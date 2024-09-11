Как организации на УСН оформить материальную помощь сотруднику в связи со смертью родственника

Если организация на упрощенке хочет оформить материальную помощь сотруднику в связи со смертью родственника, то нужно учесть несколько нюансов: основание для выплаты, обложение НДФЛ и страховыми взносами. Рассказываем, как это правильно сделать.

В соответствии с письмом Минтруда от 09.11.2015 № 17-3/В-538 материальная помощь в связи со смертью близкого родственника в 2023-2024 годах освобождается от налогообложения, если эти близкие родственники являются членами семьи согласно ст. 2 СК.

К членам семьи в соответствии с этой нормой относятся:

супруг (супруга);

родители (и усыновители);

дети (в том числе усыновленные).

Если работодатель выплачивает материальную помощь в связи со смертью перечисленных членов семьи, то она не будет облагаться страховыми взносами и НДФЛ согласно п. 8 ст. 217 НК.

Для выплаты материальной помощи работодатель должен следовать такому алгоритму:

Получить от работника заявление с просьбой получения материальной поддержки и приложить к нему подтверждающие документы (например, свидетельство о смерти). Издать приказ о материальной помощи, в котором нужно указать порядок выплаты, точную сумму и срок. Перевести денежные средства на счет сотрудника.

В 1С можно провести автоматическое начисление по кредиту счета 70. Для этого необходимо использовать документ «Начисление зарплаты и взносов» в разделе меню «Зарплата и кадры» выбрать «Все начисления». При начислении материальной помощи будет сформирована проводка по дебету счета 91.02 и кредиту 70.