Цитата дня. Про цифровизацию

На Восточном экономическом форуме вице-премьер высказал свое мнение об опасности цифровизации.

Я вижу цифровизацию в большей степени инструментом достижения цели. Микроскопом тоже можно гвозди забивать, как говорится, - сообщил Григоренко, комментируя потенциальную угрозу цифровизации для человечества.

По его мнению, важен баланс, а регулирование — это правила, которые государство устанавливает для того, чтобы держать этот баланс и «не свалиться в зону», когда цифровизация действительно становится опасной.