индивидуально на консультации.
География проектов: Москва, города России.
Портфолио и отзывы: 30+ проектов по авторским дизайнам, средняя оценка от клиентов 4,0.
Сроки разработки проекта: определяются индивидуально.
Сертификаты и награды: архитекторы и дизайнеры с высшим профильным образованием.
Luxer Design — ваш выбор, если ищете что-то особенное и готовы инвестировать в качество и стиль.
11. Domos Design
Здесь умеют делать пространства квартир, домов и офисов не только красивыми, но и функциональными.
Опыт работы: 7 лет.
Цены: рассчитываются индивидуально на консультации.
География проектов: Москва, города России.
Портфолио и отзывы: 40+ проектов по авторским дизайнам, средняя оценка от клиентов 3,9.
Сроки разработки проекта: определяются индивидуально.
Сертификаты и награды: архитекторы и дизайнеры с высшим профильным образованием.
Команда Domos Design делает акцент на инновациях и тщательно продумывает каждую деталь, чтобы интерьер был не только эстетически привлекательным, но и удобным для использования.
12. MAKEDesign
Московская дизайн-студия, которая за последние 10 лет освоила более 30 тысяч квадратных метров пространства, от микроскопических гостевых домиков до масштабных эко-поселков и научных центров.
Опыт работы: 11 лет.
Цены: от 12000 рублей за кв. м.
География проектов: Москва, города России.
Портфолио и отзывы: 60+ проектов по авторским дизайнам, средняя оценка от клиентов 4,0.
Сроки разработки проекта: определяются индивидуально.
Сертификаты и награды: архитекторы и дизайнеры с высшим профильным образованием.
В MAKEDesign особое внимание уделяют точности — для замеров используют 3D-сканеры. Они не только создают визуализации и планировки, но и обеспечивают всю необходимую документацию, чтобы каждый проект был реализован безупречно.
13. Дизайн бюро №9
В команде — мастера своего дела: дизайнеры, инженеры, визуализаторы, проект-менеджеры и 20 строителей, которые с удовольствием берутся за сложные и нестандартные проекты.
Опыт работы: 14+ лет.
Цены: определяются на консультации с клиентом.
География проектов: Москва, города России.
Портфолио и отзывы: 50+ проектов по авторским дизайнам, средняя оценка от клиентов 3,9.
Сроки разработки проекта: 45 дней.
Сертификаты и награды: архитекторы и дизайнеры с высшим профильным образованием.
Дизайн бюро №9 регулярно участвует в отраслевых выставках и конференциях, что позволяет команде быть в курсе всех новинок и трендов. Клиенты могут рассчитывать на то, что их проекты будут выполнены качественно и точно в срок — в течение 45 дней после подписания договора.
14. Rerooms
Студия дизайна и ремонта предлагает полный комплект услуг: от проектирования интерьеров до ремонта квартир, частных домов и офисов.
Опыт работы: 19 лет.
Цены: определяются на консультации с клиентом.
География проектов: Москва, МО.
Портфолио и отзывы: 40+ проектов по авторским дизайнам, средняя оценка от клиентов 4,1.
Сроки разработки проекта: рассчитываются персонально.
Сертификаты и награды: архитекторы и дизайнеры с высшим профильным образованием.
Студия адаптирует дизайн под индивидуальные предпочтения каждого клиента, предлагает разнообразные стилистические решения.
15. IA.BURO
Начали свою деятельность, когда основатели, будучи студентами, реализовывали первые архитектурные проекты в домах/квартирах в Москве и России.
Опыт работы: 10 лет.
Цены: от 13000 рублей за кв. м.
География проектов: Москва, МО.
Портфолио и отзывы: 50+ проектов по авторским дизайнам, средняя оценка от клиентов 4,2.
Сроки разработки проекта: рассчитываются персонально.
Сертификаты и награды: архитекторы и дизайнеры с высшим профильным образованием.
IA.BURO подходит к каждому проекту с творческим азартом и технической грамотностью, создавая не только красивые, но и максимально адаптированные к нуждам клиентов пространства.
16. Wow Room
Эта студия дизайна известна в Москве экстравагантными и новаторскими интерьерами. Здесь создаются пространства, которые вызывают восторг.
Опыт работы: 11 лет.
Цены: от 13000 рублей за кв. м.
География проектов: Москва, МО.
Портфолио и отзывы: 45+ проектов по авторским дизайнам, средняя оценка от клиентов 4,1.
Сроки разработки проекта: рассчитываются персонально.
Сертификаты и награды: архитекторы и дизайнеры с высшим профильным образованием.
Студия разрабатывает дизайн-проекты, каждый из которых подчеркивает эксклюзивный подход Wow Room к дизайну и архитектуре.
17. Студия дизайна интерьера Enjoy Home
Студия Enjoy Home известна своим уникальным подходом к созданию интерьеров, где каждый проект — это симбиоз желаний клиента, особенностей пространства и изысканного вкуса.
Опыт работы: 13 лет.
Цены: от 15000 рублей за кв. м.
География проектов: Москва, МО, Россия.
Портфолио и отзывы: 300+ проектов по авторским дизайнам, средняя оценка от клиентов 4,0.
Сроки разработки проекта: рассчитываются персонально.
Сертификаты и награды: архитекторы и дизайнеры с высшим профильным образованием.
Мебель для каждого интерьера может быть выбрана из эксклюзивных коллекций студии или изготовлена на заказ по индивидуальным эскизам.
Предлагают дополнительно к услуге разработки дизайн-проекта полное сопровождение от начала до конца, комплектацию интерьера мебелью, приборами освещения, поиск подрядчиков для ремонтных работ.
18. INTSTYLE
Московская студия дизайна, основанная в 2014 году Зоей Чиченковой, опытным архитектором и дизайнером.
Опыт работы: 10 лет.
Цены: рассчитываются персонально на консультации.
География проектов: Москва, МО, Россия.
Портфолио и отзывы: 50+ проектов по авторским дизайнам, средняя оценка от клиентов 4,1.
Сроки разработки проекта: рассчитываются персонально.
Сертификаты и награды: команда состоит из квалифицированных архитекторов с образованием в области архитектуры, специализирующихся на дизайне интерьера.
Студия предлагает полный комплект услуг по созданию интерьера, от разработки концепции до ее полного воплощения.
Как выбрать студию дизайна интерьера в Москве
Выбирать дизайнера — всегда вызов, ведь многое зависит от личных предпочтений. Вот несколько советов, чтобы упростить этот процесс и гарантировать, что вы будете довольны результатом:
Примеры работ и отзывы. Посмотрите работы студии, оцените их стиль и качество. Прочтите, что говорят клиенты — так вы узнаете о реальных плюсах и минусах сотрудничества.
Квалификация дизайнера. Спросите о дипломах и сертификатах. Наличие наград может говорить о признании в профессиональной среде.
Профессиональная команда. Наличие штатных специалистов (дизайнеры, инженеры, декораторы) — это хороший знак. Это означает, что проект будет реализован качественно и слаженно.
Специализация. Если вы точно знаете, что хотите, выберите студию с опытом в желаемом стиле.
Авторский надзор. Проверьте, предлагает ли студия услугу контроля за реализацией проекта. Фото «до и после» также могут многое рассказать о качестве работы.
Опыт ремонта. Дизайнер, который сам проводил/контролировал ремонты, лучше понимает все нюансы процесса — от выбора материалов до соблюдения сроков.
Эти шаги помогут вам найти дизайнера, который не просто создаст красивый интерьер, но и сделает процесс удобным и понятным. Надеемся наш рейтинг 20 лучших студий дизайна интерьера в Москве поможет выбрать профессиональную компанию для вашего проекта!
Популярные вопросы и ответы
Как можно сэкономить при заказе проекта в студии дизайна интерьера в Москве?
Чтобы сэкономить при заказе проекта в студии дизайна интерьера в Москве, начните с тщательного сравнения предложений от разных студий, чтобы выбрать лучшее соотношение цены и качества.
Рассмотрите возможность выбора пакетных предложений, которые часто дешевле, чем услуги по отдельности.
Определите бюджет заранее и обсудите его с дизайнером, чтобы избежать непредвиденных расходов. Эффективное планирование поможет найти выгодные предложения и снизить общие затраты.
Какие услуги оказывают дизайнеры интерьеров в Москве?
Дизайнеры интерьеров в Москве предоставляют широкий спектр услуг: разработка концепции дизайна, создание подробных планов и чертежей, выбор отделочных материалов и мебели, проектирование освещения и декора. Они также могут предложить услуги по авторскому надзору за выполнением работ, чтобы гарантировать соответствие проекту.
Дополнительно, многие студии предлагают услуги по 3D-визуализации, что позволяет предварительно увидеть результат и внести необходимые корректировки до начала ремонта. Важно отметить, что студии часто предоставляют комплексные решения, что упрощает весь процесс и делает его более удобным для клиента.
Какие есть стили для дизайна квартиры и как подобрать подходящий?
Есть множество стилей: современный, скандинавский, классический, хай-тек, лофт, прованс, минимализм, арт-деко, эклектика, рустик, винтаж, колониальный, модерн, фьюжн. Подбирая подходящий стиль, стоит учитывать свои предпочтения, образ жизни и атмосферу, которую вы хотите создать. Подумайте о том, какой стиль соответствует вашим вкусовым предпочтениям, насколько он удобен и функционален для вашего пространства, и как он будет сочетаться с существующими элементами интерьера.
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