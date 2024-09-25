Упрощенный бухгалтерский учет предназначен для малых предприятий и некоторых других организаций. Он позволяет соблюдать действующее законодательство и при этом не использовать некоторые элементы общепринятого учета. Из статьи вы узнаете, кто и в каком порядке может использовать упрощенный бухучет.

Кто может применять упрощенный бухгалтерский учет

Применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета могут (ч. 4 ст. 6 закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ):

малые предприятия, бухгалтерская отчетность которых не подлежит обязательному аудиту;

некоммерческие организации (за некоторыми исключениями);

компании — участники проекта «Сколково».

Не вправе применять упрощенный бухучет (ч. 5 ст. 6 закона № 402-ФЗ):

организации, бухгалтерская отчетность которых подлежит обязательному аудиту. Исключение составляют политические партии, их региональные отделения и иные структурные подразделения. Например, обязательному аудиту подлежит отчетность всех акционерных обществ, как публичных, так и непубличных. Поэтому применять упрощенный бухучет они не вправе;

жилищные и жилищно-строительные кооперативы;

кредитные потребительские кооперативы, включая сельскохозяйственные кредитные потребкооперативы;

микрофинансовые организации;

организации бюджетной сферы;

коллегии адвокатов;

адвокатские бюро;

юридические консультации;

адвокатские палаты;

нотариальные палаты;

компании-иноагенты.

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Какие упрощенные способы ведения бухгалтерского учета предусмотрены для поддержки малых предприятий

Малые предприятия и другие организации, которые вправе применять упрощенные способы бухучета, могут не применять:

Дополнительно такие организации могут не применять ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» на общих основаниях, если не являются эмитентами публично размещаемых ценных бумаг.

К упрощенным способам бухгалтерского учета также относятся:

1. сокращенный рабочий план счетов (п. 3 информации Минфина № ПЗ-3/2024). Применять его целесообразно тем, кто сдает бухгалтерскую отчетность по упрощенным формам;

2. ведение учета по простой системе, без применения двойной записи. Это разрешено делать только микропредприятиям и некоммерческим организациям из числа тех, кто вправе применять упрощенные способы (п. 6.1 ПБУ 1/2008);

3. упрощенная система регистров бухгалтерского учета для систематизации и накопления информации (п. 4 информации Минфина № ПЗ-3/2024). Возможен один из вариантов:

4. кассовый метод учета доходов и расходов (несоблюдение допущения временной определенности фактов хозяйственной жизни), а именно (п. 12 ПБУ 9/99 «Доходы организации», п. 18 ПБУ 10/99 «Расходы организации»):

признание выручки по мере поступления денежных средств от покупателей (заказчиков) при соблюдении условий, определенных в пп. «а», «б», «в» и «д» п. 12 ПБУ 9/99;

признание расходов после погашения задолженности, то есть только в части оплаченных материальных ценностей, работ, услуг, выплаченной оплаты труда и других оплаченных затрат.

В части учета запасов организации могут применять следующие упрощенные способы:

1. оценивать приобретенные запасы исходя из цены поставщика без учета скидок, уступок, вычетов, премий, льгот, а также условий отсрочки (рассрочки) платежа. В таком случае другие затраты, связанные с приобретением (созданием) запасов, признаются расходом периода, в котором они понесены. К таким затратам, в частности, относятся (п. 17 ФСБУ 5/2019 «Запасы»):

затраты на заготовку и доставку запасов до места их потребления (продажи, использования);

траты на доведение запасов до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях. Данные затраты включают затраты на доработку, сортировку, фасовку и улучшение технических характеристик запасов;

величина возникшего в связи с приобретением (созданием) запасов оценочного обязательства по их демонтажу, утилизации и восстановлению окружающей среды;

проценты, связанные с приобретением (созданием) запасов, включаемые в стоимость инвестиционного актива;

2. определять затраты, включаемые в фактическую себестоимость запасов (в части оплаты неденежными средствами), в сумме балансовой стоимости передаваемых активов, фактических затрат на выполнение работ, оказание услуг, даже если возможно определить их справедливую стоимость (п. 14 ФСБУ 5/2019);

3. оценивать запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, то есть не формировать резервы под обесценение запасов (п. 32 ФСБУ 5/2019).

Микропредприятия, которые могут вести упрощенный учет, вправе не применять ФСБУ 5/2019. Затраты в виде стоимости запасов в таком случае учитываются в расходах периода, в котором они понесены (п. 2 ФСБУ 5/2019).

В части учета основных средств (ОС), нематериальных активов (НМА) и капитальных вложений возможны такие упрощенные способы:

1. при определении первоначальной стоимости (пп. 4, 13 ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»):

в капвложения, формирующие первоначальную стоимость ОС, НМА, включать только суммы, подлежащие уплате поставщику, продавцу, подрядчику, правообладателю (без учета НДС). Иные траты, непосредственно связанные с приобретением (сооружением, изготовлением) ОС, НМА, можно включать в расходы по обычным видам деятельности в полной сумме в том периоде, в котором они были понесены;

не учитывать скидки, льготы, премии и иные поощрения. Эти суммы можно включать в прочие доходы, а не корректировать на них фактические затраты при включении в капвложения;

не определять приведенную (дисконтированную) стоимость кредиторской задолженности, если продавец (подрядчик, правообладатель) предоставляет длительную отсрочку (рассрочку) оплаты. Иными словами, если проценты за отсрочку (рассрочку) оплаты в договоре не указаны, их можно не выделять из договорной стоимости ОС, НМА. В таком случае в капвложения включают договорную стоимость (без НДС), как если бы отсрочки (рассрочки) не было;

2. при осуществлении капвложений по договорам с исполнением обязательств неденежными средствами, например, по договору мены, величину затрат, оплаченных ими, определять по балансовой стоимости передаваемых активов или по фактическим затратам на выполнение работ, оказание услуг. Можно не определять справедливую стоимость передаваемого имущества (работ, услуг, прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) или приобретаемых объектов ОС, прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации;

3. не проверять объекты ОС, НМА и капвложения на обесценение (п. 3 ФСБУ 6/2020, п. 3 ФСБУ 14/2022, п. 4 ФСБУ 26/2020). В этом случае балансовая стоимость ОС и НМА определяется как первоначальная стоимость, уменьшенная на суммы накопленной амортизации;

4. начать применять ФСБУ 14/2022 перспективно, то есть только в отношении фактов хозяйственной жизни, свершившихся после начала его применения. В этом случае не нужно изменять данные бухучета, сформированные ранее (п. 55 ФСБУ 14/2022).

В части учета операций по договорам аренды (лизинга) организации могут использовать следующие упрощения:

1. арендатор вправе:

не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, если договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору и арендатор не может выкупить предмет аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа, а также если предмет аренды не предполагается предоставлять в субаренду (пп. «в» п. 11, п. 12 ФСБУ 25/2018);

рассчитывать фактическую стоимость права пользования активом как сумму первоначальной оценки обязательства по аренде и арендных платежей, осуществленных на дату предоставления предмета аренды или до такой даты. В этом случае все иные затраты, обычно включаемые в фактическую стоимость, признаются расходами на обычные виды деятельности текущего периода (п. 13 ФСБУ 25/2018, п. 5 ПБУ 10/99);

первоначально оценивать обязательство по аренде как сумму номинальных величин будущих арендных платежей на дату оценки (п. 14 ФСБУ 25/2018);

2. арендодатель при применении ФСБУ 25/2018 может любую аренду учитывать как операционную, если выполняются условия (п. 28 ФСБУ 25/2018):

договор аренды не предусматривает перехода к арендатору права собственности на предмет аренды;

арендатор не имеет права на покупку предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости.

В части иных объектов бухгалтерский учет допускается упрощать так:

1. признавать затраты на приобретение, создание, улучшение объектов, которые подлежат принятию к бухгалтерскому учету в качестве НМА, в составе расходов по обычным видам деятельности в полной сумме по мере их осуществления (пп. «б» п. 4 ФСБУ 26/2020);

2. учитывать в качестве прочих все расходы на займы, в том числе проценты за пользование заемными средствами, направленными на приобретение (создание) инвестиционного актива (п. 7 ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам»);

3. осуществлять последующую оценку всех финансовых вложений по первоначальной стоимости, то есть:

Организация самостоятельно выбирает для применения упрощенные способы бухгалтерского учета, учитывая конкретные условия хозяйствования, величину организации и другие факторы, руководствуясь требованием рациональности.

Выбранные упрощенные способы организация закрепляет в учетной политике (пп. 4, 6, 7 ПБУ 1/2008, пп. 1.2, 2 информации Минфина № ПЗ-3/2024, информационное сообщение Минфина от 24.06.2016 № ИС-учет-5).

Упрощенная бухгалтерская отчетность

Организации, которые вправе применять упрощенные способы бухгалтерского учета, могут составлять бухотчетность по упрощенной системе (пп. 6, 6.1 приказа Минфина от 02.07.2010 № 66н, пп. 35, 37 информации Минфина № ПЗ-3/2024):

формировать только бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах с показателями по группам статей, без детализации по статьям;

применять упрощенные формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, утвержденные приказом Минфина от 02.07.2010 № 66н;

составлять приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах только в случае, если в них нужно отразить информацию, без которой невозможно оценить финансовое положение или финансовые результаты организации.

В приложении к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах нужно раскрыть положения учетной политики, необходимые пользователю отчетности для понимания порядка формирования ее показателей.

Компании могут отражать в бухгалтерской отчетности последствия изменения учетной политики перспективно, то есть лишь в отношении фактов хозяйственной жизни, свершившихся после введения измененного способа учета, без корректировок показателей отчетности прошлых периодов (п. 15.1 ПБУ 1/2008).

Они вправе исправлять в бухгалтерском учете существенные ошибки прошлых лет, выявленные после утверждения бухотчетности за прошедший отчетный год, в порядке, установленном для исправления несущественных ошибок прошлых лет (пп. 9, 14 ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»):

с отнесением прибыли или убытка, возникших в результате исправления ошибок, в прочие доходы или расходы текущего отчетного периода;

без ретроспективного пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности.

Срок сдачи упрощенной бухгалтерской отчетности

В общем случае организации обязаны не позднее 3 месяцев после окончания отчетного года представлять годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган по месту своего нахождения (ч. 3, 5 ст. 18 закона № 402-ФЗ, пп. 5.1 п. 1 ст. 23 НК).

Таким образом, срок сдачи упрощенной бухгалтерской отчетности за 2024 год — 31.03.2025.