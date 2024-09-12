Как рассчитать НДС если в цене товара учтены проценты по кредитам

Если в цене товара поставщик учитывает проценты по кредиту, который был получен для производства этого товара, НДС начисляют на всю стоимость товара по договору.

Источник: Бухгалтерия.ру.

Если в цене товара поставщик учитывает проценты по кредиту, который был получен для производства этого товара, НДС начисляют на всю стоимость товара по договору.

Налоговая база по НДС определяется как стоимость реализованных товаров, рассчитанная из цен, определяемых в соответствии со статьей 105.3 НК: с учетом акцизов (для подакцизных товаров) и без НДС (п.1 ст. 145 НК).

В контрактах между компаниями, которые не являются взаимозависимыми, цены признаются рыночными (п.1 ст. 105.3 НК).

Как пояснил Минфин в письме от 06.08.2024 № 03-07-11/73398, налоговая база по НДС в отношении продукции, в цене которой учтены банковские проценты по кредиту, привлеченному для производства этой продукции, определяется как договорная цена. Исчисление НДС по отдельным составляющим договорной цены НК не предусмотрено.

То есть, если продавец включил в стоимость товаров проценты по кредитам, полученным для изготовления этих товаров, НДС нужно начислять на всю стоимость товаров.