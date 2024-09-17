Порядок действий при несчастном случае на производстве

Разбираемся, что делать во время и после того, как сотрудник получил травму на производстве.

Первые действия

Первым пунктом в нашей инструкции обязательно является предоставление первой помощи пострадавшему, а при необходимости — доставить в больницу.

Сохранить место происшествия без изменений, если это безопасно для других людей, и не скрывать нарушения в области техники безопасности.

Работодатель обязан в течение 24 часов уведомить социальный фонд России о случае с застрахованным лицом.

Сообщить в Государственную инспекцию труда, прокуратуру и другие соответствующие организации.

Если несчастный случай переквалифицируется в тяжелый или случай с летальным исходом, работодатель должен уведомить соответствующие органы в течение трех дней.

Комиссия по расследованию несчастных случаев

Собрать комиссию по расследованию несчастных случаев. Она формируется индивидуально, и ее состав зависит от характера и обстоятельств происшествия. Работодатель должен выдать приказ о формировании комиссии незамедлительно после несчастного случая, соответствуя своим правилам делопроизводства.

Комиссия имеет цели:

Выявить причины и обстоятельства происшедшего. Разработать меры по предотвращению подобных случаев в будущем. Выявить лиц, нарушивших требования охраны труда. Определение степени вины пострадавшего. Если неосторожность пострадавшего была одной из причин несчастного случая, комиссия определяет процентную долю его вины, которая учитывается при определении страховых выплат.

Результаты работы комиссии должны быть оформлены в заключение, содержащее выводы и рекомендации по обеспечению безопасности труда.

Сроки расследования несчастного случая определены Трудовым кодексом:

Для легких случаев — 3 дня.

Для тяжелых и смертельных случаев — 15 дней.

При необходимости дополнительных проверок срок может быть продлен на 15 дней по решению председателя комиссии.

Несчастные случаи, о которых работодатель узнал через сутки или позже, должны быть расследованы в течение месяца по заявлению пострадавшего.

Результаты расследования

Результаты расследования оформляются актами и заключениями.

Акты и другие документы, связанные с несчастными случаями, должны храниться у работодателя в течение 45 лет.