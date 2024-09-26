Как подключить налоговый мониторинг в 1С

Налоговый мониторинг обеспечивает обмен данными с налоговым органами. Его преимущество в том, что он помогает избежать физических проверок ФНС. В 1C есть три решения, которые помогают его автоматизировать, — «1С Налоговый мониторинг», «1С:Управление холдингом» и «1С:ЕRP Управление холдингом». В этой статье расскажем о них.

Зачем нужен налоговый мониторинг

Налоговый мониторинг — это форма финансового контроля, с помощью нее Федеральная налоговая служба следит за работой компании. Юрлица открывают ФНС доступ к внутренней информации, финансовым отчетам и бухгалтерии в специальном IT-решении. Все общение с ФНС происходит дистанционно.

Плюсы налогового мониторинга:

Полностью освобождает организацию от камеральных и выездных проверок.

Снижает количество запрашиваемой документации от ФНС.

Предостерегает бизнес от неправильных действий, помогает избежать нарушений в расчете налогов.

ФНС сама контролирует правильность начисления и уплаты налогов.

По ссылке справа можно узнать подробнее о том, что такое налоговый мониторинг.

Критерии вступления в режим налогового мониторинга

В налоговом мониторинге компании участвуют добровольно. Однако есть критерии, которые нужно соблюдать:

Минимальная сумма уплаченных налогов за прошлый календарный год должна быть 100 миллионов рублей. В эту сумму также входят НДФЛ и страховые взносы.

За год компания должна получить не менее 1 миллиарда рублей доходов.

Все активы компании должны стоить не менее 1 миллиарда рублей.

Чтобы перейти на режим налогового мониторинга, компании нужно подать заявку в ИФНС по месту регистрации. Если фирма хочет перейти на систему со следующего года, то заявление необходимо подавать до 1 сентября.

К нему прилагается регламент информационного взаимодействия, который составляет компания для регулирования обмена данными с ФНС. Также компания предоставляет информацию об участниках налогового мониторинга, учетную политику и документы по системе внутреннего контроля.

ФНС принимает решение до 1 ноября текущего года.

Способы подключения налогового мониторинга в 1С

Для 1С делают множество продуктов. Например, у партнеров вендора можно заказать 1С интеграцию с маркетплейсами — решение, с помощью которого можно полностью контролировать процесс работы на маркетплейсах — от маркировки товара до отслеживания статистики его продаж.

Для коммуникации с ФНС вендор разработал «1С Налоговый мониторинг». Также в 1C с налоговым мониторингом можно работать в «1С:Управлении холдингом» и «1С:ЕRP Управлении холдингом». В классических программах «1С:Бухгалтерия предприятия» и «1С:ERP» решений для налогового мониторинга нет.

Налоговый мониторинг в 1C соответствует стандартам ФНС. В программах реализованы:

Запросная система.

Ведение учета рисков и процедур.

Расшифровка регламентированной отчетности.

Интеграция с автоматизированной информационной системой «Налог 3» — государственным IT-решением для работы с налоговым мониторингом.

Все эти конфигурации дают доступ к рабочей базе налогоплательщика, а также предусматривают удаленное рабочее место для представителя ФНС.

Система создает копии основной бухгалтерской базы, которыми делится с налоговыми органами. Базу можно настроить таким образом, чтобы налоговый инспектор видел только цифры — без личных комментариев тех, кто работает с этой базой.

Выбор конфигурации зависит от компании. «1С Налоговый мониторинг» нужен только для работы с ФНС и подходит для компаний с единственным юрлицом. Его можно подключить через партнеров со статусом «1С:Центр ERP», «Кандидат в 1С:Центр ERP», а также через партнеров сети «1С:Консалтинг». Для этого нужно заполнить и отправить заявку партнеру 1С. Затем партнер подает электронную заявку вендору, которую тот рассматривает за два рабочих дня. После одобрения партнер получит право купить и подключить систему.

Некоторые базовые возможности системы «1С Налоговый мониторинг»:

Возможность переноса данных организации в программу из сторонних систем.

Возможность подписывать бухгалтерские и налоговые регистры с помощью ЭП.

Автоматическая проверка контрольных соотношений.

Сравнение налоговых деклараций (первичной и уточненных).

Интеграция с сервисами проверки контрагентов.

Возможность переписки и отправки файлов — для организации и представителя ФНС.

Система коммуникации между налогоплательщиком и налоговым инспектором.

Отчет о работе налогового инспектора с документами компании.

Выделенный доступ в системе для представителя ФНС.

Возможность расшифровать показатели налоговых деклараций;

Работа со сканобразами документов.

Если нужно подключить налоговым мониторинг не для одной, а для нескольких компаний, подойдет «1С Управление холдингом» или «1С:ERP Управление холдингом».

«1С УХ» подойдет организациям с холдинговой структурой, где требуется консолидированная отчетность по МСФО и управление налоговой функцией группы компаний. А «1С:ERP УХ» подойдет холдингам, которые уже ведут бизнес-процессы и отчетность с помощью 1С:ERP.

В «1С Управление холдингом» и «1С:ERP Управление холдингом» функционал для коммуникации с ФНС можно найти в подсистеме «Корпоративные налоги».

Чтобы перейти на налоговый мониторинг и подключить конфигурацию в 1C, организация должна составить официальное соглашение с ФНС, которое определяет порядок доступа к данным. Он называется «Регламент информационного взаимодействия». Затем организация вместе с ФНС тестирует функционал в системе 1C. Обнаруженные проблемы устраняются.

Если все в порядке, организация создает объясняющие инструкции для налоговых инспекторов, которые помогают разобраться в системе 1C. После этого начинается процесс налогового мониторинга.

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