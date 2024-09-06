Шесть новых кодов вычетов для справки о доходах работника

После принятия правительством поправок в НК с 2025 года, ФНС, в рамках своей компетенции, приступила к корректировке приказов, регулирующих вопросы применения налогового законодательства.

Источник: Бухгалтерия.ру.

Уже готов и обнародован приказ, который добавляет новые коды видов доходов и вычетов по НДФЛ, утвержденные ранее приказом ФНС от 10.09.2015 № ММВ-7-11/387@.

Новые коды вводятся для того, чтобы в налоговой отчетности бухгалтеры смогли обозначить льготные категории доходов и новые появившиеся вычеты.

Новые коды доходов приведены в Приложении № 1, а новые коды вычетов — в приложении № 2.

Новые коды вычетов

106 — вычет в размере 18 000 руб. за нормативы испытаний (тестов) комплекса «Готов к труду и обороне»;

406 — сумма фактически произведенных и документально подтвержденных расходов по уплате страховых взносов, исчисленных в соответствии со ст. 430 НК (это ИП, которые не производят выплаты иным лицам (работникам, исполнителям по ГПД и пр.));

513 — вычет из дохода от реализации долей в УК и акций, если на дату продажи они непрерывно принадлежали налогоплательщику более 5 лет; 514 — сумма уплаченных пенсионных взносов по договору (договорам) негосударственного пенсионного обеспечения;

515 — сумма уплаченных сберегательных взносов по договору (договорам) долгосрочных сбережений, заключенному (заключенным) налогоплательщиком с НПФ, если основания для назначения выплат по такому договору наступают не ранее чем через 10 лет с даты его (их) заключения;

516 — сумма положительного финансового результата по индивидуальному инвестиционному счету, открытому с 01.01.2024.

Наименование выплат меняется также к кодам детских вычетов: 129, 133, 140, 141, 148 и 149. Суть остается прежней, в описание добавят детей-инвалидов с детства.

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Новые коды доходов