Что должен выплатить работодатель, если сотрудник заболел в течение месяца после увольнения

Если сотрудник заболел в течение 30 календарных дней после увольнения и еще не успел трудоустроиться, он может обратиться к бывшему работодателю за пособием, и тот обязан его выплатить. Рассказываем, как это правильно сделать.

Пособие по временной нетрудоспособности по общему правилу выплачивается последним работодателем за первые три дня. Остальное оплачивает территориальный орган СФР согласно ст. 13 и ст. 14.1 ФЗ от 29.12.2006 № 255-ФЗ.

Размер пособия по временной нетрудоспособности определяет ч. 2 ст. 7 ФЗ от 29.12.2006 №255-ФЗ — он составляет 60% среднего заработка вне зависимости от страхового стажа работника. В качестве основания для назначения пособия служит электронный больничный лист согласно ч. 6 ст. 13 ФЗ от 29.12.2006 № 255-ФЗ.

Бывший работодатель должен назначить и выплатить пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня болезни в ближайший после назначения пособия установленный день выплаты зарплаты.

СФР выплачивает пособие за оставшийся период в течение 10 рабочих дней со дня представления сведений и документов, которые необходимы для назначения и выплаты пособия.

Пособие выплачивается через организацию федеральной почтовой связи, кредитную либо иную организацию, указанную в сведениях о застрахованном лице согласно ч. 25 ст. 13 ФЗ от 29.12.2006 №255-ФЗ.