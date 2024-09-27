Сколько стоит ремонт квартиры в новостройке?

Самый простой, быстрый и бесплатный вариант — это воспользоваться онлайн-калькулятором на сайте подрядчика. Например, по этой ссылке. Можно бесплатно рассчитать смету на ремонт новостройки в трех вариантах.

Если хотите самостоятельно прикинуть, во сколько обойдется ремонт в новой квартире, сделайте четыре шага по инструкции:

Для точного планирования бюджета на ремонт новой квартиры важно внимательно рассчитать площадь всех поверхностей, которые требуют работы. Вот шаги, которые помогут вам в этом:

Площадь пола. Общая площадь вашей квартиры, указанная в плане, и есть площадь пола. Для прямоугольных комнат просто перемножьте длину и ширину (S=a*b). Если же планировка сложная, разделите ее на более мелкие прямоугольные сегменты и просуммируйте их площади. Площадь стен. Сложите длины всех сторон комнаты и умножьте на высоту стен. Если комната прямоугольная, используйте формулу: S=(2a+2b)*c. Из этого числа вычтите площади окон и дверей, которые рассчитываются подобно полу. Площадь потолка. Обычно она равна площади пола, что упрощает расчеты.

«Зная эти параметры, вы сможете точно определить необходимое количество и стоимость материалов, а также стоимость работы мастеров, зависящую от площади поверхностей. Это первый шаг к грамотному планированию вашего ремонта».

Чтобы понять, сколько будет стоить ремонт в новостройке, вам нужно составить точную смету. Вот два способа, как это сделать:

Детализированный метод. Напишите список всех работ, которые нужно выполнить, найдите мастеров и узнайте их тарифы. Тарифы могут быть за квадратный метр, погонный метр или за штуку. Затем внесите всю информацию в таблицу, указывая виды работ, расценки за услугу, объем и итоговую стоимость.

Упрощенный метод. Пригласите прораба или сметчика из строительной компании, объясните им, что вам нужно, и попросите высчитать стоимость. Если они составят детализированную смету, можно с ними же подписать договор на ремонтные работы, но убедитесь, что в смете нет ничего лишнего.

Для того чтобы узнать, сколько будут стоить материалы для ремонта, можно либо заказать смету у подрядчика, который включит это в общий расчет, либо сделать расчет самостоятельно. Если вы решите работать самостоятельно, вот как это можно организовать:

Выбор материалов. Сначала определите, какие материалы вам понадобятся для ремонта. Составьте список всего, от крупных позиций, таких как штукатурка или краска, до мелочей, как розетки и переходники. Создание таблицы. В таблицу введите следующую информацию для каждого материала: наименование, единица измерения (штука, килограмм, метр), цена за единицу, необходимое количество и итоговая стоимость. Расчет количества. Например, если вы используете сухую смесь для штукатурки, узнайте, сколько материала нужно на один квадратный метр. Если один мешок весит 50 кг, а на квадратный метр уходит 15 кг, то для обработки 30 квадратных метров потребуется примерно 9 мешков. Учет запаса. Некоторые материалы, такие как обои, лучше покупать с запасом, особенно если при стыковке возникают обрезки.

Планируя бюджет на ремонт в новостройке, помимо основных расходов на работы и материалы, важно учесть дополнительные затраты. Вот что может включать в себя ваш список:

Проект дизайна интерьера квартиры. Можно заказать у специалиста или использовать готовый. Перепланировка. Нужно оформить изменения в планировке официально. Мебель и техника. Планируйте расходы на покупку и установку. Доставка и сборка. Учитывайте стоимость транспортировки и монтажа. Декоративные предметы. Заложите средства на декор интерьера.

«Также стоит создать резервный фонд на случай непредвиденных расходов, например, на дополнительные работы или повреждение материалов. Размер резерва — 10–20% от общего бюджета, что поможет избежать задержек в работе».