Как бесплатно узнать о своих долгах по кредитам

Долги перед банком или МФО могут появиться, даже если вы никогда не брали там кредит или полностью его выплатили. Что делать в таких случаях и как проверить, есть ли задолженность по займам? Разбираемся вместе с начальником отдела финансового просвещения ГУ Банка России Борисом Куликом.

Как узнать, есть ли на мне кредиты

Обратиться в банк

Убедиться, что долг полностью погашен, можно через банк, который оформлял кредит. В отделении должны предоставить выписку по счету, где указана сумма долга. Она должна быть равна нулю.

Проверить кредитную историю

Вся информация о кредитах и займах содержится в кредитной истории и доступна как банкам, так и вам. Хранится она в бюро кредитных историй, но сначала нужно выяснить, в каком именно.

Отправьте запрос на «Госуслугах» или на официальном сайте Банка России, а также через банки, МФО, кредитные потребительские кооперативы, нотариуса или почтовое отделение, которое осуществляет услуги телеграфа.

В нужном БКИ кредитную историю можно запросить напрямую или также через банк, МФО, кредитные кооперативы. Дважды в год это бесплатно (но на бумажном носителе только один раз). Если в течение года снова понадобится выписка, придется заплатить в среднем от 250 до 500 рублей. Зато платно получать документ можно столько раз, сколько потребуется.

Получить данные у судебных приставов

К судебным приставам попадают не все долги: сначала банк обращается в суд. Заемщика, который становится ответчиком, должны об этом уведомить. Когда именно банк решит выходить в суд, решает только он сам, общего правила для этого нет. Если кредитор выигрывает, на заемщика заводят исполнительное производство, и деньги списывают с карт и вычитают из зарплаты в принудительном порядке.

Проверить наличие исполнительного производства можно на сайте судебных приставов. Доступно это всем, а не только самому должнику, достаточно указать Ф. И. О., дату рождения и выбрать регион, по которому будет производится проверка.

Почему появляются долги по кредитам

Самая очевидная причина появления долга по кредиту — это когда вы сознательно или по забывчивости не внесли вовремя ежемесячный платеж. Но это не единственный вариант, иногда с долгами оказываются люди, которые ответственно относятся к своим займам. Причин может быть несколько.

Причина № 1. Ошибка банка

Представим, что вы сделали последний платеж по кредиту, но после этого получили уведомление о долге. Скорее всего, на стороне банка была допущена ошибка.

После внесения последнего платежа попросите справку об остатке долга (он должен быть равен нулю). Через пару недель проверьте свою кредитную историю и убедитесь, что банк вовремя передал верные данные в БКИ.

Причина № 2. Мошенники

По закону банки, МФО и потребительские кооперативы всегда проверяют личность обратившегося к ним клиента: попросят предъявить паспорт, сверят фотографию и подпись. Однако подпись можно скопировать, документы — подделать. А если паспорт человека оказался у мошенника, то он может оформить займ от его имени, например онлайн в МФО.

Как мошенники могут оформить кредит без вашего ведома

В банке при оформлении кредита требуют не только паспорт. Там также проверяют наличие имущества, данные о работодателе, просят справки о доходах. А при оформлении небольшого онлайн-займа (до 15 тыс. рублей) МФО часто просят клиента просто прислать данные паспорта, его скан и фотографию с паспортом в руках. Таким способом получить кредит на чужое имя проще.

«Если вдруг вы обнаружили, что паспорт исчез, сразу же отправляйтесь в ближайшее отделение полиции и пишите заявление о пропаже, — говорит Борис Кулик, начальник отдела финансового просвещения ГУ Банка России по ЦФО. — Обязательно возьмите там справку о том, что паспорт утерян, с указанием даты. Если паспорт попадет в руки мошенников, эта справка будет основным доказательством того, что кредит или займ брали не вы».

Иногда мошенникам достаточно только паспортных данных, поэтому их тоже стоит беречь.

Нельзя оставлять паспорт в залог, разрешать копировать без повода, сообщать его данные по телефону или в соцсетях, отправлять сканы (фото) страниц посторонним лицам. Вводить данные паспорта можно только на защищенных сайтах (в адресной строке есть изображение закрытого замка) и только в случае острой необходимости.

Чем опасны долги по кредитам

Цель кредитной организации — получить деньги назад с процентами. Если вы не будете платить по кредиту, банк обратится в суд или к коллекторам.

Сейчас действует закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», который регламентирует работу коллекторских агентств. Им, например, запрещено применять физическую силу и угрозы, уничтожать и повреждать имущество (и угрожать этим), оказывать психологическое давление, унижать честь и достоинство. Но остаются «черные коллекторы», которые действуют незаконно.

Если банк дойдет до суда, к сумме основного долга, процентам и штрафам могут добавить судебные издержки. Если вы не будете платить и после решения суда, приставы будут взыскивать долг принудительно.

Деньги и ценное имущество в пределах суммы задолженности арестуют; если кредит обеспечивался недвижимостью или иным имуществом, его продадут. Если долг превышает 10 тыс. рублей, вам закроют выезд за границу. А злостное уклонение от выплаты опасно уголовной ответственностью: предусмотрено лишение свободы на срок до двух лет.

Можно ли запретить оформление кредитов на ваше имя

С 1 марта 2025 года в России заработает закон, по которому россияне смогут устанавливать самозапрет на выдачу кредитов. Это можно будет сделать через «Госуслуги» или МФЦ.

Достаточно заполнить шаблон заявления и указать условия: например, вид кредитора (банк или микрофинансовая организация) или способ обращения за кредитом или займом (в офисе и дистанционно или только дистанционно).

Отметка о том, что вы установили самозапрет, появится в вашей кредитной истории. Банки и МФО обязаны проверять ее. Если обнаружат отметку — обязаны в кредите отказать. А если все же выдадут его, то не смогут затем требовать от вас выплаты долга.

Как узнать задолженность другого человека

Эта информация относится к банковской тайне, так что, пока нет решения суда, законно о долгах человека никто узнать не может.

«Если заемщик перестает платить по кредиту или займу, по которому вы являетесь созаемщиком или поручителем, о задолженности сообщит банк, МФО или коллекторское агентство, — говорит Борис Кулик. — По закону вы можете подавать запросы в БКИ, чтобы получить собственное досье, но вот проверить наличие кредитов по фамилии и паспортным данным стороннего человека без нотариально заверенной доверенности невозможно».

Как узнать о задолженности бесплатно и только по фамилии

Проверить наличие кредитов по фамилии нельзя, можно узнать о долгах, которые передали судебным приставам, информация есть на сайте ФССП. Правда, понадобится не только фамилия, но и имя, отчество, дата рождения и регион.

Как узнать о кредитах умершего родственника

Вместе с деньгами и имуществом наследники принимают на себя долги умершего. Если списка финансовых активов не осталось, нотариус должен запросить кредитную историю наследодателя.

«По закону наследники обязаны погашать долги только в пределах стоимости имущества, которое им досталось, то есть, если человек получил наследство на 1 млн рублей, это и есть максимальный размер долга, который он обязаны заплатить за умершего», — поясняет Борис Кулик.

Кредиторы могут объявиться и сами. Если заемщик вдруг перестает платить и финансовая организация не может его найти, она проверит информацию о том, жив ли должник и открывал ли кто-то наследственное дело. Так банки могут вовремя предъявить свои требования, а наследники — узнать о долгах умершего до вступления в наследство.