Новое резюме Консультации
ЕСХН

Кто вправе применять ЕСХН

ЕСХН могут применять не все компании и ИП. Налоговый Кодекс определяет конкретные требования к предприятиям, которые могут использовать спецрежим. Рассказываем о критериях для работы на ЕСХН.
Кто вправе применять ЕСХН
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Согласно п. 2 ст. 346.2 НК сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются организации и ИП, которые производят сельхоз продукцию, осуществляют ее первичную и последующую переработку и реализующие эту продукцию (в том числе на арендованных ОС).

Также здесь есть условие: в общем доходе от реализации товаров таких организаций и ИП доля дохода от реализации сельхоз продукции (включая продукцию первичной переработки), которая была произведена из сельхоз сырья, а также от оказания услуг, указанных в пп. 2, должна составлять не менее 70%.

Закрытый перечень продукции первичной переработки содержится в Постановлении Правительства от 25.07.2006 № 458. Сюда не относятся паштеты, сыры, колбасы и другие подобные продукты.

Е-Офис 24

Заработать на рекомендации 1С? Почему бы и да! 

С помощью партнерской программы компании «Е-Офис 24» вы сможете зарабатывать на рекомендации длительное время: пока приведенный вами клиент оплачивает тарифы 1С в облаке.

Заработать на рекомендации 1С? Почему бы и да! 

Начать дискуссию