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15 лучших студий дизайна интерьера в Санкт-Петербурге 2024

В Санкт-Петербурге много студий дизайн интерьера, но найти среди них подходящего подрядчика — задача не из простых. Чтобы выбрать правильно, нужно тщательно изучить их портфолио, прочитать отзывы клиентов и посмотреть на награды в области дизайна.

Лучшие студии дизайна интерьера в Санкт-Петербурге предлагают полный пакет услуг — от создания дизайна-проекта до его реализации, включая подбор строительно-отделочных материалов, мебели и контроль за строительством.

Основные «признаки» лучших студий дизайна интерьера в Санкт-Петербурге

При отборе студий дизайн интерьера в Санкт-Петербурге эксперты изучили более 40 критериев, основные из них представлены ниже:

  1. Опыт дизайн-проектирования в разных стилях. Важно, чтобы студия умела проектировать дизайн интерьера в разных стилевых направлениях: от минимализма до классики, и могла адаптироваться к пожеланиям клиента.

  2. Адекватное общение и поддержка заказчиков. Лучшие студии дизайна интерьера поддерживают открытую линию общения, регулярно информируют клиентов о ходе работы и не «закрывается» от вопросов.

  3. Контроль сроков и затрат. Строго соблюдают сроки и бюджет дизайн-проекта, а также готовы компенсировать любые задержки или перерасходы.

  4. Индивидуальное дизайн-проектирование. Создают дизайны, которые точно отражают индивидуальность клиента, его предпочтения и образ жизни.

  5. Тарифы без скрытых платежей и переплат. Предоставляют клиентам подробные сметы и открыто обсуждают все затраты.

В рейтинге собраны студии, которым действительно можно доверить создание стильных и эргономичных интерьеров. 

15 лучших студий дизайна интерьера в Санкт-Петербурге 2024 

1. DOMEO

Сайт: domeo.ru.

На первом месте рейтинга 15 лучших студий дизайна интерьера в Санкт-Петербурге компания DOMEO:

  • Опыт работы: 13+ лет.

  • Цены: от 2950 рублей за кв. м.

  • География проектов: Санкт-Петербург, ЛО, Москва, МО регионы России и все страны мира.

  • Портфолио и отзывы: 10 000+ проектов по авторским дизайнам-проектам, более 3 000 отзывов со средней оценкой 4,9.

  • Сроки разработки проекта: от 8 дней.

  • Сертификаты и награды: дизайнеры с дипломами МАРХИ и Британской Высшей Школы дизайна, 29 архитекторов студии удостоились наград в международных конкурсах. 

Domeo — крупнейшая студия дизайна интерьера в Санкт-Петербурге. ЦИАН, РБК.Недвижимость, Комсомольская правда и другие лидеры отрасли рекомендуют компанию, как надежного подрядчика.

Компания реализовала более 2910 ремонтов квартир по собственным дизайн-проектам. Используют только качественные материалы и мебель от 328 проверенных партнеров-поставщиков, а реализовать проект может любая строительная бригада — проект описывается до мельчайших подробностей. 

Дизайнеры Domeo владеют законами эргономики, основанными на работах Эрнста Нойферта, и умело используют принципы колористики, разработанные Йоханнесом Иттеном, создавая уникальные и гармоничные пространства.

«В DOMEO мы внимательно проверяем каждый проект по нашему уникальному регламенту, который включает 200 критериев. Это гарантирует, что интерьер будет не просто эстетически привлекательным, но и полностью функциональным для всех членов семьи. Наша цель — создать такое пространство, куда владельцы могут переехать и сразу ощутить, что здесь все учтено до самых мелочей».

Рассчитайте стоимость дизайна по ссылке: domeo.ru.

Узнайте стоимость своего дизайна здесь: domeo.ru.

2. СК Сити 

Сайт: sk-citi.ru.

С 2010 года компания СК Сити занимается созданием уникальных дизайн-проектов в современных востребованных стилях

  • Опыт работы: с 2010 года.

  • Цены: от 2500 рублей за кв. м.

  • География проектов: Санкт-Петербург, ЛО, Москва, МО.

  • Портфолио и отзывы: 3 000+ проектов, более 1000 отзывов со средней оценкой 4,8.

  • Сроки разработки проекта: от 10 дней.

  • Сертификаты и награды: дизайнеры с дипломами МАРХИ и Британской Высшей Школы дизайна. 

СК Сити создают дизайн-проекты для загородных коттеджей, квартир, офисов. Обеспечивают объекты строительно-отделочными материалами, контролируют все стадии реализации проекта. 

3. Stella

Сайт: stella-pro.ru.

Компания Stella зарекомендовала себя на рынке благодаря нестандартному подходу к дизайну жилых и коммерческих помещений. 

  • Опыт работы: 10+ лет.

  • Цены: от 2400 рублей за кв. м.

  • География проектов: Санкт-Петербург, ЛО, Москва, МО.

  • Портфолио и отзывы: 350+ проектов, более 900 отзывов со средней оценкой 4,6.

  • Сроки разработки проекта: от 9 дней.

  • Сертификаты и награды: дизайнеры с дипломами архитектурных вузов Москвы и СПб. 

Студия дизайна интерьера Stella неоднократно входила в ТОП-15 лучших подрядчиков Санкт-Петербурга. Компании создавать уникальные и полностью функциональные пространства, комплектует объекты материалами и проводит ремонты «под ключ». 

4. Onprime

Студия Onprime тщательно подходит к разработке каждого проекта, учитывая уникальные требования и пожелания клиентов

  • Опыт работы: с 2014 года.

  • Цены: от 8 000 рублей за кв. м.

  • География проектов: Санкт-Петербург, города России.

  • Портфолио и отзывы: 60+ проектов, более 300 отзывов со средней оценкой 4,3.

  • Сроки разработки проекта: по запросу.

  • Сертификаты и награды: дизайнеры с дипломами архитектурных вузов России. 

Создают дизайн-проекты для квартир, офисных помещений, торговых павильонов, загородных домов и объектов общественного питания.

5. ИнтекДизайн

Студия предлагает полный комплект дизайнерских услуг «под ключ», берет на себя всю сложность процесса разработки, позволяя клиентам наслаждаться созданием идеального интерьера без лишних затрат времени и усилий. 

  • Опыт работы: с 2012 года.

  • Цены: стартуют 8 000 рублей за кв. м.

  • География проектов: Санкт-Петербург, Москва.

  • Портфолио и отзывы: 70+ проектов, более 400 отзывов со средней оценкой 4,4.

  • Сроки разработки проекта: озвучиваются на консультации с клиентом.

  • Сертификаты и награды: дизайнеры с профильным архитектурным образованием. 

Дизайнеры ИнтекДизайн помогают выбрать стиль, цветовую гамму, декора и осветительные приборы, мебель и отделочные материалы.

ИнтекДизайн координирует работу на всех этапах проекта, использует только качественные материалы для отделки и по запросу клиента может изготовить корпусную мебель. 

6. Rerooms

Студия дизайна предоставляет комплексные услуги: от проектирования дизайна интерьеров до выполнения ремонтных работ в квартирах, частных домах и офисных помещениях.

  • Опыт работы: 19 лет.

  • Цены: рассчитываются на консультации с клиентом.

  • География проектов: Санкт-Петербург, ЛО, Москва, МО.

  • Портфолио и отзывы: более 40 дизайн-проектов, средняя оценка заказчиков — 4,2.

  • Сроки разработки проекта: определяются индивидуально.

  • Сертификаты и награды: специалисты с профильным образованием. 

Студия Rerooms гибко подходит к каждому проекту, учитывая персональные пожелания клиентов и предлагая разнообразные стили оформления интерьера.

7. LESH

Дизайнеры компании ориентируются на натуральные отделочно-строительные материалы, используют комплектующие от доверенных поставщиков.

  • Опыт работы: с 2012 года.

  • Цены: рассчитываются на консультации с клиентом.

  • География проектов: Санкт-Петербург, Москва.

  • Портфолио и отзывы: более 700 проектов, средняя оценка заказчиков – 4,4.

  • Сроки разработки проекта: рассчитываются персонально.

  • Сертификаты и награды: специалисты с профильным архитектурным образованием. 

Предлагают также полную комплектацию стройки по разработанному дизайну, авторский контроль над всеми этапами реализации проекта. 

8. Dking

Дизайнерская студия предлагает полноценный комплект услуг: от создания 3D-визуализаций до подготовки технической документации и ремонта «под ключ». 

  • Опыт работы: с 2011 года.

  • Цены: от 5 000 рублей за кв. метр.

  • География проектов: Санкт-Петербург.

  • Портфолио и отзывы: более 50 проектов, средняя оценка заказчиков – 4,1.

  • Сроки разработки проекта: рассчитываются на консультации с клиентом.

  • Сертификаты и награды: дизайнеры с профильным архитектурным образованием. 

Подписывая договор, клиенты получают дополнительные «плюшки», такие как бесплатный дизайнерский аудит и подбор эксклюзивной отделки и бытовой техники.

9. I Am Design Studio

Студия занимается дизайном интерьеров квартир, офисов и загородных домов, а также оказывает услуги ремонта и перепланировки

  • Опыт работы: 11+ лет.

  • Цены: от 8 000 рублей за кв. метр.

  • География проектов: Санкт-Петербург, Москва.

  • Портфолио и отзывы: более 40 проектов, средняя оценка заказчиков – 3,9.

  • Сроки разработки проекта: рассчитываются на консультации с клиентом.

  • Сертификаты и награды: дизайнеры с профильным архитектурным образованием. 

Здесь клиенту помогут выбрать подрядчиков и строителей, превратить пространство в истинное произведение искусства. Студия предлагает большой выбор стилей — от классики и модерна до эклектики и футуризма. 

10. Периметр дизайна

Студия разрабатывает дизайн-проекты в разных стилях, берет на себя все этапы работ — от проектирования до подбора исполнителей для ремонта.

  •  Опыт работы: с 2015 года.

  • Цены: от 5 000 рублей за кв. метр.

  • География проектов: Санкт-Петербург, Москва.

  • Портфолио и отзывы: более 300 проектов, средняя оценка заказчиков – 3,8.

  • Сроки разработки проекта: рассчитываются на консультации с клиентом.

  • Сертификаты и награды: дизайнеры с профильным архитектурным образованием. 

Студия также осуществляет авторский надзор за ходом всех работ, помогает с комплектацией интерьеров мебелью. 

11. Design Group

Студия занимается разработкой интерьерных проектов любой сложности, начиная от компактных квартир-студий и заканчивая просторными коттеджами с уникальным авторским дизайном в городе и Ленинградской области. 

  • Опыт работы: 10+ лет.

  • Цены: от 12 000 рублей за кв. метр.

  • География проектов: Санкт-Петербург, Москва.

  • Портфолио и отзывы: более 60 проектов, средняя оценка заказчиков – 4,2.

  • Сроки разработки проекта: определяются персонально на консультации.

  • Сертификаты и награды: дизайнеры с профильным архитектурным образованием. 

Предлагают заказать полный дизайнерский проект «от» и «до» или выбрать определенные услуги. Например, создание дизайн-концепции или 3D-визуализации комнат.

Команда также предложит помощь в подборе строительно-отделочных материалов, техники для дома, приборов освещения, мебели, текстильного декора и других элементов оформления.

12. ARCA интерьеры

Студия специализируется на проектировании и реализации интерьеров для различных помещений — квартиры, загородные дома, апартаменты, отели и рестораны. Они также взаимодействуют с застройщиками и разрабатывают архитектурные проекты и реконструкции, готовя объекты под инвестиции и аренду.

  • Опыт работы: с 2013 года.

  • Цены: от 10 000 рублей за кв. м.

  • География проектов: Санкт-Петербург, Москва.

  • Портфолио и отзывы: более 40 проектов, средняя оценка заказчиков – 4,1.

  • Сроки разработки проекта: определяются персонально на консультации.

  • Сертификаты и награды: дизайнеры с профильным архитектурным образованием. 

Как эксперты в индивидуальном дизайне и комплексном ремонте, в «ARCA интерьеры» применяют два основных принципа работы: создание интерьеров, которые выглядят «как на картинке», и предоставление исключительного сервиса для каждого клиента.

13. Mcinterior

Студия придерживается ключевого принципа в дизайнерской разработке: идеальный баланс эстетики, эргономики и функциональности интерьера. 

  • Опыт работы: 10+ лет.

  • Цены: от 9 000 рублей за кв. м.

  • География проектов: Санкт-Петербург, Москва.

  • Портфолио и отзывы: более 70 проектов, средняя оценка заказчиков – 4,1.

  • Сроки разработки проекта: определяются персонально на консультации.

  • Сертификаты и награды: дизайнеры с профильным архитектурным образованием. 

Предпочтительные стили — неоклассика и современный. Каждый проект начинают с тщательной разработки планировки, акцентируя внимание на эргономике жилья, чтобы обеспечить не только красоту, но и удобство проживания.

14. «Artum»

Студия занимается созданием интерьеров, где функциональность сочетается с продуманной планировкой

  • Опыт работы: с 2014 года.

  • Цены: от 7 000 рублей за кв. м.

  • География проектов: Санкт-Петербург, Москва.

  • Портфолио и отзывы: более 100 проектов, средняя оценка заказчиков – 4,3.

  • Сроки разработки проекта: определяются персонально на консультации.

  • Сертификаты и награды: дизайнеры с профильным архитектурным образованием. 

Их проекты воплощают в жизнь желания каждого члена семьи, избегая лишних расходов и времени. 

15. Alina Salomatina Interiors

Студия дизайна интерьера нацелена на создание эргономичных и уютных жилых пространств. С особым вниманием к цветовой гамме, геометрии и пропорциям, каждый интерьер оформляется так, чтобы его владельцы чувствовали себя максимально комфортно.

  • Опыт работы: с 2012 года.

  • Цены: индивидуальные с учетом сложности дизайнерской разработки.

  • География проектов: Санкт-Петербург, Москва.

  • Портфолио и отзывы: более 50 проектов, средняя оценка заказчиков – 4,1.

  • Сроки разработки проекта: определяются персонально на консультации.

  • Сертификаты и награды: дизайнеры с профильным архитектурным образованием. 

Студия стремится создать не только красивые, но и функциональные пространства, каждая деталь которых спроектирована для удобства клиентов.

Как выбрать студию дизайна интерьера в Санкт-Петербурге

На что нужно обратить внимание:

  1. Портфолио и отзывы. Портфолио студии — это их визитная карточка. Посмотрите работы и изучите отзывы. Это поможет вам понять, насколько компетенции дизайнеров совпадают с вашими ожиданиями.

  2. Квалификация дизайнера. Спросите о дипломах и сертификатах. Награды — это медали за заслуги, говорящие о признании и мастерстве.

  3. Профессиональная команда. Наличие квалифицированных специалистов — это как хорошо отлаженный оркестр, где каждый знает свою роль в реализации проекта.

  4. Специализация. Если вам нужен определенный стиль, выберите студию, которая специализируется на желаемой стилистике.

  5. Авторский контроль. Убедитесь, что студия предлагает контроль за реализацией проекта.

  6. Опыт ремонта. Опыт дизайнера в ремонтах — это его умение не только рисовать планы, но и руководить их исполнением, понимая все подводные камни процесса.

Эти шесть пунктов важны в поиске идеального дизайнера, который не просто нарисует красивую картину, но и воплотит ее в жизнь. Надеемся, наш рейтинг из 15 лучших студий дизайна интерьера в Санкт-Петербурге поможет вам найти исполнителей для точной реализации проекта!

Популярные вопросы и ответы

Как можно сэкономить при заказе проекта в студии дизайна интерьера в Санкт-Петербурге?

Чтобы сэкономить при заказе дизайна интерьера в Санкт-Петербурге, выбирайте студии с фиксированными пакетами услуг и возможностью получить скидки на материалы через партнеров. Обсудите с дизайнером использование бюджетных материалов и решений, чтобы снизить затраты, не жертвуя качеством.

Какие услуги оказывают дизайнеры интерьеров в Санкт-Петербурге?

Дизайнеры интерьеров разрабатывают планировки, подбирают стиль, цветовые решения и материалы, занимаются визуализацией и авторским надзором. Они консультируют по выбору мебели и декора, а также помогают в комплектации интерьера, включая заказ всех необходимых элементов.

Какие есть стили для дизайна квартиры и как выбрать свой?

Существует множество стилей для дизайна квартиры, например, скандинавский, минимализм, лофт, классический, современный, эклектика. Чтобы выбрать свой стиль, сначала определите, какие элементы интерьера вам нравятся: светлые и простые формы подходят для скандинавского или минимализма, тогда как грубые материалы и открытые пространства — для лофта. Важно учитывать размеры квартиры: в маленьких пространствах лучше работают светлые и минималистичные стили. 

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