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Трудовые отношения

Как предоставить отгул за работу в выходной и отметить его в табеле

Разбираемся, какой продолжительности отгул нужно предоставить, если работник с 8-часовым рабочим днем отработал в свой выходной 12 часов и как отметить его в табеле.
Как предоставить отгул за работу в выходной и отметить его в табеле
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Как поощряется работа в выходной день

Работнику нужно предоставить полный день отдыха, а не количество часов пропорционально отработанному в выходной времени. 

Работа в выходные дни поощряется одним из двух способов в зависимости от предпочтения сотрудника:

  • предоставляют отгул в другой день;

  • либо оплачивают работу в двойном размере.

Какую из кодировок использовать в табеле

Если работник берет отгул, этот день не оплачивается.

Чтобы отметить в табеле учета рабочего времени неявку на работу сотрудника, взявшего отгул за работу в выходной день, можно применить любую из кодировок:

  • буквенную — НВ;

  • цифровую — 28.

Какой порядок действий нужно соблюсти при предоставлении отдыха за отработанные выходные

Порядок действий при предоставлении дня отдыха за отработанные выходные (нерабочие праздничные) дни может быть следующим:

  • Получить заявление работника о предоставлении дня отдыха с указанием даты дня отдыха.

  • Издать приказ о предоставлении дня отдыха.

  • Ознакомить работника с приказом под роспись.

  • Учесть день отдыха в табеле учета рабочего времени.

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