Шаблон сообщения в налоговую о непредставлении уведомления о контролируемых иностранных компаниях за 2023 год

Последнюю неделю я замечаю, как налоговые органы стали направлять требования о представлении уведомления о КИК и просто звонить с просьбой подтвердить отсутствие статуса налогового резидента за 2023 года.
Вообще уведомление о КИК за 2023 год надо было подать до 02 мая 2024 года. Это уведомление в отношении 2022 финансового года иностранной компании.
Но такое уведомление надо было подать только тем, кто был налоговым резидентом РФ в 2023 году, то есть прожил в РФ за период с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года 183 календарных дня или больше.
В ситуации, когда человек однажды подал в налоговую уведомление об участии в иностранной организации, но не подал уведомление о КИК, для налоговой не всегда очевидно, что это из-за того, что человек больше не живет в России. Она думает, что он просто забыл и хочет его штрафовать.
Также налоговая самостоятельно не может узнать сколько дней человек прожил в России или за рубежом. Поэтому налоговая просит человека самостоятельно показать свой загранпаспорт.
Поэтому в такой ситуации есть два выхода:
Продолжать делать вид, что вы налоговый резидент РФ по итогам 2023 года и подать уведомление о КИК за 2023 год по запросу налоговой. Налоговая вас оштрафует, но можно попытаться снизить такой штраф. Вместо 500 тысяч рублей на практике стоит ориентироваться на штраф 50-150 тысяч рублей. Это актуально для тех, кто по каким-то причинам выбрал делать вид, что он по-прежнему налоговый резидент РФ, хотя уже потерял такой статус.
Рассказать, что вы не налоговый резидент РФ по итогам 2023 года, документально это подтвердить и не подавать уведомление о КИК за 2023 год. Здесь важно понимать, что если у вас были какие-то сделки по продаже имущества в России в 2023 году, то налоговая может доначислить налоги как нерезиденту. Поэтому надо аккуратно показывать свой загранпаспорт - он может вам навредить.
Подготовили короткий шаблон, где рассказывается, что человек не жил в России в 2023 году большую часть года. К такому сообщению стоит приложить скан загранпаспорта и таблицу с расчетом дней, проведенных на территории РФ и за пределами территории РФ. После этого все это надо отправить в налоговую через личный кабинет налогоплательщика.
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