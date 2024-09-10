Лучшие студии дизайна интерьера в Москве предлагают комплексный подход — от первоначального концепта до финальной реализации проекта, включая подбор материалов и управление строительством.

Эти критерии помогут выбрать студию дизайна интерьера, которая обладает необходимыми знаниями и опытом и лучше всего соответствует вашим индивидуальным требованиям и ожиданиям.

Прозрачность в ценообразовании. Лучшие студии дизайна предоставляют детализированные сметы и открыто обсуждают все возможные затраты на каждом этапе проекта.

Персонализация дизайн-проекта. Адаптируют свои предложения к индивидуальным особенностям и предпочтениям клиента. Создают уникальные дизайнерские решения, которые отражают личность заказчика, его образ жизни и эстетические предпочтения.

Соблюдение сроков и бюджета. Строго соблюдают установленные сроки и бюджеты. За просрочку или перерасход платят неустойку.

Коммуникация и поддержка клиентов. Поддерживают постоянную связь, предоставляют клиентам обновления и отвечают на вопросы в процессе реализации дизайн-проекта.

Технологии проектирования и визуализации . Современные студии дизайна интерьера используют программы для 3D-визуализации и виртуальной реальности, что позволяет клиентам заранее увидеть и «пройтись» по будущему интерьеру.

Опыт работы в определенных стилях. Насколько широк спектр стилей, с которыми работает студия. Лучшие студии дизайна интерьера легко адаптируются к различным дизайнерским направлениям, будь то минимализм, скандинавский стиль или классика.

При составлении рейтинга лучших студий дизайна интерьера в Москве эксперты анализировали 30+ критериев, из которых основные:

18 лучших студий дизайна интерьера в Москве 2024

1. DOMEO

Сайт: domeo.ru. На первом месте рейтинга 18 лучших студий дизайна интерьера в Москве компания DOMEO: Опыт работы : 13+ лет.

Цены : от 2950 рублей за кв. м.

География проектов : Россия и все страны мира.

Портфолио и отзывы : 10 000+ проектов по авторским дизайнам, 3 000+ отзывов со средней оценкой 4,9.

Сроки разработки проекта : от 8 дней.

Сертификаты и награды: дизайнеры с дипломами МАРХИ и Британской Высшей Школы дизайна, 29 архитекторов студии удостоились наград в международных конкурсах. Domeo — одна из самых крупных дизайн-студий в Москве. Это студия №1 в Москве по мнению ЦИАН, Комсомольской правды и Pronovostroy, лидер отрасли на основе отзывов клиентов, независимых рейтингов и по результатам исследования ремонтного рынка в 2024 году. Компания отмечена в рейтинге Remrating за отличное соотношение стоимости и качества работ. Domeo реализовала более 2910 ремонтов по собственным дизайн-проектам за 13 лет работы. В Domeo каждый проект проверяется на соответствие регламенту из 200 критериев по технологическим картам. Это позволяет любой строительной бригаде полностью реализовать художественный замысел проекта. В Domeo пользуются законами колористики Johannes Itten, поэтому дизайн-проекты создаются в соответствии с темпераментом, психотипом и образом жизни клиента. Рассчитайте стоимость дизайна по ссылке: domeo.ru. Узнайте стоимость своего дизайна здесь: domeo.ru.

2. СК Сити

Сайт: sk-citi.ru. На втором месте в рейтинге дизайн-студия СК Сити. Визитная карточка компании — создание смелых и ярких дизайн-проектов в современных стилях. Опыт работы : с 2010 года.

Цены : от 2500 рублей за кв. м.

География проектов : Россия и все страны мира.

Портфолио и отзывы : 3 000+ проектов по авторским дизайнам, более 1,5 отзывов со средней оценкой 4,7.

Сроки разработки проекта : от 10 дней.

Сертификаты и награды: дизайнеры с дипломами МАРХИ и Британской Высшей Школы дизайна. СК Сити разрабатывают дизайн-проекты для квартир, частных домов, офисов с создание 3D визуализаций. Помогают с комплектацией ремонтов отделочными материалами, контролируют каждый этап реализации проекта.

3. Stella

Сайт: stella-pro.ru. На третьем месте рейтинга дизайн-студия Stella, которая известна в Москве и СПб современным подходом к дизайну как жилых, так и коммерческих помещений. Основные преимущества работы с Stella: Опыт работы : 10+ лет.

Цены : от 2400 рублей за кв. м.

География проектов : Россия и все страны мира.

Портфолио и отзывы : 400+ проектов по авторским дизайнам, более 1,2 отзывов со средней оценкой 4,5.

Сроки разработки проекта : от 10 дней.

Сертификаты и награды: дизайнеры с дипломами ведущих архитектурных вузов Москвы, компания неоднократно входила в ТОП-20 лучших подрядчиков столицы по оценкам экспертов и отзывам клиентов. Stella предлагает полный цикл услуг, включая подготовку дизайн-проекта, подбор и закупку материалов, доставку на объект и проведение всех необходимых ремонтных работ.

4. Arch Detali

Студия выделяется нестандартным подходом и качеством дизайнерских разработок. Опыт работы : с 2012 года.

Цены : до 13000 рублей за кв. м.

География проектов : Москва, регионы России.

Портфолио и отзывы : 900+ проектов по авторским дизайнам, более 500 отзывов со средней оценкой 4,2.

Сроки разработки проекта : по запросу.

Сертификаты и награды: дизайнеры с дипломами ведущих архитектурных вузов России. Arch Detali установила партнерские отношения с ведущими фабриками мебели и поставщиками стройматериалов. Это позволяет студии предлагать конкурентные цены и гарантировать соблюдение сроков на каждом этапе реализации проектов.

5. VPROEKTE

Студия дизайна занимается разработкой авторских интерьеров по трем ключевым принципам: универсальность, использование натуральных материалов и эффектные акценты. Опыт работы : с 2015 года.

Цены : от 15000 до 40000 рублей за кв. м.

География проектов : Москва, регионы России.

Портфолио и отзывы : 350+ проектов по авторским дизайнам, 300+ отзывов со средней оценкой 4,1.

Сроки разработки проекта : по запросу.

Сертификаты и награды: дизайнеры с дипломами МАРХИ. Команда не принимает в работу срочные заказы и не занимается исправлением ошибок предыдущих исполнителей, чтобы гарантировать исключительность и уникальность каждого пространства. Все соглашения оформляются договором, который обеспечивает правовую защиту как для клиентов, так и для студии.

6. Точка дизайна

Студия применяет уникальную методику выбора дизайнера для каждого заказа, чтобы соответствовать задачам и ожиданиям клиентов. Опыт работы : с 2007 года.

Цены : по запросу.

География проектов : Москва, регионы России.

Портфолио и отзывы : 126+ проектов по авторским дизайнам, 300+ отзывов со средней оценкой 3,8.

Сроки разработки проекта : по запросу.

Сертификаты и награды: архитекторы и дизайнеры с высшим профильным образованием. Студия предоставляет бесплатную консультацию, разрабатывают дизайн-проекты в современном и индивидуально подобранном стиле для каждого клиента.

7. Alina Salomatina Interiors

Студия дизайна интерьера, фокусирующаяся на создании эргономичных жилых пространств. Внимание к цветовой гамме, геометрии пространства, эргономике и пропорциям позволяет создавать интерьеры, в которых владельцы чувствуют себя уютно и комфортно. Опыт работы : 12 лет.

Цены : индивидуальные в зависимости от проекта.

География проектов : Москва, регионы России.

Портфолио и отзывы : 50+ проектов по авторским дизайнам, 200+ отзывов со средней оценкой 4,0.

Сроки разработки проекта : определяются индивидуально.

Сертификаты и награды: архитекторы и дизайнеры с высшим профильным образованием. Alina Salomatina Interiors стремится к созданию не только эстетически привлекательных, но и максимально функциональных пространств, каждая деталь которых продумана для удобства и комфорта клиентов.

8. MOPS Studio

Студия стремится к тому, чтобы в каждом проекте гармонично сочетались практичность и креатив, создают пространства, которые одновременно уютны и обладают интересным стилистическим шармом. Опыт работы: 15 лет.

Цены : от 12000 рублей за кв. м.

География проектов : Москва, регионы России.

Портфолио и отзывы : 80+ проектов по авторским дизайнам, 170+ отзывов со средней оценкой 4,1.

Сроки разработки проекта : определяются индивидуально.

Сертификаты и награды: архитекторы и дизайнеры с высшим профильным образованием. MOPS Studio занимается созданием не только красивых, но и максимально комфортных пространств, учитывая все пожелания заказчиков для достижения идеального результата.

9. Студия дизайна «Pechenyi»

Студия дизайна занимается тем, что делает интерьеры квартир и домом не просто красивыми, но и уникальными. Каждый проект — это отражение личности клиента, выполненное в современном стиле. Опыт работы : 10+ лет.

Цены : от 14000 рублей за кв. м.

География проектов : Москва, МО, регионы России

Портфолио и отзывы : 60+ проектов по авторским дизайнам, средняя оценка от клиентов 3,8

Сроки разработки проекта : определяются индивидуально

Сертификаты и награды: архитекторы и дизайнеры с высшим профильным образованием.

10. Студия «Luxer Design»

Эта студия занимается созданием эксклюзивных интерьеров. Они ставят на первое место элегантность и изысканность дизайна, благодаря чему их проекты выходят на уровень премиум-класса. Опыт работы : 9 лет.

Цены : рассчитываются индивидуально на консультации.

География проектов : Москва, города России.

Портфолио и отзывы : 30+ проектов по авторским дизайнам, средняя оценка от клиентов 4,0.

Сроки разработки проекта : определяются индивидуально.

Сертификаты и награды: архитекторы и дизайнеры с высшим профильным образованием. Luxer Design — ваш выбор, если ищете что-то особенное и готовы инвестировать в качество и стиль.

11. Domos Design

Здесь умеют делать пространства квартир, домов и офисов не только красивыми, но и функциональными. Опыт работы : 7 лет.

Цены : рассчитываются индивидуально на консультации.

География проектов : Москва, города России.

Портфолио и отзывы : 40+ проектов по авторским дизайнам, средняя оценка от клиентов 3,9.

Сроки разработки проекта : определяются индивидуально.

Сертификаты и награды: архитекторы и дизайнеры с высшим профильным образованием. Команда Domos Design делает акцент на инновациях и тщательно продумывает каждую деталь, чтобы интерьер был не только эстетически привлекательным, но и удобным для использования.

12. MAKEDesign

Московская дизайн-студия, которая за последние 10 лет освоила более 30 тысяч квадратных метров пространства, от микроскопических гостевых домиков до масштабных эко-поселков и научных центров. Опыт работы : 11 лет.

Цены : от 12000 рублей за кв. м.

География проектов : Москва, города России.

Портфолио и отзывы : 60+ проектов по авторским дизайнам, средняя оценка от клиентов 4,0.

Сроки разработки проекта : определяются индивидуально.

Сертификаты и награды: архитекторы и дизайнеры с высшим профильным образованием. В MAKEDesign особое внимание уделяют точности — для замеров используют 3D-сканеры. Они не только создают визуализации и планировки, но и обеспечивают всю необходимую документацию, чтобы каждый проект был реализован безупречно.

13. Дизайн бюро №9

В команде — мастера своего дела: дизайнеры, инженеры, визуализаторы, проект-менеджеры и 20 строителей, которые с удовольствием берутся за сложные и нестандартные проекты. Опыт работы : 14+ лет.

Цены : определяются на консультации с клиентом.

География проектов : Москва, города России.

Портфолио и отзывы : 50+ проектов по авторским дизайнам, средняя оценка от клиентов 3,9.

Сроки разработки проекта : 45 дней.

Сертификаты и награды: архитекторы и дизайнеры с высшим профильным образованием. Дизайн бюро №9 регулярно участвует в отраслевых выставках и конференциях, что позволяет команде быть в курсе всех новинок и трендов. Клиенты могут рассчитывать на то, что их проекты будут выполнены качественно и точно в срок — в течение 45 дней после подписания договора.

14. Rerooms

Студия дизайна и ремонта предлагает полный комплект услуг: от проектирования интерьеров до ремонта квартир, частных домов и офисов. Опыт работы : 19 лет.

Цены : определяются на консультации с клиентом.

География проектов : Москва, МО.

Портфолио и отзывы : 40+ проектов по авторским дизайнам, средняя оценка от клиентов 4,1.

Сроки разработки проекта : рассчитываются персонально.

Сертификаты и награды: архитекторы и дизайнеры с высшим профильным образованием. Студия адаптирует дизайн под индивидуальные предпочтения каждого клиента, предлагает разнообразные стилистические решения.

15. IA.BURO

Начали свою деятельность, когда основатели, будучи студентами, реализовывали первые архитектурные проекты в домах/квартирах в Москве и России. Опыт работы : 10 лет.

Цены : от 13000 рублей за кв. м.

География проектов : Москва, МО.

Портфолио и отзывы : 50+ проектов по авторским дизайнам, средняя оценка от клиентов 4,2.

Сроки разработки проекта : рассчитываются персонально.

Сертификаты и награды: архитекторы и дизайнеры с высшим профильным образованием. IA.BURO подходит к каждому проекту с творческим азартом и технической грамотностью, создавая не только красивые, но и максимально адаптированные к нуждам клиентов пространства.

16. Wow Room

Эта студия дизайна известна в Москве экстравагантными и новаторскими интерьерами. Здесь создаются пространства, которые вызывают восторг. Опыт работы : 11 лет.

Цены : от 13000 рублей за кв. м.

География проектов : Москва, МО.

Портфолио и отзывы : 45+ проектов по авторским дизайнам, средняя оценка от клиентов 4,1.

Сроки разработки проекта : рассчитываются персонально.

Сертификаты и награды: архитекторы и дизайнеры с высшим профильным образованием. Студия разрабатывает дизайн-проекты, каждый из которых подчеркивает эксклюзивный подход Wow Room к дизайну и архитектуре.

17. Студия дизайна интерьера Enjoy Home

Студия Enjoy Home известна своим уникальным подходом к созданию интерьеров, где каждый проект — это симбиоз желаний клиента, особенностей пространства и изысканного вкуса. Опыт работы : 13 лет.

Цены : от 15000 рублей за кв. м.

География проектов : Москва, МО, Россия.

Портфолио и отзывы : 300+ проектов по авторским дизайнам, средняя оценка от клиентов 4,0.

Сроки разработки проекта : рассчитываются персонально.

Сертификаты и награды: архитекторы и дизайнеры с высшим профильным образованием. Мебель для каждого интерьера может быть выбрана из эксклюзивных коллекций студии или изготовлена на заказ по индивидуальным эскизам. Предлагают дополнительно к услуге разработки дизайн-проекта полное сопровождение от начала до конца, комплектацию интерьера мебелью, приборами освещения, поиск подрядчиков для ремонтных работ.

18. INTSTYLE