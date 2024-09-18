Облачный сервис по переходу в налоговый мониторинг: как это работает и кому подходит

Налоговый мониторинг – форма расширенного информационного взаимодействия, при котором компания добровольно предоставляет ФНС доступ к системам учета, а инспекторы в режиме реального времени проверяют корректность финансовых операций и отчислений. Инициатива появилась в 2016 году и долгое время была доступна только крупному бизнесу, однако с недавних пор, благодаря облачным сервисам для перехода в режим налогового мониторинга, стала доступна и средним предприятиям.

О том, как облака упрощают подключение и помогают решить вопросы с инфраструктурой, рассказывает Александр Кочетков, владелец продукта НОТА ВИЗОР (витрины данных с прямым подключением к АИС «Налог-3»).

Облако или «коробка»

Облачный сервис по переходу в налоговый мониторинг – это цифровая платформа, которая позволяет организациям автоматизировать и оптимизировать процесс взаимодействия с налоговыми органами. Программное обеспечение (ПО) помогает компаниям подключиться к системе без установки и поддержки сложной инфраструктуры: все операции и процессы выполняются в облачной среде, что упрощает их настройку, управление и масштабирование.

Разница между облачным сервисом и коробочным решением существенная – как с точки зрения затрат, так и возможностей для подключения различных сценариев. Коробочные решения требуют установки на локальные сервера, что ограничивает их использование и увеличивает затраты на техническое обслуживание. Размещение в облаке предоставляет гибкость и упрощает масштабируемость, позволяя легко интегрироваться с существующими учетными системами компании. Более того, облачные сервисы регулярно обновляются, что обеспечивает безопасность, соответствие последним законодательным изменениям и расширение функциональности без необходимости дополнительных затрат.

В результате облачное решение можно развернуть в среднем в два раза быстрее. При этом расходы на его внедрение меньше на 30-40%, а на сопровождение – на 20-30%.

Как происходит подключение

Подключение к облачному сервису начинается с интеграции с учетной системой компании. Она может осуществляться через API – такой формат позволяет наладить автоматический обмен всеми необходимыми данными между системой учета и облаком.

Помимо этого, необходимо настроить систему внутреннего контроля, которая обеспечит соблюдение всех требований налогового мониторинга. В зависимости от специфики компании могут использовать различные варианты интеграции.

Например, при помощи переносимого интерфейса (PAPI) для контролируемого доступа к информации, машинных данных для автоматизации обработки информации или предоставления доступа к облачным решениям, работающим автономно от учетных систем заказчика.

Кому подходит облачный сервис

Облачное решение подходит для широкого спектра компаний. Есть условие, продиктованное требованиями самого формата: годовой оборот и объем активов должны превышать отметку в 1 млрд рублей, а сумма уплаченных за год налогов – 100 млн рублей. Однако пороговые критерии не распространяются на резидентов особых экономических зон.

Индустрия и размер компании не являются решающими факторами – облачный формат выгоден для организаций и предприятий, работающих в высокотехнологичных и динамично развивающихся отраслях, где критическое значение имеют скорость и гибкость адаптации к изменениям. В этом случае налоговый мониторинг через облако позволяет минимизировать затраты на ИТ-инфраструктуру и оперативно реагировать на изменения в законодательстве.

Представители отраслей с меньшим количеством документов также могут оценить преимущества облачного сервиса. Так, для среднего бизнеса такой формат особенно привлекателен за счет низких затрат на внедрение и отсутствия необходимости в значительных капиталовложениях.

Как выбрать сервис

При выборе облачного сервиса необходимо учитывать несколько ключевых критериев:

Функциональность : сервис должен обеспечивать полный спектр возможностей для соблюдения требований налогового мониторинга.

Стоимость : важный фактор, особенно для малых и средних предприятий, которые ограничены в бюджете.

Безопасность – решение должно соответствовать строгим требованиям по защите данных и иметь сертификаты в ФСТЭК и ФСБ.

Поддержка и отраслевая экспертиза также играют значительную роль, так как они влияют на оперативность и качество внедрения и использования сервиса. Кроме того, решение, которое выбирает компания, и ее контрагент должны иметь возможность работы с системами криптозащиты информации.

Перспективы облачного размещения

Популярность облачных сервисов обусловлена несколькими причинами.

Первая – преимущества перед другими форматами. Гибкость, масштабируемость, экономичность и безопасность мотивируют все больше организаций к переходу на облачную инфраструктуру, которая обеспечивает прозрачное и удобное управление налоговыми обязательствами.

Вторая причина – заинтересованность ФНС в упрощении и цифровизации процессов. Орган стремится расширить перечень компаний, которые используют налоговый мониторинг. Выше мы говорили об отмене пороговых требований для резидентов особых экономических зон. Есть основания полагать, что со временем формат станет доступен и малому бизнесу. Облачное размещение позволяет субъектам МСП войти в систему в ускоренном режиме, оптимизировать расходы и не переживать за безопасность.

С развитием рынка в будущем ожидается значительное функциональное развитие облачных сервисов для налогового мониторинга. Вендоры уже работают над расширением возможностей интеграции, улучшением аналитических инструментов и внедрением искусственного интеллекта для автоматизации сложных процессов. Чем больше компаний подключатся к системе, тем оформленнее будут их требования – и тем скорее разработчики смогут их учесть в своих продуктах.