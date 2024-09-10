Приказ о вводе в эксплуатацию основных средств: образец на 2024 год

Что признается основным средством в бухгалтерском и налоговом учете
На основные средства, полученные организацией путем покупки или вклада в уставный капитал, нужно начислять амортизацию. Начисления должны быть отражены в налоговом и бухгалтерском учете.
Под объектами основных средств понимают имущество, которое принадлежит предприятию на праве собственности и удовлетворяет таким критериям:
тип имущества — материальный актив;
цель использования — производственные или управленческие нужды предприятия, охрана окружающей среды либо возмездное предоставление во временное пользование другим лицам;
продолжительность использования — не менее 1 года;
способность приносить бизнесу прибыль (доход).
В 2024 году исключено условие о том, что компания не собирается продавать актив.
В соответствии с п. 1 ст. 256 НК стоимость ОС должна превышать 40 тыс. руб. Актив меньшей стоимости признается основным средством, если это зафиксировано в учетной политике предприятия.
Однако для целей налогообложения по УСН и налогу на прибыль основными средствами признаются объекты, стоимость которых превышает 100 тыс. руб. Если материальный актив стоит меньше, его относят к материально-производственным запасам.
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Ввод ОС в эксплуатацию и начисление амортизации
При вводе объекта в эксплуатацию оформляется акт по форме ОС-1. С этого момента материальный актив принимается к бухгалтерскому учету. Начиная с 1 числа следующего месяца, на него начисляют амортизацию, применяя способ, отраженный в учетной политике.
Для целей бухучета амортизацию начисляют, даже если не составлен акт о вводе ОС в эксплуатацию. Но этот документ нужен, чтобы суммы начисленной амортизации можно было принять к учету для расчета налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. Акт подтверждает, что объект ввели в эксплуатацию в определенную дату.
У организации есть 2 варианта:
внести в акт ОС-1 информацию о дате ввода ОС в эксплуатацию;
зафиксировать дату ввода в эксплуатацию путем издания соответствующего приказа или акта.
Приказ о вводе ОС в эксплуатацию составляется в свободной форме. На нем должны стоять подписи комиссии, ответственной за эту процедуру.
Ввод в эксплуатацию имущества разных типов можно оформить с применением утвержденных форм:
для зданий и сооружений — ОС-1а;
для отдельных объектов, если он не относятся к зданиям и сооружениям — ОС-1;
для групп объектов, исключая здания и сооружения — ОС-1б.
Для указания информации, важной для целей налогового учета, организация вправе внести в формы дополнительные графы. В них указывают способ расчета амортизационных начислений, изначальную стоимость ОС, период использования и дату ввода в эксплуатацию.
В течение какого времени ОС нужно ввести в эксплуатацию
Дата, с которой объект считается введенным в эксплуатацию, не обязательно совпадает с началом фактического использования. Основное средство может находиться на складе, и в это время оно изнашивается и морально устаревает.
К сведению. До тех пор, пока ОС не введут в эксплуатацию документально, амортизацию начисляют и отражают в бухгалтерском учете и не отражают в налоговом.
НДС по приобретенному ОС
Если объект используется в операциях, облагаемых налогом на добавленную стоимость, НДС принимается к вычету при таких условиях:
материальный актив принят к учету не ранее, чем 3 года назад;
на актив оформлены первичные документы и счет-фактура;
в бухгалтерском учете он отражен по счету 01 или 08.
Составление приказа о вводе ОС в эксплуатацию
Законодательно утвержденного шаблона приказа нет, поэтому предприятие вправе самостоятельно разработать бланк для внутрифирменного использования. Документ составляют, основываясь на принципах делового документооборота. Пример оформления и содержания:
Шапка — полное юридическое наименование компании, с новой строки по центру — название и номер документа. Следующая строка: слева — место составления, справа — дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.
Основная часть. Она начинается с основания составления приказа. Формулировка: «В связи с приобретением (название, марка, марка, модель объекта)…». Далее может идти уточнение, у кого приобретен объект. С новой строки пишут обобщающее слово «Приказываю» и, после двоеточия, перечисление основных положений.
Заключительная часть. Должности, ФИО и подписи директора и ознакомленных лиц. С приказом обязательно знакомят главного бухгалтера.
Основная часть приказа должна содержать такую информацию:
Дата, начиная с которой объект вводится в эксплуатацию, с указанием названия, позволяющего его идентифицировать.
Амортизационная группа согласно Классификатору ОС.
Срок полезного использования в месяцах.
Инвентарный номер, присвоенный материальному активу.
Дата, которой будет производиться начисление амортизации.
Лицо, материально ответственное за имущество,с указанием должности и ФИО.
Место фактической эксплуатации имущества (участок, цех, склад).
Образец приказа о вводе в эксплуатацию основных средств в 2024 году:
Датой, когда объект введен в эксплуатацию, следует считать день, когда его собрали, смонтировали, установили и довели до состояния полной готовности к использованию. Это относится и к законсервированным ОС, потому что перед консервацией их также необходимо вводить в эксплуатацию.
Если нет возможности точно установить эту дату, за нее можно принять день, когда основное средство впервые было фактически использовано: запущено, передано в цех, совершило первый рейс. Этой датой следует оформить приказ.
Источник: https://buhguru.com/dokumenty/prikaz-o-vvode-v-ekspluatacziyu-osnovnyh-sredstv-obrazecz-na-2024-god.html
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