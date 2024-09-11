Коллекторы: как с ними общаться

Долги не терпят опозданий. Если вы затянули с погашением кредита и процентов по нему, к делу могут подключиться коллекторы, которые будут настоятельно убеждать вас платить по счетам. Рассказываем, как сделать общение с ними если не приятным, то конструктивным.

Коллектор — это специалист по возврату просроченной задолженности.

Банки, микрофинансовые организации (МФО) и кредитные потребительские кооперативы (КПК) привлекают коллекторов, если вы не возвращаете долг или не вносите обязательные платежи вовремя.

Иногда коллектор действует просто как агент по поручению кредитора, настоятельно напоминая вам, что нужно вернуть заем. А может перекупить ваш долг — и тогда будет пытаться взыскать просроченную задолженность уже в свою пользу.

Когда долг переходит коллектору, условия по кредиту или займу — сумма долга, проценты, пени и штрафы — остаются прежними. Но вы можете попытаться снизить их, заключив новый договор напрямую с коллектором.

Бояться легальных коллекторов не стоит. Они не запугивают должника, чтобы он погасил кредит любой ценой, а лишь описывают возможные перспективы и вместе с вами ищут способ решить вопрос с долгами. Но несколько правил общения с коллекторами соблюдать все же стоит.

Договаривайтесь с кредитором напрямую — тогда знакомиться с коллектором не придется

В жизни, конечно, всякое бывает. Если понимаете, что по объективным причинам никак не получается вовремя вернуть долг, свяжитесь с вашим кредитором. В идеале — заранее, до того, как просрочите оплату и испортите таким образом свою кредитную историю.

Можно, например, попросить сделать вам отсрочку или реструктурировать заем — изменить сроки и суммы платежей. Кредиторы, конечно, не обязаны этого делать, но нередко они идут навстречу клиентам.

Если вы все-таки припозднились с оплатой и вам уже звонят представители банка, МФО или КПК, чтобы выяснить причину задержки и предупредить о штрафных санкциях, честно объясните свою ситуацию.

Не бойтесь решать вопросы напрямую — и вам, и кредитору выгоднее разобраться без привлечения специально обученных людей. Вы избежите лишних пеней и штрафов, которые капают за каждый день просрочки, а кроме того — стресса от психологического давления.

Запишите все данные коллектора

Когда кредитор все же обращается к коллекторам, он должен сообщить вам об этом в течение 5 рабочих дней. Он может отправить уведомление по электронной почте, заказным письмом, вручить лично или через нотариуса.

Банк, МФО или КПК больше не будут требовать у вас долг — этим займется коллектор. Причем кредитор вправе привлечь только одно коллекторское агентство — то есть вас не могут беспокоить по поводу одного кредита или займа представители сразу нескольких организаций.

Когда взыскатель выйдет с вами на связь, запишите информацию, которую он сообщит. Коллектор обязан сказать:

свои ФИО полностью либо имя и идентификационный цифровой код (такие коды есть даже у роботов-обзвонщиков);

название или ФИО кредитора;

название коллекторского агентства;

общий размер вашего долга, а также отдельно сумму процентов и штрафов.

Все эти данные понадобятся, чтобы проверить полномочия взыскателя. А если он будет нарушать правила общения, вы будете знать, на кого пожаловаться.

Проверьте коллектора

Если коллектор называет не то агентство, о котором вас уведомил кредитор, лучше сразу отказаться от общения. Свяжитесь с кредитором и проясните ситуацию.

По закону банк, МФО или КПК могут передать ваши долги только коллекторскому агентству из реестра Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Посмотрите, есть ли коллекторская организация в этом госреестре и действует ли сейчас ее аккредитация.

Затем стоит проверить самого взыскателя. В реестре ФССП есть адрес электронной почты коллекторской компании, а также ее сайт, на котором вы найдете телефон для связи. Напишите или позвоните в агентство и попросите подтвердить полномочия взыскателя. Выясните, действительно ли у них работает этот человек, занимается ли он вашим долгом, какой у него номер телефона.

Изучите правила, по которым должны работать коллекторы

Закон четко описывает, что коллекторам можно делать, а что нет.

Главное правило: коллекторам нельзя быть назойливыми и уж тем более причинять вам какой-либо вред. Если вы почувствовали излишний прессинг — это явный признак того, что взыскатель перегибает палку.

Коллектору можно

Звонить вам, в том числе с помощью роботов-обзвонщиков : с 8:00 до 22:00 в рабочие дни и с 9:00 до 20:00 в выходные и праздники; не чаще раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц.

Отправлять вам текстовые и голосовые сообщения , в том числе по электронной почте и через мессенджеры: с 8:00 до 22:00 в рабочие дни и с 9:00 до 20:00 в выходные и праздники; не чаще двух раз в сутки, четырех раз в неделю и 16 раз в месяц.

Видеться с вами не более раза в неделю.

Когда коллектор хочет общаться чаще или другими способами, например по видеосвязи, то он обязан заключить с вами отдельное соглашение. Оно будет действовать, только если вы его подпишете уже после возникновения просрочки.

Если банк, МФО или КПК заключили с вами такое соглашение еще при выдаче кредита или добавили в ваш кредитный договор пункт о дополнительных способах взыскания, то эти условия не имеют никакой юридической силы. А значит, действия коллектора не по общему регламенту будут считаться нарушением.

Учтите, что правила взаимодействия с взыскателями работают для каждого долга по отдельности. К примеру, если пять ваших долгов попали к коллекторам, то в неделю у вас может быть уже не одна встреча с взыскателями, а пять.

Взыскатели могут общаться с вашими родственниками или другими знакомыми (соседями, коллегами), только если и вы, и ваши близкие дали на это свое письменное согласие. А также выдали им разрешение на обработку персональных данных. По закону способы и частота взаимодействия коллекторов с третьими лицами такие же, как и с самим должником.

Ваши родные и знакомые в любой момент могут отказаться от общения с коллектором — даже устно, во время телефонного разговора с ним.

Если же вы сами хотите отозвать согласие на взаимодействие с вашими близкими, нужно направить заявление кредитору или коллектору по электронной почте, заказным письмом с уведомлением, через нотариуса либо вручить лично под расписку.

Коллектору нельзя

Скрывать свой номер телефона и адрес электронной почты.

Искажать информацию о сумме долга и последствиях просрочки.

Оказывать психологическое давление и тем более унижать.

Раскрывать сведения о вас и вашем долге третьим лицам, в том числе в интернете или другими публичными способами.

Уничтожать или повреждать ваше имущество либо угрожать этим.

Применять физическую силу или опасные для вашей жизни и здоровья методы либо угрожать этим.

Если коллектор нарушил эти правила и причинил вам либо вашим близким убытки или моральный вред, коллекторской организации грозит штраф до 2 млн рублей. За серьезные или регулярные нарушения организацию могут вообще лишить права заниматься взысканием.

Куда жаловаться

Если кредитор не уведомил вас вовремя, что передал долг коллекторам, — можно сообщить о нарушении в Роспотребнадзор.

Когда кредитор или коллектор из государственного реестра нарушают правила взаимодействия с должниками и их близкими — обращайтесь в Федеральную службу судебных приставов.

Коллектор разглашает персональные данные — ваши или ваших знакомых — отправьте жалобу в Роскомнадзор.

Если дело дошло до серьезных нарушений — угроз жизни и здоровью, пишите заявление в полицию и прокуратуру.

В случаях, когда вы связались с черными кредиторами и коллекторами, которых нет в госреестрах Банка России и ФССП, не теряйте время и как можно скорее обращайтесь за помощью в правоохранительные органы.

В каких случаях у меня не могут требовать долг

Никто не может требовать от вас погашения долга, если вы:

лечитесь в стационарном учреждении;

оказались лишены дееспособности или ограничены в ней;

инвалид первой группы;

или несовершеннолетний (за исключением случая, когда суд или орган опеки и попечительства признал вас полностью дееспособным — эмансипированным несовершеннолетним).

Но на все эти случаи нужно подтверждение. А кроме того, долг сам по себе никуда не исчезает, штрафы и пени продолжают его увеличивать. Да, надоедать вам звонками и письмами никто не будет, но взыскать с вас долг через суд ваши кредиторы все равно могут.

Если вы начали процедуру банкротства, ваше общение с кредиторами и коллекторами прекращается автоматически. Все долговые вопросы урегулирует финансовый управляющий, которого вам назначит арбитражный суд.

Я не хочу общаться с коллектором. Что делать

Вы можете направить кредитору или коллектору заявление о том, что не желаете общаться с ними или будете взаимодействовать только через своего представителя — адвоката. Отказаться от взаимодействия с кредитором или коллектором можно через четыре месяца с момента просрочки платежа.

Направьте такое заявление через нотариуса, заказным письмом с уведомлением или вручите его лично под расписку. Если вы неправильно составили документ, то адресат обязан в течение 10 дней после того, как получит ваше заявление, разъяснить, как правильно его оформить.

При этом надо понимать: если вы откажетесь от общения, то кредитор передаст дело в суд. И если суд примет решение, что кредит или заем все-таки нужно вернуть, за дело возьмутся уже не коллекторы, а судебные приставы. И с ними договориться о чем-то будет невозможно. Они имеют право арестовать ваши счета, описать имущество и продать, чтобы погасить ваши долги.

Может показаться привлекательной идея доверить урегулирование своих долгов адвокату или специальному посреднику — они часто называют себя антиколлекторами, или «раздолжнителями». Но эту идею стоит тщательно взвесить.