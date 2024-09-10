Приказ о вводе в эксплуатацию основных средств: образец на 2024 год

Приказ о вводе основных средств в эксплуатацию издается для обоснования вычета сумм начисленной амортизации из налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. Если приказа не будет, налоговые органы исключат суммы амортизации из затрат, учтенных предприятием. Расскажем, как оформить ввод ОС в эксплуатацию и составить приказ в 2024 году.

Образец приказа о вводе в эсплуатацию основных средств в 2024 году.pdf

Образец приказа о вводе в эсплуатацию основных средств в 2024 году.pdf

Что признается основным средством в бухгалтерском и налоговом учете

На основные средства, полученные организацией путем покупки или вклада в уставный капитал, нужно начислять амортизацию. Начисления должны быть отражены в налоговом и бухгалтерском учете.

Под объектами основных средств понимают имущество, которое принадлежит предприятию на праве собственности и удовлетворяет таким критериям:

тип имущества — материальный актив;

цель использования — производственные или управленческие нужды предприятия, охрана окружающей среды либо возмездное предоставление во временное пользование другим лицам;

продолжительность использования — не менее 1 года;

способность приносить бизнесу прибыль (доход).

В 2024 году исключено условие о том, что компания не собирается продавать актив.

В соответствии с п. 1 ст. 256 НК стоимость ОС должна превышать 40 тыс. руб. Актив меньшей стоимости признается основным средством, если это зафиксировано в учетной политике предприятия.

Однако для целей налогообложения по УСН и налогу на прибыль основными средствами признаются объекты, стоимость которых превышает 100 тыс. руб. Если материальный актив стоит меньше, его относят к материально-производственным запасам.

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Ввод ОС в эксплуатацию и начисление амортизации

При вводе объекта в эксплуатацию оформляется акт по форме ОС-1. С этого момента материальный актив принимается к бухгалтерскому учету. Начиная с 1 числа следующего месяца, на него начисляют амортизацию, применяя способ, отраженный в учетной политике.

Для целей бухучета амортизацию начисляют, даже если не составлен акт о вводе ОС в эксплуатацию. Но этот документ нужен, чтобы суммы начисленной амортизации можно было принять к учету для расчета налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. Акт подтверждает, что объект ввели в эксплуатацию в определенную дату.

У организации есть 2 варианта:

внести в акт ОС-1 информацию о дате ввода ОС в эксплуатацию;

зафиксировать дату ввода в эксплуатацию путем издания соответствующего приказа или акта.

Приказ о вводе ОС в эксплуатацию составляется в свободной форме. На нем должны стоять подписи комиссии, ответственной за эту процедуру.

Ввод в эксплуатацию имущества разных типов можно оформить с применением утвержденных форм:

для зданий и сооружений — ОС-1а;

для отдельных объектов, если он не относятся к зданиям и сооружениям — ОС-1;

для групп объектов, исключая здания и сооружения — ОС-1б.

Для указания информации, важной для целей налогового учета, организация вправе внести в формы дополнительные графы. В них указывают способ расчета амортизационных начислений, изначальную стоимость ОС, период использования и дату ввода в эксплуатацию.

В течение какого времени ОС нужно ввести в эксплуатацию

Дата, с которой объект считается введенным в эксплуатацию, не обязательно совпадает с началом фактического использования. Основное средство может находиться на складе, и в это время оно изнашивается и морально устаревает.

К сведению. До тех пор, пока ОС не введут в эксплуатацию документально, амортизацию начисляют и отражают в бухгалтерском учете и не отражают в налоговом.

НДС по приобретенному ОС

Если объект используется в операциях, облагаемых налогом на добавленную стоимость, НДС принимается к вычету при таких условиях:

материальный актив принят к учету не ранее, чем 3 года назад;

на актив оформлены первичные документы и счет-фактура;

в бухгалтерском учете он отражен по счету 01 или 08.

Составление приказа о вводе ОС в эксплуатацию

Законодательно утвержденного шаблона приказа нет, поэтому предприятие вправе самостоятельно разработать бланк для внутрифирменного использования. Документ составляют, основываясь на принципах делового документооборота. Пример оформления и содержания:

Шапка — полное юридическое наименование компании, с новой строки по центру — название и номер документа. Следующая строка: слева — место составления, справа — дата в формате ДД.ММ.ГГГГ. Основная часть. Она начинается с основания составления приказа. Формулировка: «В связи с приобретением (название, марка, марка, модель объекта)…». Далее может идти уточнение, у кого приобретен объект. С новой строки пишут обобщающее слово «Приказываю» и, после двоеточия, перечисление основных положений. Заключительная часть. Должности, ФИО и подписи директора и ознакомленных лиц. С приказом обязательно знакомят главного бухгалтера.

Основная часть приказа должна содержать такую информацию:

Дата, начиная с которой объект вводится в эксплуатацию, с указанием названия, позволяющего его идентифицировать. Амортизационная группа согласно Классификатору ОС. Срок полезного использования в месяцах. Инвентарный номер, присвоенный материальному активу. Дата, которой будет производиться начисление амортизации. Лицо, материально ответственное за имущество,с указанием должности и ФИО. Место фактической эксплуатации имущества (участок, цех, склад).

Образец приказа о вводе в эксплуатацию основных средств в 2024 году:

Датой, когда объект введен в эксплуатацию, следует считать день, когда его собрали, смонтировали, установили и довели до состояния полной готовности к использованию. Это относится и к законсервированным ОС, потому что перед консервацией их также необходимо вводить в эксплуатацию.

Если нет возможности точно установить эту дату, за нее можно принять день, когда основное средство впервые было фактически использовано: запущено, передано в цех, совершило первый рейс. Этой датой следует оформить приказ.

Источник: https://buhguru.com/dokumenty/prikaz-o-vvode-v-ekspluatacziyu-osnovnyh-sredstv-obrazecz-na-2024-god.html