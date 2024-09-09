Как выбрать подходящий вклад и сколько денег можно заработать

Существует несколько видов банковских депозитов. К ним относятся вклады и накопительные счета. Так как ключевая ставка ЦБ с 26 июля установлена на уровне 18% годовых, ставки по депозитам находятся даже выше этого уровня. На этом фоне у вкладчиков возникает много вопросов: по каким параметрам стоит выбирать депозиты, как считать доходность и где искать выгодные предложения?

Вклад и накопительный счет: в чем отличие

Вклад — это банковский счет, на который клиент вносит деньги для их хранения и получения дохода от выплаты процентов, которые банк начисляет за пользование средствами вкладчика.

Накопительный счет — это банковский счет, открытый для получения дохода, который имеет ряд отличий от банковского вклада по условиям. Ключевое отличие — возможность корректировки процентной ставки, но есть и другие особенности.

Отличия накопительного счета и вклада:

Условия Вклад Накопительный счет Срок действия Ограничен, возможна пролонгация, если предусмотрено договором Бессрочный Сумма Устанавливается минимальная и максимальная сумма для открытия Без минимального взноса, в некоторых банках установлен верхний предел Ставка Фиксированная на весь срок действия договора Гибкая, зависит от текущей ситуации на рынке Периодичность выплаты процентов В зависимости от условий ежемесячно, ежеквартально или в конце срока Ежемесячно Пополнение Если предусмотрено договором, в общем случае — нет Без ограничений Частичное снятие Если предусмотрено договором, до неснижаемого остатка, в общем случае — нет Без ограничений Досрочное закрыти С потерей процентов, возможно расторжение на льготных условиях, если предусмотрено договором Без потери процентов за истекшие расчетные периоды

Какие есть виды вкладов

Все вклады можно разделить на следующие основные группы.

По сроку

Срочные . Срочные вклады предусматривают наличие срока действия договора, в течение которого для клиента сохраняются определенные условия получения дохода. Например, можно открыть вклад на три месяца, шесть месяцев или год.

Бессрочные (до востребования). Бессрочные вклады имеют неограниченный срок действия. Их можно неограниченно пополнять, также можно в любой момент частично или полностью выводить с них средства.

По возможности пополнения

Пополняемые . На пополняемые вклады можно неограниченно вносить денежные средства, при этом на внесенные деньги также начисляются проценты.

Непополняемые. Такие вклады предполагают фиксированную сумму вложений на весь срок действия договора.

По условиям начисления процентов

С капитализацией процентов . В таких вкладах начисление процентов происходит не только на первоначальную сумму, но и на проценты, начисленные за прошедшие периоды времени. Это позволяет увеличить итоговую процентную ставку и доходность вложений за счет так называемых сложных процентов. Капитализация процентов в зависимости от условий договора может происходить раз в год, раз в полгода, раз в три месяца, раз в месяц и т. д.

Без капитализации процентов. Проценты начисляются только на первоначальную сумму вложений. Проценты перечисляются на отдельный банковский счет (карту). Они могут начисляться и на тот же счет, но в любом случае не учитываются при расчете процентных выплат за следующие расчетные периоды.

По возможности частичного снятия средств

С частичным снятием средств . Часть средств с таких вкладов в соответствии условиями договора можно снимать с сохранением начисления процентов. Чаще такие условия действуют для бессрочных вкладов, процентные ставки по которым, как правило, ниже.

Без частичного снятия средств. С таких вкладов можно снимать только начисляемые проценты. Первоначальная сумма вклада зафиксирована на весь срок его действия.

По валюте

Рублевые.

Валютные.

Мультивалютные.

В России можно открыть вклады как в рублях, так в иностранной валюте, например, в долларах, евро или китайских юанях. Как правило, проценты по валютным вкладам несколько ниже, чем по рублевым.

Мультивалютные вклады позволяют размещать в банке средства в двух и более валютах.

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Надежно ли хранить деньги в банке

В России действует система страхования вкладов (ССВ) — специальная государственная программа, которая защищает средства граждан, размещенные в российских банках. Она позволяет вкладчикам при наступлении страхового случая получить денежное возмещение в пределах установленного законом лимита.

Лимит страхового возмещения сейчас составляет 1,4 млн рублей. В эту сумму входят начисленные на дату наступления страхового случая проценты. Если вкладчик имеет несколько депозитов в одном банке, возмещение выплачивается по каждому из вкладов, но на сумму не более 1,4 млн рублей.

В систему страхования вкладов входят все банки, которые привлекают денежные средства частных лиц. Проверить, входит ли банк в систему страхования вкладов, можно в реестре на сайте Агентства по страхованию вкладов. Банки уплачивают взносы в Фонд обязательного страхования вкладов, из которого в случае необходимости выплачивается страховое возмещение.

Сумма депозитов свыше 1,4 млн рублей не покрывается страховкой. Ее можно возместить в ходе ликвидационных процедур в отношении банка за счет продажи его имущества, возврата банку долгов по кредитам и т. д.

Как выбрать банк для вклада и не потерять деньги

В России зарегистрированы около 700 банков, из них более 300 имеют действующие лицензии.

Тем не менее перед открытием вклада лучше почитать отзывы об интересующем банке. Если они негативные или же есть иные сомнения в надежности финансовой организации, лучше доверить средства более известному и надежном банку, пусть и с менее привлекательным предложением по процентной ставке.

Важно. Хотя вклады на сумму до 1,4 млн рублей застрахованы АСВ, в случае возникновения у банка критических проблем и наступления страхового случая на возврат денег потребуется какое-то время, к тому же на эти накопления перестанут начисляться проценты.

Как выбрать вклад

Чтобы выбрать подходящий вклад, сначала нужно определиться со своей целью.

Это может быть:

Сохранение средств . Для сохранения средств в первую очередь подойдет бессрочный вклад или счет, привязанный к банковской карте. Такой вклад можно регулярно пополнять и без ограничений снимать с него деньги, при этом вкладчик будет получать небольшой процент за хранение средств в банке.

Быстрое накопление средств к определенной дате. Для быстрого накопления средств к определенному сроку (например, к отпуску) подойдут срочные вклады, рассчитанные на небольшой срок. Это позволит снять средства именно тогда, когда они нужны, не дожидаясь окончания срока вклада, чтобы не потерять проценты.

Если финансовая организация в ближайшее время ожидает снижения ключевой ставки или средних ставок на рынке, ставки по краткосрочным вкладам могут быть выше, чем по долгосрочным.

Быстрое накопление средств до определенной суммы . Для накопления определенной суммы (например, на крупную покупку) также подойдут краткосрочные вклады, но с возможностью пополнения. Дополнительным подспорьем будут капитализация процентов и возможность досрочного снятия средств.

Долговременное накопление средств для получения регулярного пассивного дохода. Для долгосрочных вложений и получения регулярного пассивного дохода имеет смысл выбрать срочный депозит с продолжительным сроком действия. Как правило, чем дольше срок нахождения средств у банка, тем выше процентная ставка по вкладу. Также актуальной будет возможность пополнения вклада.

Затем нужно определиться с параметрами вклада — сроками, суммой, валютой вклада и т. д. Выбор параметров может зависеть как от цели вклада, так и от личных предпочтений вкладчика.

Как выбрать выгодные условия вклада

С 26 июля 2024 года ключевая ставка ЦБ составляет 18% годовых. Вслед за ключевой ставкой растут и проценты по банковским депозитам.

В результате сейчас в российских банках много интересных предложений со ставкой до 20% годовых.

Традиционно ключевым фактором при выборе вклада является размер процентной ставки, так как от него напрямую зависит итоговый доход. При этом процентные ставки могут быть выше за счет выполнения клиентом определенных условий.

Например, оформление депозита онлайн, участие в той или иной акции, организованной банком или его партнером, приобретение дополнительных продуктов. Такие условия индивидуальны для каждого банка, с ними можно ознакомиться на сайтах кредитных организаций или в этом разделе.

При выборе условий вклада важно обращать внимание на возможность частичного снятия средств, возможность пополнения депозита, а также на капитализацию процентов.

Это позволит повысить доходность вложенных в банк сбережений и эффективность управления ими. Также стоит обратить внимание на периодичность выплаты процентов.

Как рассчитать доход по вкладу

Доход по вкладу можно рассчитать по формуле:

Σ = I (1 + s n t / d 100%).

где:

Σ — будущая сумма на счету;

I — начальная сумма вложений;

s — процентная ставка;

t — число дней, через который начисляется процентный доход;

d — число дней в году;

n — число периодов выплаты процентов.

Пример. Петр открыл вклад на два года на 100 000 руб. со ставкой 10% годовых. Проценты по условиям вклада начисляются ежемесячно. Посчитаем, сколько получит Петр через полгода, через год и через два года.

Так как в нашем пример проценты начисляются не через равное количество дней, а через календарный месяц, примем отношение t / d равным 1/12.

Через полгода: Σ = 100 000 руб. (1 + 10% 6 1 / 12 100%) = 105 000 руб.

Чистый доход составит: 105 000 руб. - 100 000 руб. = 5 000 руб.

Через год: Σ = 100 000 руб. (1 + 10% 12 1 / 12 100%) = 110 000 руб.

Чистый доход составит: 110 000 руб. - 100 000 руб. = 10 000 руб.

Через два года: Σ = 100 000 руб. (1 + 10% 24 1 / 12 100%) = 120 000 руб.

Чистый доход составит: 120 000 руб. - 100 000 руб. = 20 000 руб.

В случае капитализации процентов будет применяться более сложная формула.

Как открыть вклад в банке

Чтобы открыть вклад, необходимо оформить договор с банком.

Чаще всего для этого нужен только паспорт. Иногда банк может запросить дополнительные документы, поэтому лучше заранее прояснить этот нюанс через службу поддержки.

Вклад можно открыть как в офисе банка, так и дистанционно.

1. В офисе банка:

Прийти с паспортом и деньгами.

Подать заявление на открытие вклада.

Получить реквизиты счета открытия и документы об открытии.

2. Дистанционно:

Выбрать подходящий вклад.

Авторизоваться на Банки.ру и подтвердить свою личность либо через ID Т-Банка, либо на встрече с представителем Банки.ру. Это нужно сделать только один раз, после чего процедура открытия вклада онлайн будет гораздо быстрее.

Авторизоваться через «Госуслуги».

Заполнить и заключить договор.

Сейчас многие банки стимулируют клиентов активнее открывать вклады без посещения офиса, говорит главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

Вклады, которые открываются дистанционно, ничем не отличаются от обычных банковских депозитов: деньги на таких вкладах также застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ), как и деньги на счетах, открытых в отделении банка.

В случае банкротства кредитной организации вкладчик сможет вернуть деньги с онлайн-вклада, как и с обычного депозита, подчеркивает он.

К тому же такой формат экономит время на дорогу до отделения и обратно и предоставляет широкий набор вариантов, добавляет аналитик.

Как выгодно положить деньги под проценты

Рассмотрим три примера, которые показывают, по каким параметрам можно искать депозиты и как считать доходность.

Пример 1. На полгода с капитализацией

Одной из привлекательных опций на рынке вкладов является капитализация процентов. То есть банк начисляет проценты за определенный период времени на уже ранее начисленные проценты. Таким образом, общий размер вклада постоянно растет, как и его итоговая доходность.

Дмитрий открыл вклад с ежемесячной капитализацией, положив на него 200 000 рублей под 7,8% годовых. Через год, когда вклад закончился, с учетом капитализации Дима получил 7 862 рубля. Если бы он не стал капитализировать полученные проценты, а получил все выплаты в конце срока, то заработал бы 7 736 рублей.

Пример 2. Спецпредложение с дополнительными условиями

Часто банки предлагают ставки по депозитам, существенно превышающие рыночные значения. Однако чтобы их получить, нужно выполнить ряд дополнительных условий. Это может быть как получение промокода от партнера или открытие вклада суммой более какого-то размера, так и приобретение сопутствующих продуктов вроде карты рассрочки или страхового полиса.

Василий выбрал спецпредложение банка со ставкой 9,25%, получив промокод партнера и условие открыть карту банка. Чтобы ставка сохранялась, он должен тратить по карте не менее 10 тыс. рублей ежемесячно, а вклад должен быть открыт не менее года, иначе ставка будет ниже.

Василий решил, что ему подходят такие условия, так как он все равно пользуется пластиковыми картами и совершает различные покупки, а деньги на вкладе готов разместить на длительный срок. Вклад можно было пополнять, но Вася не стал пользоваться этой услугой.

Таким образом, Василий положил на вклад 200 тысяч рублей под 9,25% и выполнил все условия спецпредложения. Через год, когда вклад закончился, он получил 18 498 рублей.

Пример 3. Накопительный счет

Накопительный счет — это альтернатива классическим банковским вкладам.

По накопительному счету, как и по вкладам, начисляются проценты, но деньги можно снять в любой момент. Однако банк может изменить ставку по накопительному счету.

Вера нашла отличные условия — 10% годовых. Учитывая, что ставка по накопительному счету может измениться, она решила положить деньги на месяц, через который к своим 200 тысячам она получила еще 1 699 рублей. При этом банк предоставлял возможность оставить счет на второй месяц под тот же процент с возможностью капитализации. Вера воспользовалась услугой и в результате получила 3 302 рубля с учетом ранее выплаченных процентов.

Куда лучше вложить деньги под проценты: кратко

Вклад — это банковский счет, на который клиент вносит деньги для их хранения и получения дохода от выплаты процентов. Вклады бывают срочные и бессрочные, пополняемые и непополняемые, с капитализацией и без капитализации, с возможностью досрочного снятия средств и без нее, рублевые и валютные.

Чтобы выбрать наиболее подходящий вклад, нужно определиться с целью вклада, а затем выбрать параметры депозита — сроки, сумму и валюту.

Ключевой фактор выбора вклада — размер процентной ставки. От него напрямую зависит итоговый доход. При этом процентные ставки могут быть выше за счет выполнения клиентом определенных условий банка. При выборе условий вклада важно обращать внимание на возможность частичного снятия средств, возможность пополнения депозита, а также на капитализацию процентов.

Денежные средства на вкладах в объеме до 1,4 млн руб. застрахованы в рамках системы страхования вкладов. Тем не менее лучше не доверять средства неизвестному банку, так как на возврат денег потребуется время, а на денежные средства перестанут начисляться проценты.