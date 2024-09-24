Патенты на IT-решения: что изменилось в 2024 году

Получить патент на ПО раньше было практически невозможно. Сейчас ситуация изменилась. IT-решения смогут попадать в реестр Роспатента. Нужно только учесть некоторые нюансы.

Меня зовут Юрий Горбачев. Я руковожу патентным бюро «Лирейт». В этой статье я расскажу, что изменилось в 2024 году, как пройти процедуру и получить патент на IT-решение.

Для чего получать патент на IT-решение

Патент подтверждает право на разработку. Владелец патента может использовать ее любым способом, распоряжаться ею в своих интересах.

Патент на IT-решение дает его обладателю множество возможностей.

Зная о возможностях, которые становятся доступны при получении патента, разработчики и компании все чаще обращаются в патентное ведомство. Об этом говорит официальная статистика Роспатента.

Дополнительным стимулом к получению патентов становится заинтересованность российского бизнеса в местных решениях. В текущих реалиях получить доступ к иностранному ПО сложно, нужны альтернативы.

Разработчикам в свою очередь важно обеспечить защиту своего решения и возможность получать максимальные выгоды.

Эти обстоятельства стали толчком к заполнению пробелов системы, существовавших в области патентования IT-решений.

Почему раньше было трудно запатентовать IT-решение

Ранее патентование IT-решений было проблемой, потому что не было единого подхода к оценке охраноспособности. Разработчикам было трудно доказать уникальность. Она в большей степени определяет возможность получения патента.

Защита IT-разработок была возможна только в качестве объектов авторского права, в некоторых случаях можно было запатентовать дизайн, но не техническое решение.

Код можно было защитить с помощью регистрации программы ЭВМ в Роспатенте, но защита распространялась как на литературное произведение, а не на алгоритм. Эксперты не проводили проверку на уникальность, лишь подтверждали, что на конкретную дату лицо по собственным заверениям владело правами на код.

Свидетельство о регистрации — необходимость, если компания хочет попасть в реестр отечественного ПО Минцифры. Оно подтверждает принадлежность разработки. Однако о полной защите программы посредством такого решения речь не идет. Защищенным остается только код.

Такая ситуация порождала бесконечный плагиат, с которым практически невозможно эффективно бороться даже при наличии прав на код и дизайн.

При подаче заявок на патентование IT-продукта возникали споры, поскольку часто позиция эксперта Роспатента отличалась от мнения заявителя. Четкого регулирования не было, отсутствовала возможность достичь взаимопонимания на правовой основе. Сроки проведения экспертиз были затянуты, после чего часто следовал практически необоснованный отказ.

Было принято решение устранить препятствия для разработчиков и компаний к получению патентов на IT-решения.

Почему получить патент на IT-решение стало проще

В мае 2024 года Минэкономразвития опубликовало приказ. В нем были определены правила, которые регламентируют порядок получения патентов в сфере IT. Это значительно упростило процедуру.

В частности установлены критерии по определению патентоспособности. Именно для IT-решений их было трудно применять.

Сейчас софт проверяют по новым правилам, указанным в приказе Минэкономразвития от 15.03.2024 № 148. Этим документом также регулируется порядок подачи заявки и ее заполнения.

Некоторое внимание уделяется патентованию решений с применением искусственного интеллекта. Заявитель обязан максимально подробно описывать свои разработки с участием ИИ.

В августе 2024 года представитель Минэкономразвития заявил, что уже готова вся правовая база для патентования IT-продуктов. Теперь точно можно действовать — патентовать IT-решение как изобретение или полезную модель.

Как эти изменения отразятся на практике

Чтобы получить патент на IT-решение, теперь нужно доказать применимость на практике и возможность реализации на конкретных устройствах. Иными словами, нужно подтвердить, что решение функционирует на реальном устройстве.

Нельзя просто запатентовать код. Патентованию подлежат разработки в IT в виде материальных устройств, программной функции или алгоритма, а вот внутри этих объектов может быть ПО. Защите подлежит именно устройство, функция или алгоритм, не код.

В составе заявленного объекта обязательно должны быть другие элементы, помимо кода. Эксперты будут изучать взаимосвязи между ними и их влияние на конечный результат.

Практическая применимость разработки может выражаться в примерах ее использования в конкретной ситуации. Чем таких примеров больше, тем лучше.

Помимо этого, по общим правилам ваше ПО должно быть новым, иметь изобретательский уровень, тогда оно станет изобретением.

Для патентования разработки в области информационных технологий в качестве полезной модели она должна соответствовать 2 общим для всех объектов критериям:

практическая применимость;

новизна.

Изобретательский уровень в данном случае не нужен. Полезная модель — это всегда более простое техническое решение в сравнении с изобретением. Оно может быть очевидным для эксперта в IT-отрасли, а изобретение — нет.

Перед подачей заявки нужно проверить решение на возможность получения патента. Заявитель может проводить патентный поиск самостоятельно или с участием патентного поверенного. Ориентироваться при проверке нужно на новый приказ.

В заявке нужно подробно расписать функционал ПО. Указать на конкретный результат, который достигается с помощью IT-решения.

Главное:

доказать работоспособность и применимость на практике;

указать на функциональность, устройства, с которыми разработка взаимодействует;

показать конкретный результат.

Описание технических решений в сфере IT должно быть максимально подробным. Эксперт должен увидеть признаки изобретения, результат и значимые проблемы, которые решены с помощью IT-продукта. В приказе Минэкономразвития от 15.03.2024 № 148 приведены четкие рекомендации по раскрытию сущности и результатов, на получение которых влияет ПО.

Вопросы об уникальности будут возникать у экспертов часто, поэтому рекомендуем заявителям заранее подготовить доказательства новизны. В случае запроса от экспертов вы можете предоставить их с обоснованием вашей позиции. Это поможет отстоять право на получение патента.

После подачи заявки окончательное решение принимается в течение 8–12 месяцев. Однако малые технологические компании имеют преимущество – их заявки рассматривают в первую очередь в течение 1–2 месяцев согласно приказу Роспатента от 15.03.2024 № 120.

Для подачи заявки в приоритетном порядке достаточно, чтобы хотя бы один из заявителей имел статус МТК. Статус МТК получают, когда:

ОКВЭД компании входит в перечень, утвержденный постановлением от 02.11.2023 № 1847;

выручка не превышает 4 000 000 000 рублей за год;

есть положительное заключение одного из центров экспертизы, например, Фонда Сколково или Центра поддержки инжиниринга и инноваций;

компания есть в Едином реестре конечных получателей господдержки инновационной деятельности.

Если у вас есть такой статус, вы можете воспользоваться предусмотренными законом преимуществами.

Получение патента — это платная процедура. Величина пошлин за регистрацию изобретения стартует от 3 300 рублей, а полезной модели — от 1 400 рублей. Вскоре стоимость увеличится. Роспатент уже анонсировал изменения, а нормативный правовой акт находится на стадии рассмотрения.

Срок действия патента — 20 лет.

Изменения должны положительно отразиться на патентовании IT-разработок, как минимум, экспертизы будут проходить более упорядоченно и гораздо быстрее. За счет новых возможностей направлять заявки будет большее число желающих, множество отечественных проектов получат защиту и возможность монетизировать свои разработки.

Отрицательными моментами нововведений станет повышение нагрузки на ведомство. Вероятно, негативный эффект от этого ощутят заявители, чьи разработки не связаны с IT.

Рекомендации для патентования IT-решений