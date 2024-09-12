Какие запреты действуют в отношении тех, кто получает пенсию на банковскую карту

1. Запрещается получать повышенную пенсию как проживающему на севере, если фактически человек живет в другом регионе

Страховая пенсия начисляется с учетом увеличения фиксированной выплаты на районный коэффициент, если пенсионер проживает в одном из районов Крайнего севера или приравненной местности (ст. 17 закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ).

Если он имеет регистрацию по месту жительства в северном регионе и получает пенсию на банковскую карту, ему не нужно ежегодно подтверждать СФР место своего жительства.

Но если он фактически переедет на постоянное место жительства в другой регион, где районный коэффициент ниже или вовсе отсутствует, он обязан известить об этом СФР в срок не позднее следующего рабочего дня после переезда (ст. 25 закона № 400-ФЗ).

При неисполнении этой обязанности СФР может взыскать с него переплату пенсии вследствие необоснованно назначенного районного коэффициента (см. например: Третий КСОЮ, дело № 8Г-25832/2022).

Если же пенсионер, наоборот, зарегистрирован по месту жительства не в северном регионе, а фактически проживает в северном, он может подать в СФР заявление о подтверждении своего фактического места жительства и получать пенсию с районным коэффициентом.

Если пенсия зачисляется ему на банковскую карту, подтверждать свое место жительства он должен ежегодно — иначе выплату пенсии с учетом районного коэффициента приостановят (п. 5 Правил, утв. постановлением Правительства от 18 марта 2015 г. № 249).

Аналогичные правила действуют в отношении тех, кто получает социальную пенсию, не имея постоянной регистрации на территории РФ.

2. Запрещается удерживать деньги с банковской карты пенсионера, если после удержания на ней останется меньше прожиточного минимума

Закон сейчас гарантирует пенсионерам-должникам минимальный доход в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ или регионального прожиточного минимума для пенсионеров (если эта величина выше указанного федерального минимума) (ст. 446 ГПК).

Пенсионер может потребовать соблюдения этого правила от судебного пристава (если удержание из пенсии производится по его постановлению), а также от СФР (если непосредственно он удерживает долг из пенсии).

Свежие примеры из судебной практики показывают, что пенсионер может вернуть те деньги, которые были удержаны из его пенсии с нарушением этого правила — в т.ч. до введения в закон правила о сохранении минимального дохода должнику.

3. Запрещается выплачивать пенсию на карту, если банк сообщил о некорректных реквизитах счета пенсионера

Действующие правила выплаты пенсий (утв. приказом Минтруда от 5 августа 2021 г. № 545н) запрещают органам СФР направлять пенсионные средства на выплату в банк, если от него поступила информация о невозможности зачислить пенсию на счет пенсионера в связи с закрытием счета, расхождением в номере счета, в Ф.И.О. пенсионера и других случаях.

Это может произойти, в том числе, если гражданин ранее получал пенсию за границей (а там нет ограничений по видам банковских карт, на которые может зачисляться пенсия — главное, чтобы карта была выдана банком на территории РФ), а затем он вернулся в Россию — и теперь пенсию ему могут выплачивать только на карту МИР.

Тогда банк сообщит в СФР о невозможности зачислить пенсионную выплату на счет получателя. В таком случае в СФР нужно будет представить новое заявление о доставке пенсии, где указать актуальные реквизиты своего карточного счета.

Или же можно ввести реквизиты своего счета для получения социальных выплат на «Госуслугах» — тогда при малейших проблемах с выплатой на ранее указанные пенсионером банковские реквизиты СФР будет направлять средства на этот счет (постановление Правительства от 8 июля 2021 г. № 1150).