Выездной корпоратив: надо ли уплачивать НДФЛ и страховые взносы с билетов и проживания сотрудников

Компания организовала выездной корпоратив. Нужно ли уплачивать НДФЛ и страховые взносы с сумм, потраченных на билеты и проживание сотрудников?

Оплата проезда работников до места проведения корпоратива считается доходом, полученным в натуральной форме и облагается НДФЛ. Такова позиция ФНС, изложенная в письме от 05.03.14 № БС-4-11/4032@.

Ведомство ссылается на статью 217 ТК. Согласно ей от НДФЛ освобождаются суммы возмещения работнику компенсаций, связанных с исполнением трудовых обязанностей, включая возмещение командировочных расходов.

А в соответствии со ст. 166 ТК служебная командировка определяется как поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы.

Однако следует помнить, что участие работников в корпоративных мероприятиях не связано с выполнением ими трудовых обязанностей. А значит такие поездки не считаются командировками. Расходы, которые связаны с участием работников в мероприятиях, не признаются командировочными.

А значит оплата проезда работников к месту проведения корпоративного мероприятия является доходом сотрудников в натуральной форме, который облагается НДФЛ в общем порядке. На этот доход также необходимо начислить страховые взносы.