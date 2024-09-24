Проверки СФР: какие бывают, как и когда проводят, сколько длятся

Специалисты СФР вправе проверить любую компанию и ИП-работодателя. На каких основаниях проводятся такие мероприятия, что в первую очередь исследуют сотрудники фонда, какие проверки осуществляет СФР и какова их длительность, как представители ведомства оформляют результаты проведенных процедур — ответы на эти и другие вопросы можно найти в представленном материале.

Что проверяет СФР

Специалисты СФР исследуют все без исключения сведения, которые организации и частные коммерсанты подают в это ведомство, в том числе в виде отчетов.

Сотрудники фонда изучают (п. 2 ст. 8, ст. 9, ч. 2 ст. 16 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ, пп. 7— 8 п. 1 ст. 18 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ, пп. 1— 3 ч. 1 ст. 4.2 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ):

правильно ли заполнены данные для индивидуального (персонифицированного) учета, информацию о начисленных страховых взносах на травматизм и прочие сведения, включаемые в состав единой формы ЕФС-1;

верно ли рассчитаны взносы на травматизм, все ли необходимые выплаты застрахованным физлицам обложены взносами;

не было ли у коммерсанта или компании необоснованных трат за счет фонда;

имеются ли документы, подтверждающие начисление и уплату взносов на травматизм, правильно ли они оформлены;

верные ли сведения были поданы в фонд, чтобы назначить выплату пособий физлицам.

Для этого сотрудники СФР располагают несколькими способами контроля. Они проводят:

камеральные проверки;

выездные проверки;

проверки по документам и сведениям о выплате средств;

проверки полноты и достоверности сведений, учтенных на индивидуальном лицевом счете (ИЛС) (п. 1 ст. 8, ст. 16 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ).

Кроме того, специалисты фонда:

участвуют в расследовании страховых случаев, в том числе несчастных случаев на производстве;

контролируют срок постановки страхователей на учет в территориальных органах ведомства.

Фонд проверяет всех юрлиц и частных коммерсантов, которые являются страхователями по обязательному пенсионному и социальному страхованию, страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

В рамках контроля сотрудники ведомства вправе истребовать документы и информацию у страхователя, налоговых органов и банков, вызывать страхователя для дачи пояснений и осуществлять другие полномочия.

Камеральные проверки начинаются после каждой сдачи отчетности или представления документации, необходимой для назначения и выплат страхового обеспечения или обеспечения по страхованию. СФР проверяет подлинность электронного больничного листа и контролирует любые действия с ним. То есть вероятность того, что у субъекта будет камеральная проверка, составляет 100%.

При камеральных проверках ведомство учитывает информацию, которая пришла от налоговиков. Дополнительные документы, как правило, запрашивают, только если обнаружат какие-то нестыковки с этими сведениями.

Выездные проверки фонд проводит выборочно. Высока вероятность выездных проверок специалистами ведомства фирм и предпринимателей, которые подпадают под критерии отбора страхователей при планировании данных проверок. Но даже если субъекта не включили в план, выездная проверка, вероятнее всего, состоится, если сотрудник пожалуется на непредставление этим лицом сведений, необходимых для назначения и выплаты страхового обеспечения (ч. 2, 3 ст. 4.7 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ).

В случае проведения выездных проверок могут изучить абсолютно все данные в составе единой формы ЕФС-1, а также информацию, связанную со страховыми взносами и с выплатами пособий за три года либо выборочно.

Этот момент проверяющие определяют самостоятельно в ходе проверки. Если специалистам фонда понадобятся копии документов, они выставят требование об этом.

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Камеральная проверка СФР

Камеральные проверки СФР проводит (пп. 1, 2 ст. 26.15 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ, ч. 1 ст. 4.7 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ):

по сведениям о начисленных страховых взносах на травматизм, которые представляют в составе единой формы ЕФС-1;

по документам и сведениям, которые представляют для назначения и выплаты страхового обеспечения или обеспечения по страхованию.

Время проведения камеральной проверки составляет 3 месяца с момента, когда были поданы документы.

Проверку фонд проводит на своей территории по тем данным, которые ему были представлены компанией или предпринимателем. Также он может использовать и другие сведения, которые у него есть. При необходимости у проверяемого субъекта могут запросить дополнительные документы и информацию.

Представить такие документы по запросу нужно в течение 10 рабочих дней после получения требования фонда (п. 6 ст. 26.18 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ). Все документы, которые будут переданы ведомству, желательно перечислить в сопроводительном письме. Если лицо не успевает собрать пакет документов в установленный срок, нужно предупредить об этом территориальное подразделение СФР.

Если при проверке выявят ошибки, противоречия или несоответствия, фирму или коммерсанта попросят дать пояснения или внести исправления. Сделать это нужно на протяжении 5 рабочих дней с момента получения требования от СФР.

Выездная проверка СФР

Выездные проверки специалисты фонда проводят:

по страховым взносам на травматизм;

по документам и сведениям, представленным для назначения и выплаты страхового обеспечения или обеспечения по страхованию.

Выездные проверки по страховым взносам на травматизм и выплатам по временной нетрудоспособности и материнству имеют свои особенности. Также определенная специфика есть при проверке организаций с обособленными подразделениями.

Выездную проверку назначает руководитель конкретного территориального подразделения СФР. Плановую проверку могут проводить раз в три года по каждому виду страхования. Но в некоторых случаях выездную проверку могут провести и вне плана. Фонд также вправе проводить и повторные выездные проверки.

По общему правилу проверка длится не больше 2 месяцев, но в некоторых случаях срок проверки могут продлить. Кроме того, проверку могут и приостановить.

Выездную проверку обычно проводят в офисе компании или коммерсанта. Но если подходящего помещения у субъекта нет, территориальный орган СФР может провести ее на своей территории. Если попытаться вообще не допустить к себе проверяющих, фонд может расчетным путем определить размер взносов, которые лицо должно будет уплатить, и назначить административный штраф.

В ходе проверки сотрудники ведомства могут смотреть любые документы, которые связаны с предметом проверки.

Плановая проверка СФР

Плановую проверку могут проводить раз в три года по каждому виду страхования. То есть ее осуществляют один раз за указанный период для проверки (пп. 6, 8 ст. 26.16 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ):

взносов на травматизм;

правильности подтверждения страхователем основного вида экономической деятельности;

сведений и документов для назначения и выплаты обеспечения по страхованию;

расходов страхователя на предупредительные меры.

И один раз для изучения (ч. 1, 2 ст. 4.7 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ):

данных и документации для назначения и выплаты страхового обеспечения;

возмещения расходов на погребальное пособие.

Узнать заранее, есть ли компания или коммерсант в плане выездных проверок СФР, не получится.

Официально такие планы проверок не публикуют, в открытых источниках этих данных нет. Также нужно учитывать, что в некоторых случаях выездную проверку могут провести и вне плана.

Сотрудники фонда не обязаны заранее сообщать о проведении у субъекта плановой выездной проверки. Уведомить об этом они могут по своему усмотрению как за месяц, так и непосредственно в первый день мероприятия, вручив соответствующее решение.

Компания или предприниматель могут лишь самостоятельно оценить вероятность проведения у них плановой проверки. Для этого нужно взвесить, имеются ли основания у СФР включить их в план.

Сколько длится проверка СФР

Срок проведения камеральной проверки составляет 3 месяца с момента, когда были поданы документы. Ни продлить, ни приостановить этот срок фонд не может. Таких положений в законе нет.

Стандартный срок проведения выездной проверки составляет не больше 2 месяцев. Он начинает течь с момента вынесения решения о проведении проверки и заканчивается в день составления справки о проведенной проверке (пп. 9, 14, 23 ст. 26.16 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ).

Однако проверку могут приостанавливать, а ее срок продлевать, отодвигая тем самым дату ее завершения (пп. 9, 10, 15 ст. 26.16 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ).

Приостановление проверки и продление ее сроков — это разные процедуры, и для каждой есть свои основания.

Срок приостановления проверки — до 6 месяцев, но есть исключение, когда приостановить ее могут и на период до 9 месяцев (п. 18 ст. 26.16 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ).

Срок продления проверки — до 6 месяцев. То есть вместо стандартных двух месяцев проверка может идти четыре или шесть месяцев (п. 9 ст. 26.16 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ).

Основания для продления проверки указаны в пункте 10 статьи 26.16 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ. Решение о продлении принимает вышестоящий орган СФР по запросу органа фонда, который проводит проверку (п. 11 ст. 26.16 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ).

Акт проверки СФР

Если при проведении камеральной проверки обнаружат какие-то нарушения, проверяющие составят акт. Сделают они это не позже 10 рабочих дней после завершения срока, отведенного для проведения данного мероприятия (п. 1 ст. 26.19 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ).

Результаты выездной проверки проверяющие отражают в акте. Этот акт они должны оформить в течение двух месяцев со дня составления справки о проведенной проверке (п. 2 ст. 26.19 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ).

Если компания или предприниматель не согласны с актом, они вправе подать возражения на него. Акт, возражения и другие материалы проверки рассмотрит руководитель территориального органа фонда или его заместитель и примет итоговое решение.