Шаблон сообщения в налоговую о непредставлении уведомления о контролируемых иностранных компаниях за 2023 год

Актуально, если вы раньше декларировали свой КИК, в 2022-2023 годах уехали из России, а сейчас налоговая напоминает вам про подачу уведомления за 2023 год и грозит штрафами за неподачу.

Последнюю неделю я замечаю, как налоговые органы стали направлять требования о представлении уведомления о КИК и просто звонить с просьбой подтвердить отсутствие статуса налогового резидента за 2023 года.

Вообще уведомление о КИК за 2023 год надо было подать до 02 мая 2024 года. Это уведомление в отношении 2022 финансового года иностранной компании.

Но такое уведомление надо было подать только тем, кто был налоговым резидентом РФ в 2023 году, то есть прожил в РФ за период с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года 183 календарных дня или больше.

В ситуации, когда человек однажды подал в налоговую уведомление об участии в иностранной организации, но не подал уведомление о КИК, для налоговой не всегда очевидно, что это из-за того, что человек больше не живет в России. Она думает, что он просто забыл и хочет его штрафовать.

Также налоговая самостоятельно не может узнать сколько дней человек прожил в России или за рубежом. Поэтому налоговая просит человека самостоятельно показать свой загранпаспорт.

Поэтому в такой ситуации есть два выхода: