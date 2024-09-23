Как исправить ошибку в кассовом чеке

Иногда бывает так, что чек пробили с ошибкой. Например, указан неверный адрес или число. Рассказываем, как правильно исправить ошибки и сформировать чек коррекции.

Для исправления ошибки в кассовом чеке необходимо сформировать чек коррекции или возврата. Выбор зависит от формата фискальных данных. Если организация не провела расчет через онлайн-кассу, то нужен чек коррекции.

В случае, если организация не провела расчет через онлайн-кассу, нужно сформировать акт и указать в нем все расчеты без ККТ с датой, наименованием товара, ценой, количеством, стоимостью и причиной неприменения кассы. Акту также нужно присвоить номер и дату.

После акта нужно сформировать чек коррекции. Признак расчета зависит от времени применения кассы:

«Приход» — если кассу не применили при приеме денег;

«Расход» — если ККТ не применили во время выплаты.

Если ошибка была связана с неверной суммой или наименованием услуги, или если чек не был пробит, то чек коррекции пробивается текущей датой. В нем также указывается текущий адрес расчетов.