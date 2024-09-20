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«Витрина спецпредложений»: новое решение для вашего бизнеса

Спецпредложения — один из самых эффективных инструментов продвижения. Для многих людей мощным стимулом становится именно возможность купить со скидкой, а не просто купить. Но чтобы предложение сработало, о нем нужно правильно рассказать. И «Клерк» готов вам в этом помочь: для наших партнеров мы создали новый продукт — «Витрина спецпредложений». Хотим познакомить вас с ним поближе.
«Витрина спецпредложений»: новое решение для вашего бизнеса
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

А действительно ли скидки и акции помогают продавать

«Классический» путь клиента мы привыкли представлять так — осознание потребности, поиск, принятие решения. Но на практике все бывает гораздо сложнее: потенциальный клиент может передумать, на какое-то время «забыть» о своей потребности или обратить внимание на альтернативный способ решения проблемы.

И здесь самое время помочь клиенту и создать дополнительную мотивацию к покупке. Вообще скидки и акции работают с любыми клиентами — и теми, кто принял решение о покупке и выбирает из нескольких вариантов, и теми, кто пока не уверен, нужен ли ему продукт. 

Нередко акции и скидки становятся стимулом даже для абсолютно «холодных» клиентов. До того как им встретится ваше специальное предложение, они могли не знать о существовании продукта, но возможность сэкономить всегда вызывает интерес. И если вам удастся убедить потенциального клиента в ценности продукта, то он точно не сможет проигнорировать выгодное предложение. 

5 причин, почему скидки и другие спецпредложения реально работают

1. Привлекают внимание. 

Скидка или акция всегда бросается в глаза, и, заметив, скидку, клиент также обращает внимание и на сам продукт. В высококонкурентной среде специальное предложение позволяет выделится среди других услуг или товаров.   

2. Мотивируют к покупке. 

Спецпредложения делают продукт более доступным. Возможно, клиент уже ранее интересовался вашим продуктом, но из-за стоимости решил отложить его приобретение. Появление скидки поможет ему принять решение о покупке. 

3. Демонстрируют заботу о клиенте. 

Для многих клиентов выгодное предложение — это одно из проявлений внимания и заботы со стороны компании. Результат — положительный имидж и рост доверия аудитории.

4. Влияют на эмоциональное восприятие продукта. 

Нередко человек оценивает продукт по воспринимаемой ценности, а не только исходя из его реальной стоимости. Так работает психология ценообразования: продукт по невысокой цене кажется более привлекательным.

5. Создают ажиотаж. 

Покупатель, особенно если действие скидки ограничено во времени, стремится как можно скорее воспользоваться предложением. Скорость принятия решения о покупке, таким образом, возрастает.

Как рассказать аудитории о специальном предложении

Информировать аудиторию о скидках и акциях можно при помощи различных каналов — разместить информацию на сайте компании и в своих социальных сетях, сделать email-рассылку или SMS-рассылки. Правда, в этом случае о спецпредложении узнает, преимущественно, только ваша аудитория, а новых клиентов привлечь не удастся. Рассказать о своем продукте и предложить скидку даже тем, кто раньше о нем ничего не слышал, помогает наше новое решение — «Витрина спецпредложений от партнеров». 

Размещение спецпредложения на сайте «Клерка» — это новые целевые клиенты, повышение узнаваемости и способ напомнить о себе тем, кто уже взаимодействовал с вашей компанией. 

Почему именно «Клерк»

«Клерк» — крупнейшее интернет-СМИ, объединяющее бухгалтеров, предпринимателей, финансистов, руководителей компаний и других представителей профессионального сообщества. Размещение специального предложения на сайте «Клерка» — не просто доступ к многомиллионной аудитории, а выход именно на целевых клиентов. 

Пользователи «Клерка» привыкли воспринимать наш сайт как единый портал для обучения, повышения квалификации и консультирования по профессиональным вопросам. Запуск «Витрины спецпредложений» — это новые возможности и для партнеров, и для пользователей: обо всех актуальных акциях и скидках можно узнать в режиме «одного окна». 

«Витрина спецпредложений от партнеров Клерка» — это:

  • Целевой трафик B2B.

  • Комплексное продвижение оффера — СЕО, рассылки, блог компании, уведомления и др.

  • Оффер от партнера — это полноценная статья о продукте.

  • Размещение на витрине крупнейшего интернет-портала с ежемесячной аудиторией 10 миллионов уникальных пользователей.

Наша аудитория по-настоящему заинтересована в качественных и интересных продуктах, профессиональном развитии и сотрудничестве, поэтому ваше спецпредложение точно не останется без внимания.

Как это работает

Среди доступных для наших партнеров форматов — размещение спецпредложения на «Витрине», в которое также включены стандартные инструменты продвижения: 

  • Размещение в разделе «Рейтинг компаний».

  • Одна новость в квартал о продуктах в «Новостях от редакции».

  • Две рассылки в новостной email-рассылке «Утренний Бухгалтер».

  • 10 000 показов в сервисе «Объявлений».

Для тех, кто хочет привлечь к себе максимум внимания, мы предусмотрели рейтинг популярности на главной странице «Спецпредложения» (обратите внимание: в него смогут попасть только три участника!). А еще вы можете разместить свое предложение в первой строке по тематике или на баннере в хедере: так оно точно не останется незамеченным.

Создаем привлекательное для клиента спецпредложение: главное

  • Реальная выгода. Специальное предложение должно быть действительно выгодным: только в этом случае удастся заинтересовать клиента. «Скидка ради скидки» не работает. Например, вы предлагаете скидку 5% на бухгалтерское обслуживание компании на 1 месяц. Скорее всего, клиент сочтет ее незначительной и продолжит поиски более выгодного предложения.

  • Легкость восприятия. Клиенты предпочитают предложения с понятными условиями. Например, «Бесплатный доступ к сервису на 1 месяц», «Скидка 30% на обслуживание ИП» и т.д. Сложные формулировки чаще отталкивают: клиенты не хотят тратить время на то, чтобы разобраться во всех нюансах. Кроме того, запутанные предложения воспринимаются как не очень выгодные.

  • Ограниченность спецпредложения. Если вы указываете, что скидка действует до конкретной даты, это служит дополнительным стимулом к совершению покупки. Если же ограничений по срокам нет, клиент может откладывать оформление покупки до бесконечности и в итоге найти другой вариант или просто забыть (особенно если сильной потребности в продукте нет).

  • Прозрачность. Дополнительные условия получения скидки или скрытые платежи — верный способ потерять доверие аудитории. Нужно сразу же обозначить все условия, на которых клиент может воспользоваться специальным предложением.

  • Ориентация на потребности аудитории. Клиентов чаще привлекают скидки и акции на те продукты, которые пользуются популярностью. Невостребованный продукт (даже на выгодных условиях) обратит на себя гораздо меньше внимания.

Хотите расширить свою аудиторию? «Клерк» всегда готов вам в этом помочь!

Размещайте спецпредложения на нашей «Витрине» и привлекайте новых целевых клиентов, а также используйте другие инструменты продвижения: мы подберем для вас самые привлекательные условия.

Просто позвоните 8 (800) 300-92-97, напишите нам в Telegram @KlerkReklama или на почту sales@klerk.ru

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