Лучшие студии дизайна интерьера в Санкт-Петербурге предлагают полный пакет услуг — от создания дизайна-проекта до его реализации, включая подбор строительно-отделочных материалов, мебели и контроль за строительством.
Основные «признаки» лучших студий дизайна интерьера в Санкт-Петербурге
При отборе студий дизайн интерьера в Санкт-Петербурге эксперты изучили более 40 критериев, основные из них представлены ниже:
Опыт дизайн-проектирования в разных стилях. Важно, чтобы студия умела проектировать дизайн интерьера в разных стилевых направлениях: от минимализма до классики, и могла адаптироваться к пожеланиям клиента.
Адекватное общение и поддержка заказчиков. Лучшие студии дизайна интерьера поддерживают открытую линию общения, регулярно информируют клиентов о ходе работы и не «закрывается» от вопросов.
Контроль сроков и затрат. Строго соблюдают сроки и бюджет дизайн-проекта, а также готовы компенсировать любые задержки или перерасходы.
Индивидуальное дизайн-проектирование. Создают дизайны, которые точно отражают индивидуальность клиента, его предпочтения и образ жизни.
Тарифы без скрытых платежей и переплат. Предоставляют клиентам подробные сметы и открыто обсуждают все затраты.
В рейтинге собраны студии, которым действительно можно доверить создание стильных и эргономичных интерьеров.
15 лучших студий дизайна интерьера в Санкт-Петербурге 2024
1. DOMEO
Сайт: domeo.ru.
На первом месте рейтинга 15 лучших студий дизайна интерьера в Санкт-Петербурге компания DOMEO:
Опыт работы: 13+ лет.
Цены: от 2950 рублей за кв. м.
География проектов: Санкт-Петербург, ЛО, Москва, МО регионы России и все страны мира.
Портфолио и отзывы: 10 000+ проектов по авторским дизайнам-проектам, более 3 000 отзывов со средней оценкой 4,9.
Сроки разработки проекта: от 8 дней.
Сертификаты и награды: дизайнеры с дипломами МАРХИ и Британской Высшей Школы дизайна, 29 архитекторов студии удостоились наград в международных конкурсах.
Domeo — крупнейшая студия дизайна интерьера в Санкт-Петербурге. ЦИАН, РБК.Недвижимость, Комсомольская правда и другие лидеры отрасли рекомендуют компанию, как надежного подрядчика.
Компания реализовала более 2910 ремонтов квартир по собственным дизайн-проектам. Используют только качественные материалы и мебель от 328 проверенных партнеров-поставщиков, а реализовать проект может любая строительная бригада — проект описывается до мельчайших подробностей.
Дизайнеры Domeo владеют законами эргономики, основанными на работах Эрнста Нойферта, и умело используют принципы колористики, разработанные Йоханнесом Иттеном, создавая уникальные и гармоничные пространства.
«В DOMEO мы внимательно проверяем каждый проект по нашему уникальному регламенту, который включает 200 критериев. Это гарантирует, что интерьер будет не просто эстетически привлекательным, но и полностью функциональным для всех членов семьи. Наша цель — создать такое пространство, куда владельцы могут переехать и сразу ощутить, что здесь все учтено до самых мелочей».
Рассчитайте стоимость дизайна по ссылке: domeo.ru.
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2. СК Сити
Сайт: sk-citi.ru.
С 2010 года компания СК Сити занимается созданием уникальных дизайн-проектов в современных востребованных стилях.
Опыт работы: с 2010 года.
Цены: от 2500 рублей за кв. м.
География проектов: Санкт-Петербург, ЛО, Москва, МО.
Портфолио и отзывы: 3 000+ проектов, более 1000 отзывов со средней оценкой 4,8.
Сроки разработки проекта: от 10 дней.
Сертификаты и награды: дизайнеры с дипломами МАРХИ и Британской Высшей Школы дизайна.
СК Сити создают дизайн-проекты для загородных коттеджей, квартир, офисов. Обеспечивают объекты строительно-отделочными материалами, контролируют все стадии реализации проекта.
3. Stella
Сайт: stella-pro.ru.
Компания Stella зарекомендовала себя на рынке благодаря нестандартному подходу к дизайну жилых и коммерческих помещений.
Опыт работы: 10+ лет.
Цены: от 2400 рублей за кв. м.
География проектов: Санкт-Петербург, ЛО, Москва, МО.
Портфолио и отзывы: 350+ проектов, более 900 отзывов со средней оценкой 4,6.
Сроки разработки проекта: от 9 дней.
Сертификаты и награды: дизайнеры с дипломами архитектурных вузов Москвы и СПб.
Студия дизайна интерьера Stella неоднократно входила в ТОП-15 лучших подрядчиков Санкт-Петербурга. Компании создавать уникальные и полностью функциональные пространства, комплектует объекты материалами и проводит ремонты «под ключ».
4. Onprime
Студия Onprime тщательно подходит к разработке каждого проекта, учитывая уникальные требования и пожелания клиентов.
Опыт работы: с 2014 года.
Цены: от 8 000 рублей за кв. м.
География проектов: Санкт-Петербург, города России.
Портфолио и отзывы: 60+ проектов, более 300 отзывов со средней оценкой 4,3.
Сроки разработки проекта: по запросу.
Сертификаты и награды: дизайнеры с дипломами архитектурных вузов России.
Создают дизайн-проекты для квартир, офисных помещений, торговых павильонов, загородных домов и объектов общественного питания.
5. ИнтекДизайн
Студия предлагает полный комплект дизайнерских услуг «под ключ», берет на себя всю сложность процесса разработки, позволяя клиентам наслаждаться созданием идеального интерьера без лишних затрат времени и усилий.
Опыт работы: с 2012 года.
Цены: стартуют 8 000 рублей за кв. м.
География проектов: Санкт-Петербург, Москва.
Портфолио и отзывы: 70+ проектов, более 400 отзывов со средней оценкой 4,4.
Сроки разработки проекта: озвучиваются на консультации с клиентом.
Сертификаты и награды: дизайнеры с профильным архитектурным образованием.
Дизайнеры ИнтекДизайн помогают выбрать стиль, цветовую гамму, декора и осветительные приборы, мебель и отделочные материалы.
ИнтекДизайн координирует работу на всех этапах проекта, использует только качественные материалы для отделки и по запросу клиента может изготовить корпусную мебель.
6. Rerooms
Студия дизайна предоставляет комплексные услуги: от проектирования дизайна интерьеров до выполнения ремонтных работ в квартирах, частных домах и офисных помещениях.
Опыт работы: 19 лет.
Цены: рассчитываются на консультации с клиентом.
География проектов: Санкт-Петербург, ЛО, Москва, МО.
Портфолио и отзывы: более 40 дизайн-проектов, средняя оценка заказчиков — 4,2.
Сроки разработки проекта: определяются индивидуально.
Сертификаты и награды: специалисты с профильным образованием.
Студия Rerooms гибко подходит к каждому проекту, учитывая персональные пожелания клиентов и предлагая разнообразные стили оформления интерьера.
7. LESH
Дизайнеры компании ориентируются на натуральные отделочно-строительные материалы, используют комплектующие от доверенных поставщиков.
Опыт работы: с 2012 года.
Цены: рассчитываются на консультации с клиентом.
География проектов: Санкт-Петербург, Москва.
Портфолио и отзывы: более 700 проектов, средняя оценка заказчиков – 4,4.
Сроки разработки проекта: рассчитываются персонально.
Сертификаты и награды: специалисты с профильным архитектурным образованием.
Предлагают также полную комплектацию стройки по разработанному дизайну, авторский контроль над всеми этапами реализации проекта.
8. Dking
Дизайнерская студия предлагает полноценный комплект услуг: от создания 3D-визуализаций до подготовки технической документации и ремонта «под ключ».
Опыт работы: с 2011 года.
Цены: от 5 000 рублей за кв. метр.
География проектов: Санкт-Петербург.
Портфолио и отзывы: более 50 проектов, средняя оценка заказчиков – 4,1.
Сроки разработки проекта: рассчитываются на консультации с клиентом.
Сертификаты и награды: дизайнеры с профильным архитектурным образованием.
Подписывая договор, клиенты получают дополнительные «плюшки», такие как бесплатный дизайнерский аудит и подбор эксклюзивной отделки и бытовой техники.
9. I Am Design Studio
Студия занимается дизайном интерьеров квартир, офисов и загородных домов, а также оказывает услуги ремонта и перепланировки.
Опыт работы: 11+ лет.
Цены: от 8 000 рублей за кв. метр.
География проектов: Санкт-Петербург, Москва.
Портфолио и отзывы: более 40 проектов, средняя оценка заказчиков – 3,9.
Сроки разработки проекта: рассчитываются на консультации с клиентом.
Сертификаты и награды: дизайнеры с профильным архитектурным образованием.
Здесь клиенту помогут выбрать подрядчиков и строителей, превратить пространство в истинное произведение искусства. Студия предлагает большой выбор стилей — от классики и модерна до эклектики и футуризма.
10. Периметр дизайна
Студия разрабатывает дизайн-проекты в разных стилях, берет на себя все этапы работ — от проектирования до подбора исполнителей для ремонта.
Опыт работы: с 2015 года.
Цены: от 5 000 рублей за кв. метр.
География проектов: Санкт-Петербург, Москва.
Портфолио и отзывы: более 300 проектов, средняя оценка заказчиков – 3,8.
Сроки разработки проекта: рассчитываются на консультации с клиентом.
Сертификаты и награды: дизайнеры с профильным архитектурным образованием.
Студия также осуществляет авторский надзор за ходом всех работ, помогает с комплектацией интерьеров мебелью.
11. Design Group
Студия занимается разработкой интерьерных проектов любой сложности, начиная от компактных квартир-студий и заканчивая просторными коттеджами с уникальным авторским дизайном в городе и Ленинградской области.
Опыт работы: 10+ лет.
Цены: от 12 000 рублей за кв. метр.
География проектов: Санкт-Петербург, Москва.
Портфолио и отзывы: более 60 проектов, средняя оценка заказчиков – 4,2.
Сроки разработки проекта: определяются персонально на консультации.
Сертификаты и награды: дизайнеры с профильным архитектурным образованием.
Предлагают заказать полный дизайнерский проект «от» и «до» или выбрать определенные услуги. Например, создание дизайн-концепции или 3D-визуализации комнат.
Команда также предложит помощь в подборе строительно-отделочных материалов, техники для дома, приборов освещения, мебели, текстильного декора и других элементов оформления.
12. ARCA интерьеры
Студия специализируется на проектировании и реализации интерьеров для различных помещений — квартиры, загородные дома, апартаменты, отели и рестораны. Они также взаимодействуют с застройщиками и разрабатывают архитектурные проекты и реконструкции, готовя объекты под инвестиции и аренду.
Опыт работы: с 2013 года.
Цены: от 10 000 рублей за кв. м.
География проектов: Санкт-Петербург, Москва.
Портфолио и отзывы: более 40 проектов, средняя оценка заказчиков – 4,1.
Сроки разработки проекта: определяются персонально на консультации.
Сертификаты и награды: дизайнеры с профильным архитектурным образованием.
Как эксперты в индивидуальном дизайне и комплексном ремонте, в «ARCA интерьеры» применяют два основных принципа работы: создание интерьеров, которые выглядят «как на картинке», и предоставление исключительного сервиса для каждого клиента.
13. Mcinterior
Студия придерживается ключевого принципа в дизайнерской разработке: идеальный баланс эстетики, эргономики и функциональности интерьера.
Опыт работы: 10+ лет.
Цены: от 9 000 рублей за кв. м.
География проектов: Санкт-Петербург, Москва.
Портфолио и отзывы: более 70 проектов, средняя оценка заказчиков – 4,1.
Сроки разработки проекта: определяются персонально на консультации.
Сертификаты и награды: дизайнеры с профильным архитектурным образованием.
Предпочтительные стили — неоклассика и современный. Каждый проект начинают с тщательной разработки планировки, акцентируя внимание на эргономике жилья, чтобы обеспечить не только красоту, но и удобство проживания.
14. «Artum»
Студия занимается созданием интерьеров, где функциональность сочетается с продуманной планировкой.
Опыт работы: с 2014 года.
Цены: от 7 000 рублей за кв. м.
География проектов: Санкт-Петербург, Москва.
Портфолио и отзывы: более 100 проектов, средняя оценка заказчиков – 4,3.
Сроки разработки проекта: определяются персонально на консультации.
Сертификаты и награды: дизайнеры с профильным архитектурным образованием.
Их проекты воплощают в жизнь желания каждого члена семьи, избегая лишних расходов и времени.
15. Alina Salomatina Interiors
Студия дизайна интерьера нацелена на создание эргономичных и уютных жилых пространств. С особым вниманием к цветовой гамме, геометрии и пропорциям, каждый интерьер оформляется так, чтобы его владельцы чувствовали себя максимально комфортно.
Опыт работы: с 2012 года.
Цены: индивидуальные с учетом сложности дизайнерской разработки.
География проектов: Санкт-Петербург, Москва.
Портфолио и отзывы: более 50 проектов, средняя оценка заказчиков – 4,1.
Сроки разработки проекта: определяются персонально на консультации.
Сертификаты и награды: дизайнеры с профильным архитектурным образованием.
Студия стремится создать не только красивые, но и функциональные пространства, каждая деталь которых спроектирована для удобства клиентов.
Как выбрать студию дизайна интерьера в Санкт-Петербурге
На что нужно обратить внимание:
Портфолио и отзывы. Портфолио студии — это их визитная карточка. Посмотрите работы и изучите отзывы. Это поможет вам понять, насколько компетенции дизайнеров совпадают с вашими ожиданиями.
Квалификация дизайнера. Спросите о дипломах и сертификатах. Награды — это медали за заслуги, говорящие о признании и мастерстве.
Профессиональная команда. Наличие квалифицированных специалистов — это как хорошо отлаженный оркестр, где каждый знает свою роль в реализации проекта.
Специализация. Если вам нужен определенный стиль, выберите студию, которая специализируется на желаемой стилистике.
Авторский контроль. Убедитесь, что студия предлагает контроль за реализацией проекта.
Опыт ремонта. Опыт дизайнера в ремонтах — это его умение не только рисовать планы, но и руководить их исполнением, понимая все подводные камни процесса.
Эти шесть пунктов важны в поиске идеального дизайнера, который не просто нарисует красивую картину, но и воплотит ее в жизнь. Надеемся, наш рейтинг из 15 лучших студий дизайна интерьера в Санкт-Петербурге поможет вам найти исполнителей для точной реализации проекта!
Популярные вопросы и ответы
Как можно сэкономить при заказе проекта в студии дизайна интерьера в Санкт-Петербурге?
Чтобы сэкономить при заказе дизайна интерьера в Санкт-Петербурге, выбирайте студии с фиксированными пакетами услуг и возможностью получить скидки на материалы через партнеров. Обсудите с дизайнером использование бюджетных материалов и решений, чтобы снизить затраты, не жертвуя качеством.
Какие услуги оказывают дизайнеры интерьеров в Санкт-Петербурге?
Дизайнеры интерьеров разрабатывают планировки, подбирают стиль, цветовые решения и материалы, занимаются визуализацией и авторским надзором. Они консультируют по выбору мебели и декора, а также помогают в комплектации интерьера, включая заказ всех необходимых элементов.
Какие есть стили для дизайна квартиры и как выбрать свой?
Существует множество стилей для дизайна квартиры, например, скандинавский, минимализм, лофт, классический, современный, эклектика. Чтобы выбрать свой стиль, сначала определите, какие элементы интерьера вам нравятся: светлые и простые формы подходят для скандинавского или минимализма, тогда как грубые материалы и открытые пространства — для лофта. Важно учитывать размеры квартиры: в маленьких пространствах лучше работают светлые и минималистичные стили.
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