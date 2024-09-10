Лучшие студии дизайна интерьера в Санкт-Петербурге предлагают полный пакет услуг — от создания дизайна-проекта до его реализации , включая подбор строительно-отделочных материалов, мебели и контроль за строительством.

В рейтинге собраны студии, которым действительно можно доверить создание стильных и эргономичных интерьеров.

Тарифы без скрытых платежей и переплат . Предоставляют клиентам подробные сметы и открыто обсуждают все затраты.

Индивидуальное дизайн-проектирование . Создают дизайны, которые точно отражают индивидуальность клиента, его предпочтения и образ жизни.

Контроль сроков и затрат . Строго соблюдают сроки и бюджет дизайн-проекта, а также готовы компенсировать любые задержки или перерасходы.

Адекватное общение и поддержка заказчиков . Лучшие студии дизайна интерьера поддерживают открытую линию общения, регулярно информируют клиентов о ходе работы и не «закрывается» от вопросов.

Опыт дизайн-проектирования в разных стилях . Важно, чтобы студия умела проектировать дизайн интерьера в разных стилевых направлениях: от минимализма до классики, и могла адаптироваться к пожеланиям клиента.

При отборе студий дизайн интерьера в Санкт-Петербурге эксперты изучили более 40 критериев, основные из них представлены ниже:

15 лучших студий дизайна интерьера в Санкт-Петербурге 2024

1. DOMEO

Сайт: domeo.ru. На первом месте рейтинга 15 лучших студий дизайна интерьера в Санкт-Петербурге компания DOMEO: Опыт работы : 13+ лет.

Цены : от 2950 рублей за кв. м.

География проектов : Санкт-Петербург, ЛО, Москва, МО регионы России и все страны мира.

Портфолио и отзывы : 10 000+ проектов по авторским дизайнам-проектам, более 3 000 отзывов со средней оценкой 4,9.

Сроки разработки проекта : от 8 дней.

Сертификаты и награды: дизайнеры с дипломами МАРХИ и Британской Высшей Школы дизайна, 29 архитекторов студии удостоились наград в международных конкурсах. Domeo — крупнейшая студия дизайна интерьера в Санкт-Петербурге. ЦИАН, РБК.Недвижимость, Комсомольская правда и другие лидеры отрасли рекомендуют компанию, как надежного подрядчика. Компания реализовала более 2910 ремонтов квартир по собственным дизайн-проектам. Используют только качественные материалы и мебель от 328 проверенных партнеров-поставщиков, а реализовать проект может любая строительная бригада — проект описывается до мельчайших подробностей. Дизайнеры Domeo владеют законами эргономики, основанными на работах Эрнста Нойферта, и умело используют принципы колористики, разработанные Йоханнесом Иттеном, создавая уникальные и гармоничные пространства. «В DOMEO мы внимательно проверяем каждый проект по нашему уникальному регламенту, который включает 200 критериев. Это гарантирует, что интерьер будет не просто эстетически привлекательным, но и полностью функциональным для всех членов семьи. Наша цель — создать такое пространство, куда владельцы могут переехать и сразу ощутить, что здесь все учтено до самых мелочей». Рассчитайте стоимость дизайна по ссылке: domeo.ru. Узнайте стоимость своего дизайна здесь: domeo.ru.

2. СК Сити

Сайт: sk-citi.ru. С 2010 года компания СК Сити занимается созданием уникальных дизайн-проектов в современных востребованных стилях. Опыт работы : с 2010 года.

Цены : от 2500 рублей за кв. м.

География проектов : Санкт-Петербург, ЛО, Москва, МО.

Портфолио и отзывы : 3 000+ проектов, более 1000 отзывов со средней оценкой 4,8.

Сроки разработки проекта : от 10 дней.

Сертификаты и награды: дизайнеры с дипломами МАРХИ и Британской Высшей Школы дизайна. СК Сити создают дизайн-проекты для загородных коттеджей, квартир, офисов. Обеспечивают объекты строительно-отделочными материалами, контролируют все стадии реализации проекта.

3. Stella

Сайт: stella-pro.ru. Компания Stella зарекомендовала себя на рынке благодаря нестандартному подходу к дизайну жилых и коммерческих помещений. Опыт работы : 10+ лет.

Цены : от 2400 рублей за кв. м.

География проектов : Санкт-Петербург, ЛО, Москва, МО.

Портфолио и отзывы : 350+ проектов, более 900 отзывов со средней оценкой 4,6.

Сроки разработки проекта : от 9 дней.

Сертификаты и награды: дизайнеры с дипломами архитектурных вузов Москвы и СПб. Студия дизайна интерьера Stella неоднократно входила в ТОП-15 лучших подрядчиков Санкт-Петербурга. Компании создавать уникальные и полностью функциональные пространства, комплектует объекты материалами и проводит ремонты «под ключ».

4. Onprime

Студия Onprime тщательно подходит к разработке каждого проекта, учитывая уникальные требования и пожелания клиентов. Опыт работы : с 2014 года.

Цены : от 8 000 рублей за кв. м.

География проектов : Санкт-Петербург, города России.

Портфолио и отзывы : 60+ проектов, более 300 отзывов со средней оценкой 4,3.

Сроки разработки проекта : по запросу.

Сертификаты и награды: дизайнеры с дипломами архитектурных вузов России. Создают дизайн-проекты для квартир, офисных помещений, торговых павильонов, загородных домов и объектов общественного питания.

5. ИнтекДизайн

Студия предлагает полный комплект дизайнерских услуг «под ключ», берет на себя всю сложность процесса разработки, позволяя клиентам наслаждаться созданием идеального интерьера без лишних затрат времени и усилий. Опыт работы : с 2012 года.

Цены : стартуют 8 000 рублей за кв. м.

География проектов : Санкт-Петербург, Москва.

Портфолио и отзывы : 70+ проектов, более 400 отзывов со средней оценкой 4,4.

Сроки разработки проекта : озвучиваются на консультации с клиентом.

Сертификаты и награды: дизайнеры с профильным архитектурным образованием. Дизайнеры ИнтекДизайн помогают выбрать стиль, цветовую гамму, декора и осветительные приборы, мебель и отделочные материалы. ИнтекДизайн координирует работу на всех этапах проекта, использует только качественные материалы для отделки и по запросу клиента может изготовить корпусную мебель.

6. Rerooms

Студия дизайна предоставляет комплексные услуги: от проектирования дизайна интерьеров до выполнения ремонтных работ в квартирах, частных домах и офисных помещениях. Опыт работы : 19 лет.

Цены : рассчитываются на консультации с клиентом.

География проектов : Санкт-Петербург, ЛО, Москва, МО.

Портфолио и отзывы : более 40 дизайн-проектов, средняя оценка заказчиков — 4,2.

Сроки разработки проекта : определяются индивидуально.

Сертификаты и награды: специалисты с профильным образованием. Студия Rerooms гибко подходит к каждому проекту, учитывая персональные пожелания клиентов и предлагая разнообразные стили оформления интерьера.

7. LESH

Дизайнеры компании ориентируются на натуральные отделочно-строительные материалы, используют комплектующие от доверенных поставщиков. Опыт работы : с 2012 года.

Цены : рассчитываются на консультации с клиентом.

География проектов : Санкт-Петербург, Москва.

Портфолио и отзывы : более 700 проектов, средняя оценка заказчиков – 4,4.

Сроки разработки проекта : рассчитываются персонально.

Сертификаты и награды: специалисты с профильным архитектурным образованием. Предлагают также полную комплектацию стройки по разработанному дизайну, авторский контроль над всеми этапами реализации проекта.

8. Dking

Дизайнерская студия предлагает полноценный комплект услуг: от создания 3D-визуализаций до подготовки технической документации и ремонта «под ключ». Опыт работы : с 2011 года.

Цены : от 5 000 рублей за кв. метр.

География проектов : Санкт-Петербург.

Портфолио и отзывы : более 50 проектов, средняя оценка заказчиков – 4,1.

Сроки разработки проекта : рассчитываются на консультации с клиентом.

Сертификаты и награды: дизайнеры с профильным архитектурным образованием. Подписывая договор, клиенты получают дополнительные «плюшки», такие как бесплатный дизайнерский аудит и подбор эксклюзивной отделки и бытовой техники.

9. I Am Design Studio

Студия занимается дизайном интерьеров квартир, офисов и загородных домов, а также оказывает услуги ремонта и перепланировки. Опыт работы : 11+ лет.

Цены : от 8 000 рублей за кв. метр.

География проектов : Санкт-Петербург, Москва.

Портфолио и отзывы : более 40 проектов, средняя оценка заказчиков – 3,9.

Сроки разработки проекта : рассчитываются на консультации с клиентом.

Сертификаты и награды: дизайнеры с профильным архитектурным образованием. Здесь клиенту помогут выбрать подрядчиков и строителей, превратить пространство в истинное произведение искусства. Студия предлагает большой выбор стилей — от классики и модерна до эклектики и футуризма.

10. Периметр дизайна

Студия разрабатывает дизайн-проекты в разных стилях, берет на себя все этапы работ — от проектирования до подбора исполнителей для ремонта. Опыт работы : с 2015 года.

Цены : от 5 000 рублей за кв. метр.

География проектов : Санкт-Петербург, Москва.

Портфолио и отзывы : более 300 проектов, средняя оценка заказчиков – 3,8.

Сроки разработки проекта : рассчитываются на консультации с клиентом.

Сертификаты и награды: дизайнеры с профильным архитектурным образованием. Студия также осуществляет авторский надзор за ходом всех работ, помогает с комплектацией интерьеров мебелью.

11. Design Group

Студия занимается разработкой интерьерных проектов любой сложности, начиная от компактных квартир-студий и заканчивая просторными коттеджами с уникальным авторским дизайном в городе и Ленинградской области. Опыт работы : 10+ лет.

Цены : от 12 000 рублей за кв. метр.

География проектов : Санкт-Петербург, Москва.

Портфолио и отзывы : более 60 проектов, средняя оценка заказчиков – 4,2.

Сроки разработки проекта : определяются персонально на консультации.

Сертификаты и награды: дизайнеры с профильным архитектурным образованием. Предлагают заказать полный дизайнерский проект «от» и «до» или выбрать определенные услуги. Например, создание дизайн-концепции или 3D-визуализации комнат. Команда также предложит помощь в подборе строительно-отделочных материалов, техники для дома, приборов освещения, мебели, текстильного декора и других элементов оформления.

12. ARCA интерьеры

Студия специализируется на проектировании и реализации интерьеров для различных помещений — квартиры, загородные дома, апартаменты, отели и рестораны. Они также взаимодействуют с застройщиками и разрабатывают архитектурные проекты и реконструкции, готовя объекты под инвестиции и аренду. Опыт работы : с 2013 года.

Цены : от 10 000 рублей за кв. м.

География проектов : Санкт-Петербург, Москва.

Портфолио и отзывы : более 40 проектов, средняя оценка заказчиков – 4,1.

Сроки разработки проекта : определяются персонально на консультации.

Сертификаты и награды: дизайнеры с профильным архитектурным образованием. Как эксперты в индивидуальном дизайне и комплексном ремонте, в «ARCA интерьеры» применяют два основных принципа работы: создание интерьеров, которые выглядят «как на картинке», и предоставление исключительного сервиса для каждого клиента.

13. Mcinterior

Студия придерживается ключевого принципа в дизайнерской разработке: идеальный баланс эстетики, эргономики и функциональности интерьера. Опыт работы : 10+ лет.

Цены : от 9 000 рублей за кв. м.

География проектов : Санкт-Петербург, Москва.

Портфолио и отзывы : более 70 проектов, средняя оценка заказчиков – 4,1.

Сроки разработки проекта : определяются персонально на консультации.

Сертификаты и награды: дизайнеры с профильным архитектурным образованием. Предпочтительные стили — неоклассика и современный. Каждый проект начинают с тщательной разработки планировки, акцентируя внимание на эргономике жилья, чтобы обеспечить не только красоту, но и удобство проживания.

14. «Artum»

Студия занимается созданием интерьеров, где функциональность сочетается с продуманной планировкой. Опыт работы : с 2014 года.

Цены : от 7 000 рублей за кв. м.

География проектов : Санкт-Петербург, Москва.

Портфолио и отзывы : более 100 проектов, средняя оценка заказчиков – 4,3.

Сроки разработки проекта : определяются персонально на консультации.

Сертификаты и награды: дизайнеры с профильным архитектурным образованием. Их проекты воплощают в жизнь желания каждого члена семьи, избегая лишних расходов и времени.

15. Alina Salomatina Interiors