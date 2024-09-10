IT-образование: гид по востребованным специальностям. Где и на кого стоит учиться сейчас

«Я б в айтишники пошел, пусть меня научат» — так рассуждают многие выпускники школ (и родители, выбирая своим детям карьеру). В IT идут и те, кто разочаровался в первой специальности или мечтает о высоких зарплатах, которыми, по слухам, богата эта сфера.
Тренды IT-рынка
Все больше организаций переходят с зарубежных IT-продуктов и сервисов на российские. Над задачами цифрового импортозамещения уже два года трудятся разработчики, в них участвует государство — но еще есть что замещать и развивать. Именно поэтому огромным спросом пользуются специалисты, которые умеют создавать и презентовать рынку цифровые продукты.
Растет число кибератак, что повышает спрос на специалистов по информационной безопасности.
ИИ внедряется в самые разные отрасли, доступ к нему упрощается, и базовыми навыками овладевает все больше тех, кто далек от IT. Чтобы рядовые сотрудники могли успешно работать с ИИ, узкие специалисты должны его обучать и развивать. Кроме того, все чаще задачи разработки стали решаться с помощью ИИ и все больше сервисов и программ задействуют его в работе — что требует от IT-специалистов особых навыков.
Создатели отдельных цифровых продуктов объединяются в «экосистемы», создают многофункциональные платформы, придумывают решения на стыке первичных. Для участия в таких проектах IT-специалисты должны получать новые знания и приобретать смежные компетенции.
Государство все активнее вмешивается в работу IT-рынка: озвучивает стратегические приоритеты развития; объявляет тендеры на разработку; поддерживает учебные заведения, которые занимаются подготовкой IТ-специалистов.
Сбор, анализ данных и их визуализация становятся ключевыми факторами для принятия управленческих и маркетинговых решений, из-за чего повышается спрос на data-аналитиков.
Рынок труда по-прежнему остро нуждается в IT-специалистах, но стал более избирательным: теперь нужны лишь опытные — мидлы и сеньоры, а джуны сталкиваются с многоэтапным отбором и серьезной конкуренцией.
Растет популярность инструментов low-code и no-code (то есть таких, которые позволяют создавать цифровые продукты без навыков программирования). Это привлекает в IT людей без технического бэкграунда.
Кто считается IТ-специалистом
IT-специалист — человек, который занимается разработкой, поддержкой, анализом или обеспечением безопасности информационных систем. Эта роль всегда напрямую связана с технологиями.
Так, технический копирайтер, который пишет инструкции по использованию сервиса, или UX-копирайтер, который придумывает тексты кнопок для сервиса, — это айтишник. Но копирайтер, который пишет на сайт о технологиях обзор цифровых сервисов, уже не айтишник, а эксперт в цифровых сервисах.
Также айтишник — это не только программист. IТ-специалисты могут заниматься управлением проектами, аналитикой, сетевым администрированием, тестированием, внедрением, кибербезопасностью и др.
Главное, что стоит знать и помнить об IТ-профессии: до высоких зарплат в ней нужно «дорасти». На это уходит в среднем 5–6 лет, и от специалиста требуется максимальная вовлеченность в работу, дисциплина и готовность постоянно учиться.
Самые популярные IT-профессии
Название IT-профессии
Разновидности, специализации
Чем профессионал занимается
Карьерная траектория
Уровень зарплат*
Разработчик
Фронтенд-, бэкенд-, фулстек-, мобайл-разработчик
Создает и поддерживает приложения, веб-сайты, программное обеспечение
Ведущий разработчик → тимлид → CTO
80–400 тысяч рублей
Data-аналитик
BI-аналитик, data-сайентист, ML-инженер
Анализирует данные; разрабатывает модели для прогнозирования и оптимизации бизнес-процессов
Ведущий data-сайентист → data-архитектор → CDO
100–350 тысяч рублей
Специалист по кибербезопасности
Пентестер, SOC-аналитик, инженер по безопасности
Защищает данные и информационные системы от внешних и внутренних угроз
Ведущий инженер по безопасности → security-менеджер → CISO
120–400 тысяч рублей
DevOps-инженер
SRE-инженер, инженер облачных сервисов, платформенный инженер
Автоматизирует процессы создания и управления программами
Сеньор-DevOps → DevOps-тимлид → cloud architect
150–350 тысяч рублей
Тестировщик (QA-инженер)
Manual QA, automation QA, performance QA
Проверяет качество программного обеспечения; разрабатывает тесты для проверки продукта
Ведущий QA-инженер → QA-лид → QA-менеджер
70–250 тысяч рублей
UX-/UI-дизайнер
UX-исследователь, UI-дизайнер, продуктовый дизайнер
Разрабатывает пользовательские интерфейсы; проводит исследования пользовательского опыта
Ведущий дизайнер→ дизайн-лид → head of product design
80–250 тысяч рублей
Инженер по искусственному интеллекту
NLP-инженер, инженер по компьютерному зрению
Разрабатывает и внедряет алгоритмы машинного обучения и ИИ
Ведущий ИИ-инженер → ИИ-архитектор → head of AI
150–400 тысяч рублей
Продуктовый менеджер (продакт-менеджер)
IT-продакт-менеджер, проджект-менеджер
Управляет разработкой и жизненным циклом продукта; взаимодействует с командой маркетинга
Ведущий PM → head of product → CPO
120–350 тысяч рублей
Системный администратор (сисадмин)
−
Управляет серверами, сетями и IT-инфраструктурой компании
Ведущий системный администратор → IT-менеджер → CIO
70–250 тысяч рублей
* зависит от квалификации, специализации, позиции в иерархии, отрасли, размера компании
Согласно прогнозам российских консалтинговых компаний, в 2024–2025 годах повышенным спросом в стране будут пользоваться следующие IT-специалисты:
программист 1С;
аналитик-консультант 1С;
ИИ-инженер;
специалист по бизнес-анализу и «Битрикс24»;
data-сайентист.
Согласно прогнозам зарубежных IT-футурологов, в ближайшие 10 лет появятся и станут популярными следующие профессии:
специалист по ИИ-этике — будет управлять этическими аспектами использования искусственного интеллекта в бизнесе;
квантовый программист — будет разрабатывать алгоритмы и программы для квантовых компьютеров;
дизайнер по дополненной реальности (AR-дизайнер) — будет создавать интерактивные и визуальные элементы для приложений дополненной реальности;
консультант по конфиденциальности данных — будет защищать данные компаний в соответствии с законодательными требованиями и стандартами;
ИИ-тренер — будет обучать нейронные сети на основе реальных данных для повышения точности моделей;
DeFi-разработчик — будет создавать приложения и протоколы для децентрализованных (блокчейн) финансовых систем.
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Где учиться на айтишника
Высшее образование
Его можно получить во многих российских университетах, но лишь дипломы от топовых вузов вызывают интерес работодателей. В случае с IT-специальностями диплом (его наличие, престижность, «цвет») для трудоустройства гораздо менее важен, чем выполненные проекты, которые соискатель может показать.
MOOC-платформы и YouTube
На Coursera, edX, Udacity много курсов для IT-специалистов на английском языке; на платформах «Открытое образование», «Лекториум», «Академика» — на русском.
Их достоинства — бесплатность и актуальность (наполнение постоянно обновляется). Недостаток — самостоятельность прохождения: в IT-сфере полезна обратная связь от эксперта.
И все же история знает примеры, когда целеустремленные слушатели бесплатных онлайн-курсов успешно проходили собеседования в IT-компании.
Специализированные онлайн-школы
В России IT-специалистов готовят, например:
«Школа анализа данных “Яндекса”»,
GeekBrains,
«Нетология»,
Skillbox,
«Фоксфорд»,
Skypro.
Преимущества курсов от таких школ — сжатые сроки обучения IT-навыкам и практическая направленность. Студенты выполняют реальные задачи и раньше начинают зарабатывать.
Краткосрочные курсы
Среди них: профессиональная переподготовка и сертификация от 1С; курсы от «Яндекс Практикума» по аналитике данных, веб-разработке; курсы Высшей школы экономики по анализу данных, машинному обучению, IT-менеджменту.
Как выбрать учебное заведение
Читайте отзывы студентов и выпускников.
Высокие оценки — это почти всегда признак высокого качества образовательных услуг. Впрочем, важнее востребованность выпускников на рынке труда и средний уровень их заработной платы.
Обращайте внимание на репутацию и место в рейтингах.
Это особенно актуально, если речь о зарубежных учебных заведениях и курсах.
Убедитесь в наличии аккредитации.
В некоторых направлениях она если не обязательна, то полезна. Например, отдавайте предпочтение программам и курсам по кибербезопасности, имеющим международную аккредитацию: это позволит при желании устроиться в зарубежную компанию.
Ищите выгодные партнерства.
У некоторых школ и вузов есть партнерские договоренности с промышленными и IT-компаниями, позволяющими пройти стажировку на реальных проектах.
Изучите программы курсов и регалии преподавателей.
IT-образование полезнее, если занятия ведут практики, а программа предполагает выполнение большого количества заданий, по которым наставники дают обратную связь.
Какие навыки пригодятся IT-специалистам
Хард-скилы
Софт-скилы
Языки программирования, методы защиты информации, облачные технологии, работа с ИИ, машинное обучение, анализ больших данных, английский язык
Работа в команде, управление временем, адаптивность, коммуникативные навыки, навыки решения проблем, критическое мышление, самоорганизация, эмпатия
В IT-сфере технологии и инструменты быстро меняются, поэтому важно регулярно обновлять свои знания, подтверждать компетенции сертификатами от известных компаний, проходить свежие курсы на MOOC-платформах и курсы повышения квалификации в специализированных школах.
И конечно, участвуйте в конференциях, митапах, хакатонах — для погружения в тренды и знакомства с экспертами. Так вы ускорите свою карьеру и будете получать больше удовольствия от работы.
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