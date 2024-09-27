Сколько стоит ремонт квартиры в новостройке?

Мы собрали максимально полную и четкую информацию от сметчиков крупной компании по ремонту квартиры — поделимся с вами точными расценками на ремонт квартиры в новостройке в 2024–2025. А еще вы узнаете, как сэкономить на ремонте до 30%, не теряя в качестве.
Кстати, рассчитать стоимость ремонта квартиры в новостройке можно бесплатно и быстро в этом онлайн-калькуляторе.
От чего зависят цены на ремонт квартиры в новостройке
Когда вы только прикидываете, сколько будет стоит сделать ремонт в новостройке, нужно учитывать несколько факторов:
Демонтаж и строительство. Если нужен демонтаж – такие работы стоят не дешево и на них реально сэкономить. Работы же по установке новых стен, окон и дверей обычно требуют одобрения в БТИ, что может стоить от 35 до 80 тысяч рублей за проект перепланировки.
Сложность работ. Например, вы планируете дизайн интерьера в стиле минимализм. Однако этот стиль базово закладывает нестандартную планировку пространства, подготовку ниш под встроенную мебель, скрытые плинтуса – все это стоит не минималистичных денег. Кроме того, нужна будет мебель на заказ – а она в 3–4 раза дороже стандартной. Поэтому на старте так важно проконсультироваться с дизайнером и выбрать разумные решения.
Тип отделки. Варьируется от эконома (5–12 тысяч рублей за кв. м) до эксклюзива (30 тысяч рублей за кв. м и выше), без учета стоимости строительно-отделочных материалов.
Цены на материалы. Стоимость строительно-отделочных материалов растет с каждый годом на 15–17%. Ожидать, что через полгода материалы подешевеют – не самая удачная стратегия. Экономить можно, закупая материалы оптом у проверенных поставщиков или подрядчиков, у которых есть склад. Задайте вопрос потенциальным подрядчикам, есть ли у них свой склад или они закупают товары на рынке.
Подрядчики. По сути, это три разные сметы. Первая – самостоятельный ремонт. Дешевле, но качество и временные затраты под вопросом. Вторая – найм частных мастеров с площадок Авито и других. Также есть вопросы к качеству услуг и гарантиям. Третья – официальный договор с ремонтной компанией. Гарантии качества, дороже – но в перспективе дешевле. Не нужно переделывать, есть скидки за ремонт «под ключ», материалы дешевле на 20–25%.
Тарифы на услуги отделочников и мастеров. Стоимость услуг варьируется в зависимости от города, в крупных городах тарифы выше.
Размер квартиры. Маленькие квартиры (до 30 кв. м) могут обходиться дороже в ремонте по цене за квадратный метр ввиду сложности организации тех. решений на кв.м.
Дополнительные траты. Включают доставку и хранение материалов, уборку после работ, установку мебели и техники, а также специализированные монтажные работы.
Рассчитать стоимость ремонта квартиры в новостройке можно в этом онлайн-калькуляторе.
Сколько стоит сделать ремонт в новостройке: цены за кв. м
Стоимость ремонта квартиры в новостройке за квадратный метр варьируется в зависимости от сложности проекта и исходного состояния квартиры. Если в новостройке уже есть отделка и нужны косметические изменения для эконом-класса ремонта средняя цена 7–8 тыс. рублей и более за кв. м без учета стоимости материалов. Для капитального ремонта с актуальными техническими решениями — от 30 тысяч рублей и выше.
Разбивка цен на ремонтные работы по классам отделки
«Не забывайте добавлять к общей стоимости ремонтных работ расходы на черновые стройматериалы. Стартовая цена за материалы — от пяти тысяч рублей за квадратный метр. Однако, средняя стоимость черновой и чистовой отделки в Москве достигает примерно 20 тысяч рублей за кв. м. К тому же, каждый год цены увеличиваются на 15%».
Как рассчитать стоимость ремонта в новостройке
Самый простой, быстрый и бесплатный вариант — это воспользоваться онлайн-калькулятором на сайте подрядчика. Например, по этой ссылке. Можно бесплатно рассчитать смету на ремонт новостройки в трех вариантах.
Если хотите самостоятельно прикинуть, во сколько обойдется ремонт в новой квартире, сделайте четыре шага по инструкции:
Для точного планирования бюджета на ремонт новой квартиры важно внимательно рассчитать площадь всех поверхностей, которые требуют работы. Вот шаги, которые помогут вам в этом:
Площадь пола. Общая площадь вашей квартиры, указанная в плане, и есть площадь пола. Для прямоугольных комнат просто перемножьте длину и ширину (S=a*b). Если же планировка сложная, разделите ее на более мелкие прямоугольные сегменты и просуммируйте их площади.
Площадь стен. Сложите длины всех сторон комнаты и умножьте на высоту стен. Если комната прямоугольная, используйте формулу: S=(2a+2b)*c. Из этого числа вычтите площади окон и дверей, которые рассчитываются подобно полу.
Площадь потолка. Обычно она равна площади пола, что упрощает расчеты.
«Зная эти параметры, вы сможете точно определить необходимое количество и стоимость материалов, а также стоимость работы мастеров, зависящую от площади поверхностей. Это первый шаг к грамотному планированию вашего ремонта».
Чтобы понять, сколько будет стоить ремонт в новостройке, вам нужно составить точную смету. Вот два способа, как это сделать:
Детализированный метод. Напишите список всех работ, которые нужно выполнить, найдите мастеров и узнайте их тарифы. Тарифы могут быть за квадратный метр, погонный метр или за штуку. Затем внесите всю информацию в таблицу, указывая виды работ, расценки за услугу, объем и итоговую стоимость.
Упрощенный метод. Пригласите прораба или сметчика из строительной компании, объясните им, что вам нужно, и попросите высчитать стоимость. Если они составят детализированную смету, можно с ними же подписать договор на ремонтные работы, но убедитесь, что в смете нет ничего лишнего.
Для того чтобы узнать, сколько будут стоить материалы для ремонта, можно либо заказать смету у подрядчика, который включит это в общий расчет, либо сделать расчет самостоятельно. Если вы решите работать самостоятельно, вот как это можно организовать:
Выбор материалов. Сначала определите, какие материалы вам понадобятся для ремонта. Составьте список всего, от крупных позиций, таких как штукатурка или краска, до мелочей, как розетки и переходники.
Создание таблицы. В таблицу введите следующую информацию для каждого материала: наименование, единица измерения (штука, килограмм, метр), цена за единицу, необходимое количество и итоговая стоимость.
Расчет количества. Например, если вы используете сухую смесь для штукатурки, узнайте, сколько материала нужно на один квадратный метр. Если один мешок весит 50 кг, а на квадратный метр уходит 15 кг, то для обработки 30 квадратных метров потребуется примерно 9 мешков.
Учет запаса. Некоторые материалы, такие как обои, лучше покупать с запасом, особенно если при стыковке возникают обрезки.
Планируя бюджет на ремонт в новостройке, помимо основных расходов на работы и материалы, важно учесть дополнительные затраты. Вот что может включать в себя ваш список:
Проект дизайна интерьера квартиры. Можно заказать у специалиста или использовать готовый.
Перепланировка. Нужно оформить изменения в планировке официально.
Мебель и техника. Планируйте расходы на покупку и установку.
Доставка и сборка. Учитывайте стоимость транспортировки и монтажа.
Декоративные предметы. Заложите средства на декор интерьера.
«Также стоит создать резервный фонд на случай непредвиденных расходов, например, на дополнительные работы или повреждение материалов. Размер резерва — 10–20% от общего бюджета, что поможет избежать задержек в работе».
Сколько стоит сделать ремонт в новостройке с черновой отделкой
Квартира с черновой отделкой — это базовый вариант, где есть только основные коммуникации, такие как электричество и водоснабжение, которые еще не распределены по местам. Такие квартиры обычно дешевле, но здесь придется вложиться в ремонт.
Примерная стоимость ремонта в «эконом-классе» составит около 30-40 тысяч рублей за квадратный метр по работам.
Основные виды работ в квартире с черновой отделкой:
Подготовка. Демонтаж лишних элементов, установка перегородок, замена окон и дверей.
Электромонтаж. Распределение проводки по квартире с учетом будущего расположения осветительных приборов и розеток.
Черновая работа. Выравнивание стен и потолков для последующей чистовой отделки.
Стяжка пола. Создание основания с тепло- и звукоизоляцией, добавление гидроизоляции в мокрых зонах.
Монтаж инженерных сетей. Установка систем отопления и водоснабжения.
Чистовое выравнивание. Подготовка стен и потолков к финальной отделке.
Чистовая отделка. Нанесение краски или обоев, монтаж потолочных систем.
Укладка полов. Выбор покрытия в зависимости от функционала помещений.
Установка сантехнических элементов. Монтаж ванны, душевой, раковин и унитаза.
Монтаж дверей и электрофурнитуры. Установка внутренних дверей и электроприборов.
Генеральная уборка. Подготовка квартиры к заселению.
Меблировка и декорирование. Размещение мебели и декоративных элементов.
Финальная проверка. Осмотр квартиры на предмет соответствия стандартам качества.
Сколько стоит сделать ремонт в новостройке с предчистовой отделкой
Квартира с предчистовой отделкой включает минимальные коммуникации как электричество и водопровод, но без подключения к точным местам использования. Такие квартиры обычно дешевле и предоставляют возможность сделать перепланировку по вашему желанию и дизайну.
Обычно минимальная стоимость ремонта квартиры с чистовой отделкой колеблется от 8 до 20 тысяч рублей за квадратный метр.
Цена варьируется из-за разных материалов, их цены и сложности работ:
Окна и входная дверь. Замените их, если необходимо, выбрав модели лучшего качества или подходящие по дизайну.
Поверхности. Проверьте стены, потолок и пол на ровность. При необходимости произведите дополнительное выравнивание.
Инженерные сети. Осмотрите все системы и проверьте трубы на утечки или повреждения.
Чистовая отделка. подберите материалы для отделки стен, потолков и полов.
Система обогрева. Если нужно, поставьте другие батареи обогрева, например, более эффективные или подходящие стилю интерьера.
Электрика/сантехника. Обновите приборы, если они не отвечают вашим требованиям.
Межкомнатные двери. Выберите подходящие двери, которые гармонируют с интерьером.
Финальный осмотр. Перед установкой мебели проверьте качество всех выполненных преобразований.
Сколько стоит сделать ремонт в новостройке с ремонтом от застройщика
Ремонт новостройки, выполненный застройщиком, уже включает все, что нужно для заселения и проживания. Если отделка вас устраивает, можно сразу переходить к декорированию интерьера. Возможно, захочется заменить некоторые элементы, чтобы они лучше соответствовали вашим предпочтениям.
Как правило, квартиры с ремонтом от застройщика обходятся на 20–30% дороже, чем квартиры без отделки.
Что можно сделать дополнительно в такой квартире:
Покраску стен в другой оттенок, чтобы изменить атмосферу в комнате.
Замена пола, например, вместо линолеума постелить паркет.
Установку новых межкомнатных дверей, которые лучше впишутся в стиль.
Добавление декоративных деталей, таких как молдинги или карнизы.
Подбор и монтаж светильников, соответствующих общему дизайну.
Обновление сантехники на более современные и удобные модели.
Модернизацию кухонного гарнитура, замену фасадов шкафов и столешницы.
Укладку декоративной плитки для создания акцентных участков.
Монтаж натяжных потолков с встроенным освещением.
Самые дорогие работы в ремонте квартиры в новостройке
Приведем список ключевых и наиболее дорогостоящих этапов ремонта с актуальными расценками по Москве:
Эти работы обычно съедают около двух третей от общей суммы на ремонт квартиры. Поэтому лучше поручить их профессиональной компании, которая выполнит все на высоком уровне и может предложить скидки при заказе комплексных услуг.
Рассчитать точную стоимость ремонта можно бесплатно с помощью этого калькулятора.
Сколько стоит дизайн-проект новостройки
Дизайн-проект — это руководство для всех, кто будет заниматься ремонтом квартиры. Разработка проекта обойдется в 15–20% от общего бюджета. Это может показаться дорого, но исправления ошибок и переплата за неправильные решения на старте обойдутся значительно дороже.
Что входит в дизайн-проект:
Порядок работ — от старта до финала.
Перечень материалов — для точного расчета, что и сколько потребуется.
Планировка мебели — чтобы все элементы гармонично вписались.
Размещение розеток и сантехники — для удобства и функциональности.
План раскладки напольных покрытий — чтобы плитка и покрытия были уложены ровно.
Освещение и зонирование — для того, чтобы итог ремонта радовал, а не разочаровывал.
«Можно попробовать сэкономить, разработав общий план квартиры самостоятельно, но это может привести к неприятным неожиданностям. Например, стол на кухне может не поместиться, а шкаф в спальне окажется слишком маленьким для отведенного под него пространства. Это досадно, но поправимо. Однако без должного опыта есть риск сделать серьезные просчеты, которые могут привести к большим переделкам и даже штрафам от надзорных органов».
Частный мастер или компания: кого выбрать для ремонта квартиры
При выборе между частником и компанией важно учитывать разницу в цене и уровне сервиса. Услуги частного мастера обычно обходятся дешевле — на треть ниже, но без гарантий и качества. Если ремонтная фирма берет за черновые работы 7–9 тысяч рублей за квадратный метр, частник может предложить 4–5 тысяч.
Но компания имеет свои плюсы. Она закупает материалы оптом, что позволяет снижать их стоимость на 20–25%. Это может сократить ваш общий бюджет на ремонт почти на треть. Частники таких условий не предлагают, что может увеличить расходы.
Компании дорожат своей репутацией, поэтому оперативно исправляют недочеты за свой счет и предлагают официальный договор с гарантиями. Используются только сертифицированные материалы и профессиональные инструменты. Это обеспечивает качество и долговечность работы. В случае с частными мастерами риски некачественного выполнения выше, а исправление ошибок часто ляжет на вас.
Сколько стоит сделать ремонт в новостройке
Две трети бюджета ремонта (до 60–70%) занимают расходы на отделку полов, потолков и стен. Именно на эти этапы приходится более половины всех затрат, которые владелец квартиры должен учитывать.
1. Возведение новых перегородок/внутренних стен.
Постройка перегородок в новостройке — один из самых недорогих этапов ремонта. К примеру, возведение одной стены обойдется в 35–45 тысяч рублей.
2. Устройство стяжки пола.
Устройство пола занимает до 20% от общего бюджета ремонта. Стоимость варьируется в зависимости от выбранной технологии стяжки — сухой, полусухой или мокрой, а также от параметров самой стяжки.
3. Черновая и чистовая отделка.
Черновая и чистовая отделка занимает около 40% от общего бюджета ремонта квартиры в новостройке.
4. Напольные покрытия.
Установка может обойтись от 650 до 6000 рублей за квадратный метр, в зависимости от сложности работ и типа используемого покрытия.
5. Монтаж сантехники.
Монтаж сантехнических приборов и оборудования занимает в среднем 10-15% от общего бюджета на ремонт квартиры в новостройке.
6. Электромонтаж.
Электромонтажные работы в новостройке занимают в среднем 10–15% общего бюджета на ремонт квартиры.
7. Установка окон и дверей.
Средняя цена на окна и межкомнатные двери составляет около 25 тысяч рублей за единицу. Есть более бюджетные варианты за 15–17 тысяч рублей. Если вам нужны премиальные решения, такие как двери скрытого монтажа, их стоимость может доходить до 120 тысяч рублей за штуку.
8. Ремонт ванной и санузла.
Для точного расчета общей стоимости ремонта квартиры в новостройке обязательно учитывайте затраты на санузлы. Цены варьируются от 60 до 170 тысяч рублей. Дешевые варианты предполагают установку недорогой сантехники и покраску стен, тогда как более дорогие — замену батарей и укладку плитки.
9. Доставка материалов.
Стоимость доставки строительных материалов зависит от вашего местоположения. Обычно она начинается от 700 рублей, а услуги грузчиков стоят около 500 рублей/час. Важно заложить не менее 10 тысяч рублей на организацию доставки стройматериалов.
10. Вывоз мусора.
При ремонте стоит предусмотреть расходы на вывоз строительного мусора. Если вы работаете с подрядчиками, эта услуга может быть включена в договор. При самостоятельном ремонте нужно решать этот вопрос самостоятельно. Закладывайте минимум 7 тысяч рублей на эти расходы.
Как сделать ремонт в новостройке недорого
Затраты на ремонт можно снизить, следуя нескольким простым рекомендациям:
Выбирайте отечественные материалы. Импортные стройматериалы известны качеством, но отечественные аналоги часто не уступают по характеристикам, при этом стоят дешевле.
Вывоз мусора самостоятельно. Специальные компании берут деньги за вывоз строительных отходов, но можно сделать это самому, узнав, куда его нужно отвезти. Это поможет сэкономить как на вывозе, так и на уборке, если выполнить ее без помощи клининговой службы.
Не покупайте материалы про запас. Покупайте стройматериалы в точном количестве. Если что-то не хватит, всегда можно докупить, а лишние обои или краска только займут место.
Выбирайте материалы с легким монтажом. Для пола подойдут рулонные покрытия, такие как линолеум или кварцвинил, а для стен — обои под покраску. Простота укладки уменьшает стоимость работ.
Ищите скидки. Узнайте у друзей или на сайтах, где можно приобрести материалы со скидкой. Это поможет значительно снизить затраты.
Простой интерьер. Декоративные стили, такие как классика, требуют больше затрат на детали, тогда как современные и скандинавские интерьеры обычно проще и дешевле в реализации.
Меньше мебели на заказ. Изготовление мебели на заказ обходится на 40% дороже стандартных решений. Лучше выбрать готовые варианты, чтобы сэкономить.
Черновые работы. Эти этапы должны быть выполнены на совесть, так как следующий капитальный ремонт предстоит не скоро. От качества черновой отделки зависит долговечность ремонта на ближайшие 15–20 лет.
Инженерные системы. Дешевое оборудование для электрики, водоснабжения или отопления может не сразу показать свои недостатки, но проблемы часто возникают в неподходящее время. Не стоит рисковать безопасностью и комфортом — лучше доверить монтаж профессионалам и выбирать надежные материалы для систем жизнеобеспечения.
Сантехника. При покупке сантехники важно выбирать проверенных производителей. Это долгосрочное вложение. Внимательно проверяйте документы и комплектацию, так как качество сантехники напрямую влияет на удобство эксплуатации и срок службы.
Мебель. Лучше сократить количество мебели, чем жертвовать ее качеством. Дешевые материалы могут содержать вредные вещества, которые влияют на здоровье. Выбирайте ДСП, МДФ или натуральное дерево — они прослужат дольше и не рассыпятся.
Окна и двери. Качественные окна и двери обеспечивают хорошую тепло- и звукоизоляцию. Не гонитесь за слишком низкими ценами — это может привести к затратам на переделку. Тройные стеклопакеты с вентиляцией — отличный выбор для шумных районов, а надежная фурнитура прослужит долгие годы.
Квалифицированные специалисты. Не экономьте на найме профессиональных мастеров, особенно когда речь идет об электрике и сантехнике. Некачественная работа может обернуться дорогостоящими переделками и проблемами с безопасностью.
Частые вопросы и ответы в ремонте: отвечают эксперты
Когда начинать чистовую отделку квартиры-новостройки?
Не спешите приступать к чистовой отделке в новостройке. Панельные и кирпичные дома обычно дают усадку в течение 7–9 месяцев после сдачи. Хотя строительные нормы предполагают равномерное снижение, активные ремонтные работы могут увеличить нагрузку на здание.
«Мы не рекомендуем сразу переходить к чистовой отделке после завершения черновых работ. Даже небольшая усадка способна повредить декор. Оптимально подождать 4–5 месяцев — за это время большинство соседей завершат свои ремонты, и нагрузка на конструкцию стабилизируется».
Как сэкономить на материалах?
Советуем оптимизировать расходы на чистовую отделку, ведь сейчас на рынке представлено много качественных и доступных материалов. Несколько рекомендаций для разумной экономии:
Оптом дешевле. Обратитесь к крупным ремонтным компаниям, которые могут приобретать материалы оптом с выгодными скидками до 20%.
Выбор без переплат за бренды. Не переплачивайте за известные марки. Подрядчики смогут подобрать качественные материалы по доступной цене.
Планируйте заранее. Используйте онлайн-калькуляторы для точного расчета затрат.
Закажите ремонт «под ключ». Заказывая полный ремонт, можно сэкономить до 10% от общей суммы работ.
Нужна ли звукоизоляция для пола и стен?
В новостройках часто возникают проблемы с шумом из-за тонких перегородок. Снизить его можно, установив акустические панели или специальные покрытия на стены и потолок. Для защиты от внешних звуков обычно используют несколько слоев звукоизоляционных материалов, таких как гипсокартон в сочетании с минеральной ватой.
Когда лучше приобретать материалы?
Не стоит закупать все сразу, чтобы не загромождать пространство и избежать порчи материалов. Опираться следует на дизайн-проект и план ремонта, приобретая нужные позиции по мере необходимости с дополнительным запасом в 10%.
Как выровнять стены без штукатурки?
Во время чернового ремонта можно установить гипсокартонные или гипсоволоконные листы, а также ПЗП-плиты. Эти материалы крепятся на алюминиевый профиль, создавая ровную основу для последующей отделки любого типа.
Ну вот и все, друзья! Надеемся, что наши рекомендации будут полезны в предстоящем ремонте. Если захотите узнать, сколько будет стоить ремонт вашей квартиры в новостройке, просто нажмите на ссылку, чтобы рассчитать смету в трех вариантах абсолютно бесплатно!
Реклама: ООО «ДОМЕО МАРКЕТИНГ», ИНН 9704067054, erid: LjN8K8mLG
Начать дискуссию