НДФЛ

Шесть новых кодов вычетов для справки о доходах работника

После принятия правительством поправок в НК с 2025 года, ФНС, в рамках своей компетенции, приступила к корректировке приказов, регулирующих вопросы применения налогового законодательства.
Шесть новых кодов вычетов для справки о доходах работника
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Источник: Бухгалтерия.ру.

Уже готов и обнародован приказ, который добавляет новые коды видов доходов и вычетов по НДФЛ, утвержденные ранее приказом ФНС от 10.09.2015 № ММВ-7-11/387@.

Новые коды вводятся для того, чтобы в налоговой отчетности бухгалтеры смогли обозначить льготные категории доходов и новые появившиеся вычеты.

Новые коды доходов приведены в Приложении № 1, а новые коды вычетов — в приложении № 2.

Новые коды вычетов

  • 106 — вычет в размере 18 000 руб. за нормативы испытаний (тестов) комплекса «Готов к труду и обороне»;

  • 406 — сумма фактически произведенных и документально подтвержденных расходов по уплате страховых взносов, исчисленных в соответствии со ст. 430 НК (это ИП, которые не производят выплаты иным лицам (работникам, исполнителям по ГПД и пр.));

  • 513 — вычет из дохода от реализации долей в УК и акций, если на дату продажи они непрерывно принадлежали налогоплательщику более 5 лет; 514 — сумма уплаченных пенсионных взносов по договору (договорам) негосударственного пенсионного обеспечения;

  • 515 — сумма уплаченных сберегательных взносов по договору (договорам) долгосрочных сбережений, заключенному (заключенным) налогоплательщиком с НПФ, если основания для назначения выплат по такому договору наступают не ранее чем через 10 лет с даты его (их) заключения;

  • 516 — сумма положительного финансового результата по индивидуальному инвестиционному счету, открытому с 01.01.2024.

Наименование выплат меняется также к кодам детских вычетов: 129, 133, 140, 141, 148 и 149. Суть остается прежней, в описание добавят детей-инвалидов с детства.

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Новые коды доходов

  • 1241 — выплаты по договорам долгосрочных сбережений, заключенным с российскими НПФ;

  • 1242 — денежные выплаты, в случае досрочного договоров с НПФ;

  • 2005 — денежное довольствие и иные дополнительные выплаты, получаемые в соответствии с законодательством РФ, при условии, что такие доходы непосредственно связаны с участием в СВО либо выполнением задач в период СВО на территории Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей;

  • 2006 — оплата труда в виде районных коэффициентов и процентных надбавок работающим в районах Крайнего Севера и других местностях с неблагоприятными климатическими (экологическими) условиями;

  • 2792 — доходы от реализации долей участия в УК российских организаций, и акций, указанных в п. 2 ст. 284.2 НК, которые непрерывно принадлежали налогоплательщику на праве собственности более 5 лет.

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