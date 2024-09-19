Что должен выплатить работодатель, если сотрудник заболел в течение месяца после увольнения

Пособие по временной нетрудоспособности по общему правилу выплачивается последним работодателем за первые три дня. Остальное оплачивает территориальный орган СФР согласно ст. 13 и ст. 14.1 ФЗ от 29.12.2006 № 255-ФЗ.
Размер пособия по временной нетрудоспособности определяет ч. 2 ст. 7 ФЗ от 29.12.2006 №255-ФЗ — он составляет 60% среднего заработка вне зависимости от страхового стажа работника. В качестве основания для назначения пособия служит электронный больничный лист согласно ч. 6 ст. 13 ФЗ от 29.12.2006 № 255-ФЗ.
Бывший работодатель должен назначить и выплатить пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня болезни в ближайший после назначения пособия установленный день выплаты зарплаты.
СФР выплачивает пособие за оставшийся период в течение 10 рабочих дней со дня представления сведений и документов, которые необходимы для назначения и выплаты пособия.
Пособие выплачивается через организацию федеральной почтовой связи, кредитную либо иную организацию, указанную в сведениях о застрахованном лице согласно ч. 25 ст. 13 ФЗ от 29.12.2006 №255-ФЗ.
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