IT-образование: гид по востребованным специальностям. Где и на кого стоит учиться сейчас

Рассказываем о популярных IT-профессиях, способах их освоить и о трендах на рынке труда, которые будут в ближайшие годы влиять на карьеру и доходы так называемых айтишников.

«Я б в айтишники пошел, пусть меня научат» — так рассуждают многие выпускники школ (и родители, выбирая своим детям карьеру). В IT идут и те, кто разочаровался в первой специальности или мечтает о высоких зарплатах, которыми, по слухам, богата эта сфера.

Тренды IT-рынка

Все больше организаций переходят с зарубежных IT-продуктов и сервисов на российские . Над задачами цифрового импортозамещения уже два года трудятся разработчики, в них участвует государство — но еще есть что замещать и развивать. Именно поэтому огромным спросом пользуются специалисты, которые умеют создавать и презентовать рынку цифровые продукты.

Растет число кибератак, что повышает спрос на специалистов по информационной безопасности .

ИИ внедряется в самые разные отрасли , доступ к нему упрощается, и базовыми навыками овладевает все больше тех, кто далек от IT. Чтобы рядовые сотрудники могли успешно работать с ИИ, узкие специалисты должны его обучать и развивать. Кроме того, все чаще задачи разработки стали решаться с помощью ИИ и все больше сервисов и программ задействуют его в работе — что требует от IT-специалистов особых навыков.

Создатели отдельных цифровых продуктов объединяются в «экосистемы» , создают многофункциональные платформы, придумывают решения на стыке первичных. Для участия в таких проектах IT-специалисты должны получать новые знания и приобретать смежные компетенции.

Государство все активнее вмешивается в работу IT-рынка : озвучивает стратегические приоритеты развития; объявляет тендеры на разработку; поддерживает учебные заведения, которые занимаются подготовкой IТ-специалистов.

Сбор, анализ данных и их визуализация становятся ключевыми факторами для принятия управленческих и маркетинговых решений, из-за чего повышается спрос на data-аналитиков .

Рынок труда по-прежнему остро нуждается в IT-специалистах, но стал более избирательным: теперь нужны лишь опытные — мидлы и сеньоры , а джуны сталкиваются с многоэтапным отбором и серьезной конкуренцией.

Растет популярность инструментов low-code и no-code (то есть таких, которые позволяют создавать цифровые продукты без навыков программирования). Это привлекает в IT людей без технического бэкграунда.

Кто считается IТ-специалистом

IT-специалист — человек, который занимается разработкой, поддержкой, анализом или обеспечением безопасности информационных систем. Эта роль всегда напрямую связана с технологиями.

Так, технический копирайтер, который пишет инструкции по использованию сервиса, или UX-копирайтер, который придумывает тексты кнопок для сервиса, — это айтишник. Но копирайтер, который пишет на сайт о технологиях обзор цифровых сервисов, уже не айтишник, а эксперт в цифровых сервисах.

Также айтишник — это не только программист. IТ-специалисты могут заниматься управлением проектами, аналитикой, сетевым администрированием, тестированием, внедрением, кибербезопасностью и др.

Главное, что стоит знать и помнить об IТ-профессии: до высоких зарплат в ней нужно «дорасти». На это уходит в среднем 5–6 лет, и от специалиста требуется максимальная вовлеченность в работу, дисциплина и готовность постоянно учиться.

Самые популярные IT-профессии

Название IT-профессии Разновидности, специализации Чем профессионал занимается Карьерная траектория Уровень зарплат* Разработчик Фронтенд-, бэкенд-, фулстек-, мобайл-разработчик Создает и поддерживает приложения, веб-сайты, программное обеспечение Ведущий разработчик → тимлид → CTO 80–400 тысяч рублей Data-аналитик BI-аналитик, data-сайентист, ML-инженер Анализирует данные; разрабатывает модели для прогнозирования и оптимизации бизнес-процессов Ведущий data-сайентист → data-архитектор → CDO 100–350 тысяч рублей Специалист по кибербезопасности Пентестер, SOC-аналитик, инженер по безопасности Защищает данные и информационные системы от внешних и внутренних угроз Ведущий инженер по безопасности → security-менеджер → CISO 120–400 тысяч рублей DevOps-инженер SRE-инженер, инженер облачных сервисов, платформенный инженер Автоматизирует процессы создания и управления программами Сеньор-DevOps → DevOps-тимлид → cloud architect 150–350 тысяч рублей Тестировщик (QA-инженер) Manual QA, automation QA, performance QA Проверяет качество программного обеспечения; разрабатывает тесты для проверки продукта Ведущий QA-инженер → QA-лид → QA-менеджер 70–250 тысяч рублей UX-/UI-дизайнер UX-исследователь, UI-дизайнер, продуктовый дизайнер Разрабатывает пользовательские интерфейсы; проводит исследования пользовательского опыта Ведущий дизайнер→ дизайн-лид → head of product design 80–250 тысяч рублей Инженер по искусственному интеллекту NLP-инженер, инженер по компьютерному зрению Разрабатывает и внедряет алгоритмы машинного обучения и ИИ Ведущий ИИ-инженер → ИИ-архитектор → head of AI 150–400 тысяч рублей Продуктовый менеджер (продакт-менеджер) IT-продакт-менеджер, проджект-менеджер Управляет разработкой и жизненным циклом продукта; взаимодействует с командой маркетинга Ведущий PM → head of product → CPO 120–350 тысяч рублей Системный администратор (сисадмин) − Управляет серверами, сетями и IT-инфраструктурой компании Ведущий системный администратор → IT-менеджер → CIO 70–250 тысяч рублей

* зависит от квалификации, специализации, позиции в иерархии, отрасли, размера компании

Согласно прогнозам российских консалтинговых компаний, в 2024–2025 годах повышенным спросом в стране будут пользоваться следующие IT-специалисты:

программист 1С;

аналитик-консультант 1С;

ИИ-инженер;

специалист по бизнес-анализу и «Битрикс24»;

data-сайентист.

Согласно прогнозам зарубежных IT-футурологов, в ближайшие 10 лет появятся и станут популярными следующие профессии:

специалист по ИИ-этике — будет управлять этическими аспектами использования искусственного интеллекта в бизнесе;

квантовый программист — будет разрабатывать алгоритмы и программы для квантовых компьютеров;

дизайнер по дополненной реальности (AR-дизайнер) — будет создавать интерактивные и визуальные элементы для приложений дополненной реальности;

консультант по конфиденциальности данных — будет защищать данные компаний в соответствии с законодательными требованиями и стандартами;

ИИ-тренер — будет обучать нейронные сети на основе реальных данных для повышения точности моделей;

DeFi-разработчик — будет создавать приложения и протоколы для децентрализованных (блокчейн) финансовых систем.

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Где учиться на айтишника

Высшее образование

Его можно получить во многих российских университетах, но лишь дипломы от топовых вузов вызывают интерес работодателей. В случае с IT-специальностями диплом (его наличие, престижность, «цвет») для трудоустройства гораздо менее важен, чем выполненные проекты, которые соискатель может показать.

MOOC-платформы и YouTube

На Coursera, edX, Udacity много курсов для IT-специалистов на английском языке; на платформах «Открытое образование», «Лекториум», «Академика» — на русском.

Их достоинства — бесплатность и актуальность (наполнение постоянно обновляется). Недостаток — самостоятельность прохождения: в IT-сфере полезна обратная связь от эксперта.

И все же история знает примеры, когда целеустремленные слушатели бесплатных онлайн-курсов успешно проходили собеседования в IT-компании.

Специализированные онлайн-школы

В России IT-специалистов готовят, например:

«Школа анализа данных “Яндекса”»,

GeekBrains,

«Нетология»,

Skillbox,

«Фоксфорд»,

Skypro.

Преимущества курсов от таких школ — сжатые сроки обучения IT-навыкам и практическая направленность. Студенты выполняют реальные задачи и раньше начинают зарабатывать.

Краткосрочные курсы

Среди них: профессиональная переподготовка и сертификация от 1С; курсы от «Яндекс Практикума» по аналитике данных, веб-разработке; курсы Высшей школы экономики по анализу данных, машинному обучению, IT-менеджменту.

Как выбрать учебное заведение

Читайте отзывы студентов и выпускников.

Высокие оценки — это почти всегда признак высокого качества образовательных услуг. Впрочем, важнее востребованность выпускников на рынке труда и средний уровень их заработной платы.

Обращайте внимание на репутацию и место в рейтингах.

Это особенно актуально, если речь о зарубежных учебных заведениях и курсах.

Убедитесь в наличии аккредитации.

В некоторых направлениях она если не обязательна, то полезна. Например, отдавайте предпочтение программам и курсам по кибербезопасности, имеющим международную аккредитацию: это позволит при желании устроиться в зарубежную компанию.

Ищите выгодные партнерства.

У некоторых школ и вузов есть партнерские договоренности с промышленными и IT-компаниями, позволяющими пройти стажировку на реальных проектах.

Изучите программы курсов и регалии преподавателей.

IT-образование полезнее, если занятия ведут практики, а программа предполагает выполнение большого количества заданий, по которым наставники дают обратную связь.

Какие навыки пригодятся IT-специалистам

Хард-скилы Софт-скилы Языки программирования, методы защиты информации, облачные технологии, работа с ИИ, машинное обучение, анализ больших данных, английский язык Работа в команде, управление временем, адаптивность, коммуникативные навыки, навыки решения проблем, критическое мышление, самоорганизация, эмпатия

В IT-сфере технологии и инструменты быстро меняются, поэтому важно регулярно обновлять свои знания, подтверждать компетенции сертификатами от известных компаний, проходить свежие курсы на MOOC-платформах и курсы повышения квалификации в специализированных школах.

И конечно, участвуйте в конференциях, митапах, хакатонах — для погружения в тренды и знакомства с экспертами. Так вы ускорите свою карьеру и будете получать больше удовольствия от работы.