Как оформить увольнение по соглашению сторон в 2024 году

Разбираем, как уволить сотрудника по соглашению сторон и не нарушить ТК РФ.

Увольнение по соглашению сторон

Трудовой договор допустимо расторгнуть в любое время по соглашению его сторон.

В случае увольнения по соглашению сторон работник не обязан предупреждать об этом работодателя за две недели. В определенных ситуациях это можно считать плюсом как для работника, так и для работодателя.

Еще одним плюсом для работника является возможность получить при увольнении «по соглашению» дополнительную денежную компенсацию.

Кого можно уволить по соглашению сторон

Трудовой кодекс не содержит ограничений по кругу лиц, которых можно уволить «по соглашению». А значит, подобный способ расторжения трудового договора допустим и в отношении беременной женщины, независимо от срока ее беременности. В том числе, заключение соглашения возможно и после ухода сотрудницы в декрет.

Но есть один нюанс. Если женщина узнала о своей беременности вскоре после подписания соглашения и в связи с этим передумала увольняться, трудовой договор лучше восстановить.

Заключить соглашение о расторжении трудового договора по соглашению сторон можно и с работником, который оформлен по совместительству.

Единственная особенность — не нужно вносить данные об увольнении внешнего совместителя в его бумажную трудовую книжку.

При необходимости это сделает его основной работодатель на основании предоставленного уволенным совместителем соглашения.

Однако это не исключает необходимости подать сведения об увольнении составе формы ЕФС-1. Данную форму следует сдать при увольнении как внешнего, так и внутреннего совместителя.

Оформление соглашения

Основным документом при расставании с работником по статье 78 ТК является соглашение.

В соглашении нужно указать:

ФИО, дата и место рождения, паспортные данные, должность;

дата заключения и номер, если имеется;

обязанность работодателя выплатить увольняемому сотруднику выходное пособие;

ссылку на соответствующую статью ТК;

дату увольнения

Документ о расторжении трудового договора подписывается обеими сторонами соглашения. Один экземпляр передается работнику, а другой остается у работодателя. При этом на экземпляре работодателя нужно сделать отметку о том, что работник получил свой экземпляр.

На основании соглашения издается приказ об увольнении.

Выплаты сотрудникам

В отношении сумм, которые перечисляются всем увольняемым сотрудникам, действуют общие правила статьи 140 ТК. Такие суммы необходимо перечислить в последний день работы.

А вот дополнительные суммы, предусмотренные соглашением об увольнении, можно выплатить в иные сроки, если это прямо предусмотрено в данном документе.

Для коммерческих организаций размер такого пособия законодательно не ограничен.

С суммы выходного пособия, которая не превышает трехкратного размера среднего месячного заработка работника (шестикратного, если организация расположена в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях), не нужно удерживать НДФЛ. Также на эту сумму не надо начислять страховые взносы. Соответственно, с суммы превышения необходимо перечислить «зарплатные» налоги на общих основаниях.