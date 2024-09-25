Как предоставить отгул за работу в выходной и отметить его в табеле

Разбираемся, какой продолжительности отгул нужно предоставить, если работник с 8-часовым рабочим днем отработал в свой выходной 12 часов и как отметить его в табеле.

Как поощряется работа в выходной день

Работнику нужно предоставить полный день отдыха, а не количество часов пропорционально отработанному в выходной времени.

Работа в выходные дни поощряется одним из двух способов в зависимости от предпочтения сотрудника:

предоставляют отгул в другой день;

либо оплачивают работу в двойном размере.

Какую из кодировок использовать в табеле

Если работник берет отгул, этот день не оплачивается.

Чтобы отметить в табеле учета рабочего времени неявку на работу сотрудника, взявшего отгул за работу в выходной день, можно применить любую из кодировок:

буквенную — НВ ;

цифровую — 28.

Какой порядок действий нужно соблюсти при предоставлении отдыха за отработанные выходные

Порядок действий при предоставлении дня отдыха за отработанные выходные (нерабочие праздничные) дни может быть следующим: