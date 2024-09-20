«Витрина спецпредложений»: новое решение для вашего бизнеса

Спецпредложения — один из самых эффективных инструментов продвижения. Для многих людей мощным стимулом становится именно возможность купить со скидкой, а не просто купить. Но чтобы предложение сработало, о нем нужно правильно рассказать. И «Клерк» готов вам в этом помочь: для наших партнеров мы создали новый продукт — «Витрина спецпредложений». Хотим познакомить вас с ним поближе.

А действительно ли скидки и акции помогают продавать

«Классический» путь клиента мы привыкли представлять так — осознание потребности, поиск, принятие решения. Но на практике все бывает гораздо сложнее: потенциальный клиент может передумать, на какое-то время «забыть» о своей потребности или обратить внимание на альтернативный способ решения проблемы.

И здесь самое время помочь клиенту и создать дополнительную мотивацию к покупке. Вообще скидки и акции работают с любыми клиентами — и теми, кто принял решение о покупке и выбирает из нескольких вариантов, и теми, кто пока не уверен, нужен ли ему продукт.

Нередко акции и скидки становятся стимулом даже для абсолютно «холодных» клиентов. До того как им встретится ваше специальное предложение, они могли не знать о существовании продукта, но возможность сэкономить всегда вызывает интерес. И если вам удастся убедить потенциального клиента в ценности продукта, то он точно не сможет проигнорировать выгодное предложение.

5 причин, почему скидки и другие спецпредложения реально работают

1. Привлекают внимание.

Скидка или акция всегда бросается в глаза, и, заметив, скидку, клиент также обращает внимание и на сам продукт. В высококонкурентной среде специальное предложение позволяет выделится среди других услуг или товаров.

2. Мотивируют к покупке.

Спецпредложения делают продукт более доступным. Возможно, клиент уже ранее интересовался вашим продуктом, но из-за стоимости решил отложить его приобретение. Появление скидки поможет ему принять решение о покупке.

3. Демонстрируют заботу о клиенте.

Для многих клиентов выгодное предложение — это одно из проявлений внимания и заботы со стороны компании. Результат — положительный имидж и рост доверия аудитории.

4. Влияют на эмоциональное восприятие продукта.

Нередко человек оценивает продукт по воспринимаемой ценности, а не только исходя из его реальной стоимости. Так работает психология ценообразования: продукт по невысокой цене кажется более привлекательным.

5. Создают ажиотаж.

Покупатель, особенно если действие скидки ограничено во времени, стремится как можно скорее воспользоваться предложением. Скорость принятия решения о покупке, таким образом, возрастает.

Как рассказать аудитории о специальном предложении

Информировать аудиторию о скидках и акциях можно при помощи различных каналов — разместить информацию на сайте компании и в своих социальных сетях, сделать email-рассылку или SMS-рассылки. Правда, в этом случае о спецпредложении узнает, преимущественно, только ваша аудитория, а новых клиентов привлечь не удастся. Рассказать о своем продукте и предложить скидку даже тем, кто раньше о нем ничего не слышал, помогает наше новое решение — «Витрина спецпредложений от партнеров».

Размещение спецпредложения на сайте «Клерка» — это новые целевые клиенты, повышение узнаваемости и способ напомнить о себе тем, кто уже взаимодействовал с вашей компанией.

Почему именно «Клерк»

«Клерк» — крупнейшее интернет-СМИ, объединяющее бухгалтеров, предпринимателей, финансистов, руководителей компаний и других представителей профессионального сообщества. Размещение специального предложения на сайте «Клерка» — не просто доступ к многомиллионной аудитории, а выход именно на целевых клиентов.

Пользователи «Клерка» привыкли воспринимать наш сайт как единый портал для обучения, повышения квалификации и консультирования по профессиональным вопросам. Запуск «Витрины спецпредложений» — это новые возможности и для партнеров, и для пользователей: обо всех актуальных акциях и скидках можно узнать в режиме «одного окна».

«Витрина спецпредложений от партнеров Клерка» — это: Целевой трафик B2B.

Комплексное продвижение оффера — СЕО, рассылки, блог компании, уведомления и др.

Оффер от партнера — это полноценная статья о продукте.

Размещение на витрине крупнейшего интернет-портала с ежемесячной аудиторией 10 миллионов уникальных пользователей.

Наша аудитория по-настоящему заинтересована в качественных и интересных продуктах, профессиональном развитии и сотрудничестве, поэтому ваше спецпредложение точно не останется без внимания.

Как это работает

Среди доступных для наших партнеров форматов — размещение спецпредложения на «Витрине», в которое также включены стандартные инструменты продвижения:

Размещение в разделе «Рейтинг компаний».

Одна новость в квартал о продуктах в «Новостях от редакции».

Две рассылки в новостной email-рассылке «Утренний Бухгалтер».

10 000 показов в сервисе «Объявлений».

Для тех, кто хочет привлечь к себе максимум внимания, мы предусмотрели рейтинг популярности на главной странице «Спецпредложения» (обратите внимание: в него смогут попасть только три участника!). А еще вы можете разместить свое предложение в первой строке по тематике или на баннере в хедере: так оно точно не останется незамеченным.

Создаем привлекательное для клиента спецпредложение: главное

Реальная выгода. Специальное предложение должно быть действительно выгодным: только в этом случае удастся заинтересовать клиента. «Скидка ради скидки» не работает. Например, вы предлагаете скидку 5% на бухгалтерское обслуживание компании на 1 месяц. Скорее всего, клиент сочтет ее незначительной и продолжит поиски более выгодного предложения.

Легкость восприятия. Клиенты предпочитают предложения с понятными условиями. Например, «Бесплатный доступ к сервису на 1 месяц», «Скидка 30% на обслуживание ИП» и т.д. Сложные формулировки чаще отталкивают: клиенты не хотят тратить время на то, чтобы разобраться во всех нюансах. Кроме того, запутанные предложения воспринимаются как не очень выгодные.

Ограниченность спецпредложения. Если вы указываете, что скидка действует до конкретной даты, это служит дополнительным стимулом к совершению покупки. Если же ограничений по срокам нет, клиент может откладывать оформление покупки до бесконечности и в итоге найти другой вариант или просто забыть (особенно если сильной потребности в продукте нет).

Прозрачность. Дополнительные условия получения скидки или скрытые платежи — верный способ потерять доверие аудитории. Нужно сразу же обозначить все условия, на которых клиент может воспользоваться специальным предложением.

Ориентация на потребности аудитории. Клиентов чаще привлекают скидки и акции на те продукты, которые пользуются популярностью. Невостребованный продукт (даже на выгодных условиях) обратит на себя гораздо меньше внимания.

Хотите расширить свою аудиторию? «Клерк» всегда готов вам в этом помочь!

Размещайте спецпредложения на нашей «Витрине» и привлекайте новых целевых клиентов, а также используйте другие инструменты продвижения: мы подберем для вас самые привлекательные условия.

Просто позвоните 8 (800) 300-92-97, напишите нам в Telegram @KlerkReklama или на почту sales@klerk.ru.