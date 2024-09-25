Как предоставить отгул за работу в выходной и отметить его в табеле

Как поощряется работа в выходной день
Работнику нужно предоставить полный день отдыха, а не количество часов пропорционально отработанному в выходной времени.
Работа в выходные дни поощряется одним из двух способов в зависимости от предпочтения сотрудника:
предоставляют отгул в другой день;
либо оплачивают работу в двойном размере.
Какую из кодировок использовать в табеле
Если работник берет отгул, этот день не оплачивается.
Чтобы отметить в табеле учета рабочего времени неявку на работу сотрудника, взявшего отгул за работу в выходной день, можно применить любую из кодировок:
буквенную — НВ;
цифровую — 28.
Какой порядок действий нужно соблюсти при предоставлении отдыха за отработанные выходные
Порядок действий при предоставлении дня отдыха за отработанные выходные (нерабочие праздничные) дни может быть следующим:
Получить заявление работника о предоставлении дня отдыха с указанием даты дня отдыха.
Издать приказ о предоставлении дня отдыха.
Ознакомить работника с приказом под роспись.
Учесть день отдыха в табеле учета рабочего времени.
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