Кассовая дисциплина 2024: как правильно вести

Это свод правил учета и контроля движения наличных денег, которым обязан следовать бизнес.

Эти правила установлены указаниями Банка России:

Касса предприятия и кассовый аппарат — в чем отличие

Начинающие бизнесмены часто путают эти понятия.

Кассовый аппарат (онлайн-касса или ККТ) — это устройство, которое выдает кассовый чек. То есть средство учета денег, поступающих от покупателей, которое бизнес обязан иметь в силу закона № 54-ФЗ,

ККТ у любой компании или ИП может быть много.

Касса предприятия или операционная касса — одна, это «кошелёк» бизнеса, через который проходят все операции с наличными деньгами.

В операционной кассе отражается выручка со всех ККТ, через неё предприятие может выдать зарплату, заём, деньги под отчёт сотруднику, например, на покупку материалов или хозинвентаря.